Люди, каково вам? Прощайтесь со мной

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

linixarr Просмотров: 56 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:45 by

Я любил ночь, она всегда являлась мне заветным пламенем надежды, олицетворяла саму жизнь. И правда, человек, с детства перевернувший режим сна с ног наголову, работающий (для вас уже работавший) исключительно на ночных сменах, вряд ли станет ассоциировать жизнь с тёплой лаской солнечного света, с постоянным присутствием как минимум пары людей при любом брошенном взгляде с улиц большого города.Часто замечал, что ночь и темнота открывают настоящий лик человека. Самое чувственное время, самое близкое и открытое сердцу будто подталкивает тебя самого открываться всему и всем. Словно день — это открытые просторы, а ночь — вакуум любимых благовоний, манящий, но пугающий висящим где-то в воздухе вопросом: кто помимо тебя в этом вакууме находится? Как раз поэтому темнота всегда меня пугала. Неизведанность, всё такое... базовый и многим знакомый страх. Около часа назад преследующая меня всю жизнь фобия впервые доказала свою обоснованность.За этот 2022-й год моя жизнь успела из совершенно обычной и местами очень приятной скатиться в мрак, который, как я условился сам с собой, до наступления рассвета предстоит закончить.22.04.22. В этот день буквально всё изменилось. Проснувшись к закату, пошёл умываться и собираться на работу. Зеркало ванной ошарашило меня, стоять на ногах ровно уже не особо получалось: над моей головой был золотого цвета церковный крест небольших размеров. Словно нимб у святых или этот кристалл из Sims, он находился в воздухе, не опирался ни на что. Вместе с движениями головы он менял своё расположение так, чтоб быть строго над ней. Разве что при качании головой, при её наклонах он сам не наклонялся. Руками его тронуть нельзя, они просто проходят сквозь него. Знали бы вы, какая паника меня хватила тогда. В глазах потемнело, а сердце будто перестало стучать, а тело сковано цепями, не сдвинуться. Позже стал работать головой: может, это галлюцинации? Но как, если я вижу всё и ощущаю слишком отчётливо? Не мог я попросту вот так резко сойти с ума. Пошёл к другому зеркалу — тот же золотой крест над головой. Полез в камеру телефона, сфоткал себя множеством способов и с множества ракурсов, но ничего. Самый обычный человек с виду, разве что бледный и с волнительными глазами. Привыкал я долго, даже слишком. Один я видел это, один я страдал от этого. Были мысли рассказать об этом ужасе самым близким, но осознание того, что даже они посчитают меня сумасшедшим, не позволило мне этого сделать.Я так и прожил до сегодняшнего дня, не делясь этим ни с кем. Всё бы ничего, если бы этот ненормальный крест не преследовал меня и в других людях. Над головой абсолютно каждого человека есть этот крест, разве что расцветка другая, а размеры те же. И, конечно, никто их не видит, кроме меня. Животные, кстати, к счастью, не имеют его совсем.Где-то к концу мая я окончательно убедился в предназначении этих крестов. Есть две крайности: идеально-белый и ярко-розовый. Суть в том, что на большинстве детей или подростков, мною встреченных, он совсем чуть-чуть розовато-белый. Напротив, на многих пожилых людях крест почти полностью розовый. Я убедился, что человек, рождаясь, имеет белый крест, в течение жизни он всё розовеет, пока не станет идеально-розовым и человек не умрёт. Прошло время, я перестал принимать этот ужас за галлюцинации, но за своеобразный дар. И всё же становилось невыносимо, я поведал об этих крестах друзьям, но, конечно, приняли мой рассказ за странную шутку. Как же я был рад, поняв, что никто из моих близких не умрёт вот-вот. Мне известно, кто раньше, а кто позже, но в скором времени совсем никто, и это радует. Я же ходил и до сих пор со своим солнечным крестом, который не меняет цвет.Я получил определённость не только в жизни, но и самой жизни, ведь судьба и Бог стали истинами существования. Только теперь, находясь весь в крови, я уже сомневаюсь в святости нашего Господа и в том, что получил тогда дар, а не проклятие.Сегодня, 15.06.22, я умер, и я внесу этим текстом в мир неопределённость, которую так не люблю. Большинство ожидаемо примет меня за сумасшедшего, который убил человека… предварительно заманив его в квартиру, не знаю. Некоторые попытаются понять и представить, у некоторых даже получится. Я просто не имею права не поделиться такими особенностями своей странной и недолгой жизни.Долго думал, почему именно мне достался этот «дар». Я всегда видел себя обычным, скучным человеком. Не геройствовал, никакими поступками не заслужил этого. Даже если видеть эти кресты проклятием, то я так же не знаю, чем их заслужил. Обычный человек, опять же… Последние два месяца, разве что, сам не свой. Стал гораздо циничнее, мной завладела апатия, я явно съехал с катушек в каких-то местах. Думаю, не надо объяснять из-за чего.Сегодня к десяти утра, отработав смену, я пришёл к остановке, чтобы на 42-й доехать до дома, лечь спать. Всё как обычно, бодрствующие лица, а я сонный, но довольный собой, ведь пришёл отдых. Только надо добраться до дома, верно? Маршрутки утром, из центра города в глушь, часто вообще пусты, но этот раз был не таким. Я дождался открытия автоматической двери и лениво шагнул, глазами стал искать место поприятнее. Сердце замерло, ноги немного подкосились — всё, как тогда. На одном из сидений был парень, годами, видимо, схожий со мною — лет двадцати. Он выглядел довольно странно, по сравнению с обычными ухоженными и лицеприятными людьми, которых так часто пробегаешь глазами, идя куда-угодно. Лицо довольно красивое, но волосы взъерошены, кофта, как сейчас могу подтвердить, вызывающе вывернута наизнанку. Он тогда первым, видимо, поймал меня взглядом, мы встретились глазами, когда у него они почти вывалились, он смотрел со страхом и ненавистью. Я сам обомлел: его крест был точно таким же золотым, как и у меня. Цвет точь в точь, я готов был убежать из этой маршрутки, но почему-то подумал, что не могу этого сделать. Выходит, я не один существую с этой особенностью. Не один я вижу кульминацию судеб бесчисленных множеств людей. Он видел мой страх, он знал, что я тоже всё понимаю. Я вошёл и нарочито без эмоций сел, облокотившись на выступ у окна. Зачем-то как обычно достал наушники, но, конечно, ничего не включал. Было страшно, я молился, чтоб он вышел из транспорта быстрее меня, и я скорее остался один. Маршрут до моей остановки будто бы длился вечно… Вот она. Я с облегчением, но так же без эмоций поднялся и вышел. Лёгкий прохладный ветер встретил меня, я обычным быстрым широким шагом пошёл до дома. Только вот сразу понял, что всё не так: меня преследовали. Я не оборачивался, но тень от солнца показывала мне, что сзади меня на вызывающе-близком расстоянии для преследователя шёл тот парень. Сердце куда-то упало, но ноги шли сами по себе. Я дошел до своего дома, думая, что он должен отцепиться — не будет же он идти за мной до самого подъезда. Но нет, дошёл. Я не выдержал и обернулся: он стоял с каменным лицом, смотря на меня. В голову не приходило ничего… что сказать ему? Паника завладела мной, мои глаза стали стеклянными, я видел в этом мудаке дьявола. Не стал ничего говорить и обернулся, подошёл к двери. Хотел войти в подъезд, открыл её и зашёл, а он, конечно, тут же за мной. Только я ему не позволил: я вложил всю силу в толчок и обернул его раздражающую попытку провалом. Он отлетел, как мешок с говном — никакого сопротивления. Не видел, упал он на асфальт тогда или нет. Дверь закрылась, а я почти бегом добрался до своей квартиры, вошёл и, зайдя, закрыл на все замки. Я разделся, лёг в кровать и пустился в раздумия. Выходить из дома больше совсем не хочется, по крайней мере первое время. Пришлось взять отгул, завтра никуда не хотелось идти. Думал тогда, мол, вдруг он поджидает за дверью… даже в глазок смотреть страшно было. Истерически забавно было, как мы, словно в немом кино, так и не обменялись друг с другом ни одним словом.Остался сегодня без сна. Наступила ночь, спать тоже не стал — рушить режим совсем не хочется. Лежу в тёмной квартире, как в обычные выходные дни, смотря в телефон, и вижу краем глаза размытый силуэт. В коридоре квартиры, за моей дверью в спальне, тот самый силуэт… он неподвижно смотрел на меня. Я замер, думал поморгать много раз, как ребёнок. Если силуэта больше не будет — облегчённо вздохнуть, а если будет — ещё больше ужаснуться. Я не успел подумать о дальнейших действиях, и этот мудак побежал на меня. Его руки были сжаты в кулаки, я и опомниться не успел. Получив пару ударов, мне пришлось отбиваться. Предстояла молчаливая драка, которая из обмена ударами переросла в удушение друг друга, в попытки выдавить глаза. И что вы думаете? У меня чудом получилось. Большие пальцы были измазаны в крови и липком белке глазных яблок. Я быстро дошёл до кухни и, пока он лежал, ворочаясь от боли, я взял нож. Вернувшись к мудаку с золотым крестом, перевернул его на живот, чтоб не видеть этой адской каши вместо глаз, в ярости проткнул ему спину около десятка раз. Прошло минут 20, пока он наконец перестал издавать какие-либо звуки. Тогда его крест и пропал, над головой совсем ничего.Я и труп. Разве может быть ещё хуже? Я никогда и на миллиметр не был связан с криминалом, а теперь погрязну в нём. Что скажут близкие мне люди, как объяснить им и следствию хоть что-либо? Разве они все поймут хоть что-нибудь, поверят в то, что неизвестный мне человек просто так захотел меня убить? И как он вообще попал ко мне в квартиру?Пора закончить весь этот бред. Никогда так просто не относился к жизни, как сейчас, на пороге смерти. Я помочился на труп идиота, сходил в душ, а сейчас переслушиваю пару своих любимых альбомов. Всё-таки музыка — главное в моей минувшей жизни, просто так расставаться с ней не очень хочется. Никому ничего не писал и не буду, кроме этого текста, который и так увидят все. Пора терять свой крест, подняться со своего второго этажа на балкон последнего, десятого, и закончить это всё. А пока — кружка чая и тихое подпевание любимым мелодиям. Жизнь прекрасна, не так ли?

Ключевые слова: Смерть отчаяние сумасшедший безнадёжность авторская история

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