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Страшилки

Стук в дверь

Стук в дверь.

Ты откроешь её и выглянешь в тамбур.

Никого.

Пожмешь плечами, закроешься и пойдёшь дальше пить холодное пиво, ожидающее на столе.

Но как только ты сядешь и возьмёшь бутылку в руку, то вновь услышишь стук.

Опять подойдешь к двери, глянешь в глазок, а потом откроешь её.

Никого.

Снова.

Озадаченно оглянувшись, ты ругнешься и вновь спрячешься от мира в своих четырёх стенах.

А потом опять тебя потревожит стук.

Гневно выбежав с кухни и распахнув дверь, ты крикнешь: «Где ты, тварь?!» - оглянешься и побежишь искать стучавшего.

Немного остыв, ты, наверняка, подумаешь: «Дети» - и закроешь дверь на все замки. Больше на стук ты не выйдешь, прибавишь громкость на телевизоре, да сделаешь добрый глоток тёмного, пенного, не очень дорого пива. Сегодня пятница, можно и расслабиться немного.

Это правильно. Ты молодец.

Я всё это время находился на потолке.
Ждал, когда ты на меня посмотришь.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:57
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 12:57 by fagundasПросмотров: 71Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Нечто ужас квартира стуки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 12:59
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2246|0)
Публикаций: 285
Комментариев: 3 084
Серьезно?
Такой внушительный текст, наверное, месяца два писали?
А что, если взять этот сюжет и расписать его? Добавить деталей? Интриги? Нагнетать ужас тоже нужно учиться. А то выглядит как отчет второклассника за день.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: Владимир Коун
Сегодня, 19:48
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 60
Цитата: Estellan
Серьезно?
Такой внушительный текст, наверное, месяца два писали?
А что, если взять этот сюжет и расписать его? Добавить деталей? Интриги? Нагнетать ужас тоже нужно учиться. А то выглядит как отчет второклассника за день.

А, может, тут стилизация под японское хокку?)
Зарегистрирован: 28.08.2021
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