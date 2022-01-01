Кровавый ужас

Mazot_24 Просмотров: 249 Комментарии: 1 0 Вчера, 09:45 by

***Когда летом солнце окрашивает небо в красноватый цвет, на самом отдаленном поле возле деревни Рябинино появляется монстр. Зовут этого монстра Расчельник. Существо, отдаленно напоминающее большую красную лампу, но с раздвоеным столбом внизу и двумя кривыми руками сверху. Он высматривает жертву и, изображая вой волка, вначале доводит жертву до нервного срыва, а затем пронзает горло двумя руками-палками. Никто так и не знает, по какому принципу Расчельник выбирает свои жертвы, но самым смелым удавалось избежать быть убитыми. Правда, избежать потери рассудка так никому и не удалось...***Молодому жителю деревни Рябинино, Диме, было 22 года и, конечно же, в эту чепуху он не верил. В сельхозе он так и сказал, когда изъявил желание пойти работать на дальнее поле. К слову, дальнее поле находится километров в четырех от остальных полей и с двух сторон граничит с довольно крутыми холмами, через которые не перелезешь, так что обходить холмы получится еще длиннее. Но хоть дальнее поле обросло мифами и слухами, ему, несмотря на возражения матери, разрешили там работать.На следующий день Диме показали пустующий дом возле поля и разрешили туда переехать. Дима был не против, так что эту ночь крепко спал в новом доме. Наутро вся деревня прибежала посмотреть, выжил ли их смелый сосед или на деревянном полу лежит окровавленный холодный труп. Оказалось, что Дима давно встал, поел и уже принялся обрабатывать поле. Все жители были счастливы, что их товарищ жив. Каждый день к Диме бегала вся деревня. Так продолжалось многие недели. Многие недели до одного момента.Однажды вечером Дмитрий никак не мог заснуть - то ли это из-за отдаленного воя волков, то ли из-за алого заката, но к ночи все прекратилось и паренек лег спать. Утром Дима ожидал увидеть своих друзей и родных, идущих вдоль холма ко входу в дом, но на этот раз не увидел никого. "Как же так, - подумал Дима, - Неужели про меня все забыли". Недолго над этим поразмыслив, парень бросил все свои дела и отправился в деревню. Весь путь Дмитрий проделал с поникшей головой и омраченным тем фактом, что про него все забыли. Но, прибыв в Рябинино, вместо утренней суеты молодой человек увидел лишь тихие улицы, мрачные дома и разбросанный мусор. Ожидая худшее, ничего не понимающий Дмитрий пошел к дому своей матери.Дверь оказалась заперта, но вспомнив, что она никогда не закрывает окно на кухню, пробрался в него и... Ничего странного не увидел. Только поднявшись наверх, и посмотрев в угол, Дима узрел мертвое тело женщины, с которой прожил всю свою жизнь. Да, это была его мать.Уже больше не в силах сдерживать слезы, парень развернулся и побежал к выходу из дома. Немного покопавшись с засовом, Дима открыл дверь и выбежал на улицу. Он понял, что произошло, пока его не было. Позаходив в другие дома, Дмитрий не смог застать ничего, кроме окровавленных трупов. Тоска охватила парня. Застрял Дмитрий за многие сотни километров от больших городов, да и от малых тоже. Деваться было некуда. Раздобыв откуда-то веревку и взяв мыло из дома покойной матери, Дима повесился.Его можно понять - он остался один, без родных, наедине с кошмарным монстром, убившем всю деревню. Давайте просто пожалеем Дмитрия и постараемся забыть, что сделал Расчельник. И давайте вообще не думать, что он может сделать с тобой и, возможно твоими родными и близкими.

Ключевые слова: Расчельник Рябинино Дима авторская история

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