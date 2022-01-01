Звонок на номер 666

Сугроб Просмотров: 100 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:20 by

Я хочу рассказать эту историю, дабы уберечь души тех смельчаков, которые желают играть с непознанным и необъяснимым. Мою душу уже не спасти. Я могу лишь предупредить, чтобы вы не повторяли моей участи.Все началось с вечеринки у друга. Один из моих друзей рассказал об интересных данных статистических исследований суицидов в Америке, якобы 72% самоубийц звонили по телефонному номеру 666. "Фуфло, америкосы вечно фигней маются. Спорим на бутылку виски, что я позвоню, и ни о каком суициде и речи не будет!" Таковой была моя реплика.Как же глуп я был тогда. Я набрал с мобильного этот номер. Не было ни гудков, ни бесстрастного голоса автоответчика, лишь тишина с редким потрескиванием. Я с возгласом: «Я же говорил, туфта это все,» - окончил вызов. Мы продолжили веселье, на следующий день я уже и забыл о своем поступке и, сидя вечером в интернете на спортивном сайте, ждал звонка от девушки, и поэтому не глядя на экран взял зазвонивший телефон, лежащий возле системного блока. Принял вызов. Из поднесенной к уху трубки доносилось далекое шипение и вдруг раздался ровный женский голос: "Ты превратил свою жизнь в ад". Я взглянул на дисплей, входящий вызов от номера 666. От страха у меня встали дыбом волосы. Боковым зрением я заметил некое движение, повернув голову я впервые увидел ЕГО. Рыжий высокий мужчина без носа и с вырезанными глазами, он ходил по моей комнате и, остановившись возле книжного шкафа, начал выкидывать из него книги и топтать их ногами. Выкинув все книги, он залез на подоконник, выбил стекло и спрыгнул вниз. Я сидел в оцепенении, такого ужаса я не испытывал никогда. Кое-как успокоившись и прибравшись дома, я принял снотворное и лег спать.Проснувшись утром, я едва не потерял сознание - вся моя постель была усеяна безголовыми крысами. Отойдя от первого шока, я поехал к своему другу, дома оставаться мне было страшно. В маршрутке напротив меня уселся мой рыжий знакомец. Внезапно он встал и, пройдя по салону, наклонился над водителем и стал его душить, маршрутка упала с моста на нижний уровень объездной дороги, где в нее врезался длинномер, все, кроме меня, погибли. Продержали, на всякий случай, два дня в больнице, хотя со мной было все в порядке. Эти две ночи Рыжий неизменно сидел на мой кровати, изредка наклоняясь над моим ухом и шептал: "Это из-за тебя все они погибли, что ты чувствуешь, убийца?". У меня текли слезы. Рыжий растворялся в первых лучах солнца. Никто, кроме меня, его не видел, так как лежавшие со мной в одной палате больные не обращали внимания на его посиделки, я же молчал, перспектива оказаться в психушке меня не прельщала. Наконец-то выписали, придя домой я впал в ступор, все стены были измазаны чем-то бурым, позже до меня дошло, что это кровь. Я хотел сразу же выбежать обратно, но монстр не пустил, толкнул в спину и захлопнул дверь. Теперь Рыжий все реже исчезал и часто заявлялся даже в обед. Царапал обои ногтями, ломал мебель, притаскивал домой всевозможное зверье, ел его, размазывая кровь по обезображенному лицо и бесновался, если я отворачивался, в гневе кидая в меня останки животных и угрожающе рыча.Он не давал мне выйти из квартиры, загораживая проход и безумно хохоча, разбил мобильный и оборвал провода телефона, окна тщательно замазал кровью, так что даже свет пробивался с трудом. Почему-то меня никто не искал. Я старался не спать, а когда, не выдержав, уснул, проснувшись увидел нож, воткнутый в подушку рядом с моей головой. Я перестал удивляться и лишь закрыл вентиль крана, когда из него вместо воды полилась мерзкая зеленая слизь. Меня накрыла жесточайшая депрессия. Рыжий уже не исчезал, а постоянно находился рядом. На 6-ой день я попытался прыгнуть из окна, но Рыжий схватил за плечо и втащил обратно в комнату, потом толкнул в грудь не дав вскрыть себе вены. А на 7-ой день протянул бумагу, которая предлагала разрешение совершить суицид в обмен на мою душу. Я подписал, попросив лишь разрешение написать последнее сообщение. Не звоните на этот номер! НИКОГДА!

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