Сборник страшилок

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vapiru Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:22 by

История первая «Наушники»Возвращаясь домой, Миша наткнулся на ларек со всякой китайской электроникой и пиратскими играми, на стуле сидел одетый в лохмотья продавец. Решив, что всё равно ничего не теряет, Миша купил у него наушники. Вернувшись домой, парень решил лечь с ними спать. Но на утро их нигде не было. Однако мальчик не расстроился, от плохого звука у него болела голова. Выпив таблетку, он пошел в школу. Там ему казалось, что он понемногу теряет контроль над своими мыслями. Будто у него в голове играла музыка, призывающая его покончить с собой. День за днём она играла всё громче и громче. И вот, он в метро, оглянувшись, он нашёл взглядом того продавца из ларька, прислонившись к стене он смотрел на Мишу. В тоннеле раздался стук колес и появился свет. «Наконец-то поезд», - подумал парень и, когда поезд подъехал поближе, прыгнул.История вторая «Проклятое шоссе»Олег был дальнобойщиком и часто ездил по самым разным дорогам. Когда ему надо было везти груз в Екатеринбург, в придорожном кафе он разговорился другими водителями. Когда тот сказал куда он собирается ехать, ему строго настрого запретили ехать по шоссе ночью. «Аварии там уж больно часто случаются, это проклятое место. Переноси время доставки и езжай днём», - сказал один из водителей перед уходом. Олег действительно позвонил заказчику и предложил перенести время доставки, но тот категорически отказался и даже предложил доплату за риск. Соблазнившись деньгами, дальнобойщик согласился.Этой ночью он выехал со стоянки и отправился в путь. На дороге не горели фонари и не ездили машины. Так что ехать пришлось медленно. Через полчаса пути, он заметил, что за ним бегут несколько человек. Олег посчитал, что пока он едет в фуре, эти безумцы для него не опасны. Но с каждой минутой их становилось всё больше и вот за фурой бежит целая толпа. Мужчина втопил педаль в пол, фура ускорилась и бегущие отстали¡. Тогда они закричали: «Стой! Забери нас отсюда, места хватит! Пожалуйста!». На повороте Олег не справился с управлением, и фура улетела в кювет, но его душа не отправилась в мир иной, теперь ей предстоит бегать по шоссе, надеясь, что кто-то остановится и заберёт её оттуда.История третья «Доставка Пиццы!»Посреди ночи Аня услышала стук в дверь, накинув халат, она побрела к двери и посмотрела в глазок. На лестничной площадке стоял молодой парень в форме курьера.— Доставка пиццы, откройте, пожалуйста, дверь, - сказал курьер звонким голосом.—Я ничего не заказывала, возможно вы ошиблись адресом, - ответила Аня.— Как не заказывали? Вот у меня есть адрес, выйдите - посмотритеАня заподозрила неладное, вдруг это бандит и он просто её выманивает.— Покажите в глазок.— Да просто выйдите и посмотрите.— Нет.— Девушка, у меня помимо вас и другие заказы есть, просто заберите еду и всё! – ответил курьер и дернул ручку.— Проваливай! – Ане уже надоела эта ситуация.— Просто забери эту клятую пиццу, женщина! – голос курьера изменился, он стал более грубым.—Повторяю, я ничего не заказывала! И вообще, я сейчас полицию вызову!— Открой дверь, паскуда! – курьер дернулся к глазку и посмотрел в глазок.Аня отшатнулась, лицо курьера изменилось, его кожа побледнела, а из глазниц выползали жуки. Аня бросилась к телефону и набрала 112.— Здравствуйте! Вы позвонили в службу поддержки, если вы звоните по поводу заказа, ваш курьер уже на месте! – проговорила оператор и сбросила трубку.Аня вновь набрала 112, тот же результат. А курьер тем временем ломился в дверь, проговаривая в такт ударам: «Просто открой дверь!».Аня бросила телефон в сторону и по-детски забилась под кровать. Через несколько часов всё прекратилось. Утром девушке было не до курьера, она опаздывала на работу. Там, получив нагоняй за опоздание и проделав много работы, она забыла о событиях ночи. Возвращаясь поздно вечером, на лестничной площадке она столкнулась с мужчиной, посмотрев на него, Аня обомлела, это был тот курьер. Он улыбнулся, из его рта выползли жуки и побежали вниз по шее.— Здравствуйте! Доставка пиццы!История четвертая «Никого».Я с папой и мамой сидел за столом и вспоминал детство. Самым ярким воспоминанием была моя боязнь темноты. Тогда папа решил рассказать мне историю, которая заставила его поверить в мои страхи.Я, как всегда, с криком прибежал в комнату родителей и заявил, что в моей комнате монстр. Папа нехотя встал с кровати и пошёл в детскую. Я же остался в комнате с мамой.Не включая свет, отец начал, приговаривая осматривать комнату.— Кто у нас под кроватью? Никого— Кто у нас за занавеской? Никого— Кто у нас за окном? Никого— А кто у нас в шкафу?— Никого, - ответил грубый голос из шкафаОтец замер на секунду, затем захлопнул дверцу и быстро вышел из комнаты. Тогда он решил мне ничего не говорить, но в ту ночь я ночевал у родителей, а на следующий день мы выкинули тот шкаф.История пятая «Кукушка».Игорь и Семён пошли в лес по грибы. Бродя по лесу, они разговаривали на самые разные темы, от погоды до футбола. Но больше они говорили о Зине, девушке Игоря, и на этой почве у них состоялся разговор.- Слушай, Игорь, тут такое дело. Мне Зинка твоя нравится, и, кажется, я ей тоже нравлюсь.- Да, я заметил, и, если она захочет со мной расстаться, я вам мешать не буду, – сказал Игорь и отвернулся- Точно всё норм, ты же так долго её добивался?- Точно-точно, ты человек хороший, с тобой ей будет хорошо. Да и ты напрямую мне это сказал, а не как другие, уведут в крысу, а ты в итоге без девушки и друга остаёшься.- Ху-у-х, аж полегчало немного, а то я себя падлой чувствовал. Давай сменим тему.Пройдя еще немного, они остановились.- Игорь, слышишь? Кукушка! Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? – сказал Семен, вглядываясь в кроны деревьев.Но птица не ответила, Семён переспросил, опять тишина.- Молчит, бабка говорила, что это плохой знак.Вдруг он почувствовал резкую боль в боку, он повернулся на Игоря и упал. Парень сделал ещё несколько ударов.- Прости, братан, но Зина останется со мнойИстория шестая «Рубль».Как-то раз возвращался Семен Михайлович с работы да встретил мужика странного. Тот ему говорит: "Любое желанье за рубль". Время советское, но даже тогда сумма была незначительной.А Семен Михайлович в тот день зарплату получил, а работает он на стройке: "Дай", - думает, - "потрачу на развлечение немного". И говорит мужику: "Сделай сальто". Мужик покорно исполнил трюк, Семен Михайлович отдает ему рубль. И вновь рабочий говорит: "Выкинь зигу". Мужик исполнил политически направленное действие. Семен Михайлович видит, что мужик исполняет любое его желанье, отдает рубль и в третий раз говорит: "Давай так, ты оторвешь себе руку, а я тебе рубль". Согласился мужик и с хрустом конечности оторвал себе руку. Кровь всюду льется, на Семена Михайловича даже попало, кричит мужик, но рубль просит. И Семен Михайлович побежал скорую вызывать, а мужик бежит следом, продолжает рубль просить. Тут Семен Михайлович не выдерживает и выпаливает: "Да оторви ты себе голову!". Мужик останавливается, тянет себя за голову и действительно отрывает. И буквально через пару секунд оторванная голова выкрикивает: "С тебя два рубля, дядя". Тут Семен Михайлович выпал в осадочек окончательно в полубреду, думая, что это сон, он отдал два проклятых рубля. И все прекратилось, Семен Михайлович всё-таки упал в обморок. На следующий день, уже в больнице, ему сказали, что обнаружили его всего в крови, но без сознания. То есть встреча имела место быть, но в голове Семена Михайловича не укладывалось несколько вопросов: первый это - как голова продолжала говорить, даже будучи оторванной, второй - куда делся мужик без руки и головы и, наконец, третий - что это было.История седьмая «Не кошка».Иногда к простым бродячим кошкам прибивается особая кошка. Она не ест обычную еду, она со всеми не ухаживает за котятами, да и вообще по поведению это не кошка вовсе. Но она питается котятами и кошками с которыми живет, иногда она не гнушается даже собачатиной. А так, выглядит как обычная кошка.История восьмая «Та самая».Не буду представляться и объяснять что-либо, а перейду сразу к сути. В общем, стояла моя подруга у метро, ждала друзей и тут как гром среди ясного неба появляется он, не знаю, как его зовут, так что, буду называть просто - незнакомец. Дальше будет пересказ со слов подруги, уж не знаю, насколько он правдоподобный, но все же.- Здравствуйте, - подошел мужчина и протянул по-свойски руку- Здравствуйте, вы чего-то хотели?Мужчина одернул руку, но продолжил так же оптимистично.- Мне ту самую, пожалуйста- Чего ту самую? - задала вопрос подруга, уже подозревая, что к ней подошел наркоман.- Ну, ту самую- Да поняла я, чего самую вам дать?- Да отдайте вы ее и все!- Да отстаньте вы от меня!- Нет, не отстану, пока не отдадите!Мужчина уже перешел на крик, а моя подруга такая, на нее, когда кричишь, она сразу в слезы окунается. Тут в дело вмешался полицейский проходящий мимо.- Здравия желаю, чего тут происходит?- Здравствуйте, тоже, ко мне мужчина какой-то пристает.- Вы, господин полицейский, не понимаете, она не отдает мне ту самую, - ответил мужчина на пару тонов ниже.- Так отдайте.- Да ничего я никому не собиралась отдавать, я вообще друзей стою жду, - ответила подруга уже срываясь на крик.- Тихо, девушка, тихо, сейчас уладим ситуацию, - ответвил полицейский, прекращая уже нарастающую у подруги истерику.- Тогда задам другой вопрос вы, извините за выражение, чего докопались до человека?- Да вы не понимаете, господин полицейский, я ребенка ищу, младенчика.- Младенчика?! - тут уже удивился до этого спокойный полицейский.- Ну да, я их ем.- Едите?! - полухором ответили полицейский с подругой.- Ем, - ответил как бы невзначай мужчина.- Так, все, пройдемте в отделение, вы, девушка, тоже, как потерпевшая.Дальше все было, как в тумане: заявление, разговоры с полицейским, успокоительное. Все это не отложилось в памяти моей подруги, а я вам врать не буду. Но две вещи я знаю точно, мужика закрыли, причем надолго и то, что подруга оказалась беременна.

Ключевые слова: Сборник нушники шоссе примета странный мужчина авторская история

Другие, подобные истории: