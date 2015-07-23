Стук в дверь

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:57

Причина: Изменен раздел.

fagundas Просмотров: 71 Комментарии: 2 0 Сегодня, 12:57 by

Стук в дверь.Ты откроешь её и выглянешь в тамбур.Никого.Пожмешь плечами, закроешься и пойдёшь дальше пить холодное пиво, ожидающее на столе.Но как только ты сядешь и возьмёшь бутылку в руку, то вновь услышишь стук.Опять подойдешь к двери, глянешь в глазок, а потом откроешь её.Никого.Снова.Озадаченно оглянувшись, ты ругнешься и вновь спрячешься от мира в своих четырёх стенах.А потом опять тебя потревожит стук.Гневно выбежав с кухни и распахнув дверь, ты крикнешь: «Где ты, тварь?!» - оглянешься и побежишь искать стучавшего.Немного остыв, ты, наверняка, подумаешь: «Дети» - и закроешь дверь на все замки. Больше на стук ты не выйдешь, прибавишь громкость на телевизоре, да сделаешь добрый глоток тёмного, пенного, не очень дорого пива. Сегодня пятница, можно и расслабиться немного.Это правильно. Ты молодец.Я всё это время находился на потолке.Ждал, когда ты на меня посмотришь.

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