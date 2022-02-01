Мясной бор

Воеводов Просмотров: 89 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:43 by

А вы знаете о таком месте в Новгородской области, как Мясной Бор? Или же о Долине Смерти?Небольшая историческая справка, дабы вы поняли что к чему.Во время Великой Отечественной войны здесь на относительно небольшом участке погибли сотни тысяч советских, немецких и испанских солдат.Местность вокруг сильно заболочена, и дорога к Долине Смерти затруднена, поэтому продовольствия не хватало как с нашей, так и с противоположной стороны.Если ближе к делу, то это место очень ценится среди копателей, которые находят разные вещи со времен Великой Отечественной.Так, один парень по имени Игорь тоже решил устроить коп в этом месте. Всё как положено, металлоискатель, навигатор, телефон, карта, ну и куда же без водочки с закусью.Так и поехал он туда где-то в обед. Жил он, к слову, совсем рядом, поэтому он не боялся ехать слегка прибухнувшим за рулём, да и в местной ментовке у него были знакомые, так что проблем он не ждал.В обед приехал, принял на душу и отправился копать.Тогда была осень, поэтому темнело довольно рано, и Игорь хотел покопать буквально пару часов и отправляться домой.Почти весь путь был безрезультатным, только консервы и пробки из под водки.Видя всё это, Игорь решил двигаться к машине и ехать домой, достал навигатор, а он, зараза, не работает, причём как не работает, вовсе не включается, Игорь его и так, и эдак, ни в какую.Телефон тоже не ловил.Вся надежды оставались только на карту, но вот те раз!Нигде на карте он не мог найти этого места, вообще.Игорь захотел выругаться, но в ту же минуту он услышал чавкающие звуки, будто кто-то идёт в сильно грязных сапогах по болоту.Игорь обрадовался, думал что это был его "коллега-копатель", но, пойдя на звуки, он увидел, что это был совсем не ещё один копатель, а грёбанный полусгнивший труп немецкого офицера времён Великой Отечественной.Игорь думал, что водка так подействовала на его разум, но выпил он совсем немного, да и этот гад оставлял вполне заметные следы и пятна непонятной слизи за собой.Игорь побежал прочь оттуда, но, сделав с десяток шагов, провалился в заросшее болотце по пузо.Пока Игорь выбирался, он слышал, как этот зомбарь начал шагать в его сторону. Это придало Игорю сил и он, выскочив из болота, понёсся дальше.Бежал он по ощущениям долго, и вскоре очутился у места, где оставил машину.Дальше всё как обычно, завёлся, развернулся и погнал.Дома Игорь выпил ещё больше, и, сидя, вспомнил, что забыл металлоискатель, но это было не так важно, главное, что жив остался он сам.Он не знал, был ли опасен тот полусггивший или нет, но всё его тело, которое было в крови, его не успокаивало.С того времени Игорь больше не занимался копом.

Ключевые слова: Чёрные копатели нежить болото авторская история

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