Стук в дверь.

Стук в дверьСтук в дверь.
Ты откроешь её и выглянешь в тамбур.
Никого.
Пожмешь плечами, закроешься и пойдёшь дальше пить холодное пиво, ожидающее на столе.
Но как только ты сядешь и возьмёшь бутылку в руку, то вновь услышишь стук.
Опять подойдешь к двери, глянешь в глазок, а потом откроешь её.
Никого.
Снова.
Озадаченно оглянувшись, ты ругнешься и вновь спрячешься от мира в своих четырёх стенах.
А потом опять тебя потревожит стук.
Гневно выбежав с кухни и распахнув дверь, ты крикнешь: «Где ты, тварь?!» - оглянешься и побежишь искать стучавшего.
Немного остыв, ты, наверняка, подумаешь: «Дети» - и закроешь дверь на все замки. Больше на стук ты не выйдешь, прибавишь громкость на телевизоре, да сделаешь добрый глоток тёмного, пенного, не очень дорого пива. Сегодня пятница, можно и расслабиться немного.
Это правильно. Ты молодец.
Я всё это время находился на потолке.
Ждал, когда ты на меня посмотришь.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:57
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 12:57 by fagundasПросмотров: 71Комментарии: 2
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