Потерянный телефон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:08

Причина: Изменен раздел.

СемаSlipster Просмотров: 301 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:08 by

Саша, как и в обычные дни, гулял со своим лучшим другом Эдиком. Ребятам было по 13 лет, и сидеть во дворах они не любили. Они в основном проводили время в лесу: лазали по деревьям, изучали тропы, строили шалаши и т.д. В лес они попадали дорожкой, которая вела через автомобильную дорогу. Перейти её можно было под землёй, через туннель, но многие рисковали и перебегали дорогу, где было очень опасно. Иногда в этом туннеле прятались гопники, поэтому люди перебегали эту дорогу, чтобы не попадаться им на глаза. Так случилось и в этот раз... Мальчишки, как всегда, направились в лес, чтобы там повеселиться, но в туннели сидели гопники. Их там было около 12 человек, поэтому мальчишки направились в обход. Когда они поднялись к дороге, на их удивление машин не было.- Этого не может быть!!! - вскрикнул Эдик.- Они всегда тут почти ездят, дорогу чудом перебегать получалось!- Чувак, успокойся, бывает, - заулыбался Саша.Тут мальчики слегка остолбенели... На дороге разбитое стекло, мелкие сломанные детали и среди всего этого блестела одна вещь. Этой необычной вещью оказался старый телефон. Удивительно было то, что он ни капельки не был повреждён.- Санчес, смотри какой телефон лежит, чур, он мой! - побежал Эдик к нему и взял его в руки.- Не нравится он мне что-то, да и старый к тому же какой-то, - начал жаловаться Саша.- Да ты просто завидуешь, что нашёл его я, - заулыбался Эдик.- Да делай ты что хочешь! - обиделся мальчик и отвернулся от своего друга.Забыв о походе в лес, мальчики развернулись и пошли обратно домой, рассматривая новую "игрушку" в руках. Эдику телефон очень нравился и он его буквально из рук не выпускал. А вот Сашу наоборот он пугал очень сильно. Его мучили сомнения, он не мог успокоиться и понять, почему не было машин на таком оживлённом участке, кому раньше принадлежал этот телефон, и что случилось с владельцем. Саша не думал, что его мог кто-то потерять, просто пробегая, ему казалось, что авария напрямую связанна с ним. Но позже мальчик успокоился, и, казалось бы, уже забыл о телефоне, покуда на следующий день не увиделся снова с другом Эдиком. Телефон был у него, так как нашёл его он, да и Саша не хотел бы этот телефон в руках даже держать. Эдик рассказывал, что ночью на телефон новый кто-то звонил. Казалось бы, что тут странного? Телефон для этого и предназначен, вдруг из родных кто беспокоился о владельце телефона. Но была одна неувязка. Телефон был выключен и без сим карты… На него никак нельзя было бы даже дозвониться.С находки телефона прошло уже три дня. Эдику каждую ночь звонили, номер неизвестный, но каждый раз, когда он поднимал трубку, была тишина. Мальчик не высыпался, забывал простые вещи, очень нервным стал. Саша волновался за своего друга и всячески пытался ему помочь. Но Эдик лишь отвечал, что всё нормально.На четвёртый день мальчика разбудил звонок. Это звонила мама Эдика. Она спрашивала, у Саши ли её сын. Но Саша сказал, что не знает и обещает его найти. Мальчишка облазил все знакомые лазейки, где они проводили с лучшим другом всё время, но нигде мальчика не было. Дозвониться до Эдика у него никак не получалась, телефон был его либо выключен, либо недоступен. Потеряв уже всякую надежду найти друга, Саша решил сходить к месту, где они когда-то нашли телефон. Туннель был пуст, но мальчику это не было нужно, он пошёл на дорогу. Там было очень тихо, машин не было, от чего Саше снова стало не по себе. Он обратил внимание, что осколков стало больше и от следующей находки, у его вся душа в пятки ушла. Среди хлама он нашёл телефон, тот самый телефон, который они нашли с Эдиком в прошлый раз. Саша его поднял, самый обычный вполне телефон, выключенный. Эдика мальчишка так и не нашёл, но он знал, что это связанно напрямую с телефоном. Саша забрал его себе.Ночью, когда мальчишка спал, раздался звонок. Саша не понял, что звонит это нашедший телефон. В страхе взглянув на экран (где номер не был определён) он решил поднять трубку. Он лишь только там услышал шум и звук проезжающих машин. Саше стало не по себе, и сон пропал.Прошло три дня. Каждую ночь мальчику звонили, и он слышал одно и то же каждый раз. Но не долго. Ведь на следующую ночь ему пришла смс. Там было написано «Отнеси телефон на место». Тут страх взял своё, и мальчик ночью оделся и побежал на злополучное место - отнести телефон. Эдика так и не нашли, милиция его не нашла, и Саша боялся, что с ним может быть то же самое, поэтому хотел поскорее избавиться от этого телефона и ночного гостя. Выйдя на дорогу нигде и никого не было. Была полная тишина и жуткая темнота. Мальчик стал прямо на дороге и достал телефон, чтобы его положить на место, но он завибрировал о сообщении и включился снова сам. Мальчик открыл сообщение, где было только одно единственное слово «Обернись». Не успел Саша и обернуться, как сзади его сбила машина. Из машины вышел какой-то мужчина с небольшой бородой и, пугливо оборачиваясь по сторонам, посмотрел на мальчика. У Саши потекла кровь со рта, мальчик в себя так и не пришёл. Мужчина погрузил мальчика в машину и уехал, растворившись в темноте. На дороге остался лишь валяться тот самый старый, выключенный телефон.Известно то, что Сашу и Эдика так больше никто и не видел, а на этой дороге машины то ездили как обычно, то не появлялись. Изредка кто туда заходил и находили те же осколки с телефоном. Люди, которые забирали этот телефон себе, пропадали без вести через пару дней. А те, кто его даже в руки не брали, жили спокойно.Ходит легенда, что машины там не ездили, потому что закрыли дорогу на ремонт. Водитель, торопившись, решил срезать этой дорогой. Но на дороге не заметил маленькую девочку, в результате чего он её сбил. Девочка погибла на месте, а мужчина решил забрать тело с собой, чтобы не было проблем с милицией (в Беларуси полиция называется милицией). Уехав, на дороге остались осколки автомобиля и телефон девочки. Но мужчина так и не доехал до своего места. Лишь только нашли в лесу его, в багажнике своей же машины, с перерезанным горлом. От девочки не было там и следов на месте, будто она испарилась. Погибший мужчина был хорошим, работал учителем физики в школе, любимец детей. Мужчину узнали сразу по бороде, которая у него была небольшая.Некоторые люди говорили, что это дух девочки отомстил за свою гибель. Но почему же тогда пропадают люди, и как с этим связан был телефон, никто ответа дать не может. Верить или нет, решать вам. Известно лишь то, что телефон так и лежит ещё на дороге и ждёт нового владельца, либо жертву…

Ключевые слова: Телефон дорога находка авторская история

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