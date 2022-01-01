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Страшилки

Злое село

Были в Киеве (да и сейчас есть) два непьющих и некурящих молодых человека. Работали в стройфирме: один — диспетчер, машинам путевки выдает, второй — админ, то есть системный администратор, компьютеры бухгалтерские от вирусов чистит и сеть настраивает. И тут понадобилось диспетчеру зачем-то в Кировоград ехать, хотел поездом, но админ его уговорил поехать машиной — и дешевле, и быстрее, да и сам админ оттуда, давно к родственникам в гости не заезжал, бензин оплатит. Собрались, поехали. Дорога хорошая, правил не нарушают, гаишникам на глаза не попадаются. Вскоре пейзаж стал степной, и по карте три четверти дороги они проехали, надо заправиться. Заехали в какое-то село при дороге: дома стоят, над сельской радой — украинский желто-синий флаг, бензоколонка есть, у сельского магазина стоят двое мужчин, курят и политические новости обсуждают. Обычное такое село, и день на дворе. Заправились они, еще и огурцов ведро купили (ведро пластиковое в багажнике у них лежало), и админ у заправщика спросил:

— До Кировограда далеко?

А заправщик уставился на них:

— Докуда? До какого града?

Админ решил у мужчин возле магазина спросить. Один ничего не сказал, а второй переспросил:

— А то де? (А это где?)

Админ уже перепугался, Кировоград рядом, меньше ста километров осталось, а эти не знают. Решил в третий раз спросить у ребенка на улице. То ли мальчик, то ли девочка — не разберешь: шорты да футболка застиранные и волосы не длинные и не короткие, мячик перед собой пинает.

— А далеко до Кировограда?

Ребёнок на них посмотрел странным взглядом:

— Такого города нет, — сказал он и облизался.

Как они оттуда рванули! На трассу выскочили, и тут сразу гаишник им свистит и жезлом машет. Остановил, радар им показывает:

— Сто шестьдесят километров в час! Подурели совсем, а еще и номера нездешние!

Админ стал рассказывать. Гаишник в затылке почесал и говорит:

— Я вас «Визирем» записал, посмотрите сами.

Они смотрят — а их машина в записи просто появляется из ниоткуда и несется по трассе. Водитель багажник открыл — а в ведре черви, полное ведро червей вместо огурцов, и гнилым мясом несет. Гаишник с них сотню взял, и перед тем, как отпустить, внезапно сказал: «Вы лучше обратно в Киев поездом езжайте, они голодные, еще след учуют».

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Вчера, 19:52 by angel_kate666Просмотров: 101Комментарии: 0
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Ключевые слова: Село мистика огурцы гаишник

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