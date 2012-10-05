Кукла

Creepy Alexander Просмотров: 93 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:55 by

В маленьком, тихом американским пригороде жила одна небольшая семья, состоявшая из трех человек: папа, которого звали Роджер Аткинс, его жена Полли Аткинс и их славная дочурка – Милена. У дочери на носу был День рождения, ей должно исполниться восемь лет, и отец решил поехать в город, присмотреть ей подарок. Долго думал он – что же подарить его любимой доченьке Милене и наконец решил, что идеальный подарок для нее будет кукла.Знавал он в городе один небольшой магазинчик, где продавались разные, довольно-таки симпатичные куклы. Встав в воскресенье утром, позавтракав ,он отправился в город, дабы посетить там кукольный магазинчик. Он сел в свою машину и примерно через полчаса был уже в кукольном магазинчике.- Здравствуйте сэр, - любезно поприветствовал его пожилого вида продавец, - Вам подсказать что-нибудь?- Да, вот подарок присматриваю для любимой своей дочки, хочу ей куклу купить, – сказал Роджер.- Ааа, понимаю, - улыбнулся старик, - у нас здесь достаточно большой выбор – вон те куклы по пятьсот долларов – показал он рукой на левый ряд, эти, что в середине, по семьсот, а справа которые - по тысяче. Впрочем, - продолжил он, - на каждый кукле есть ценник – так что смотрите сами, сэр.- Да, - подумал про себя Роджер Аткинс, – ну и расценки – так можно и с пустыми руками уйти отсюда, а ведь безумно хочется сделать приятный сюрприз своей девочке.И стал мистер Аткинс ходить по магазину и пристально рассматривать находившихся там кукол. Все они были хороши на вид, вот только одна беда – дороговаты. И тут его взгляд упал на одну куклу, стоявшую как бы обособленно, отдельно от остальных. Роджер стал вглядываться в эту куклу, и вдруг он обнаружил, что она все больше и больше его завораживает и возбуждает в нем желание ее приобрести, пусть даже и за высокую цену.Кукла сильно отличалась от остальных, было в ней что-то нетипичное и уникальное. Вместе с тем Роджер поймал себя на мысли, что в этой кукле есть также то-то жуткое и зловещее, он чувствовал это, но не мог объяснить, так как по всем внешним признакам и атрибутике кукла казалась абсолютно нормальной. И была еще одна странная особенность – это была единственная кукла в магазине, на которой отсутствовал ценник. Он смотрел на нее и думал:– Кукла невероятно хороша, и моя маленькая Милена, я полагаю, придет от нее в неописуемый восторг.Он решил ее купить.- Уважаемый, - позвал он продавца.- Да", - отозвался тот и направился к нему быстрым шагом.- А сколько стоит вот эта кукла?Продавец взял ее в руки, покрутил, повертел и, наконец, пожав плечами, сказал:– Затрудняюсь вам сказать, на ней нет ценника – это очень странно. И, более того, я не припоминаю, чтобы этот товар вообще когда-то продавался в этом магазине.- Я думаю, моей любимой дочке она очень понравится, мы можем договориться о цене, - спросил Роджер продавца.- Э, - замешкался тот и на некоторое время застыл в нерешительности.Потом, придя в себя неуверенно произнес:– Ну хорошо.- Сколько? -, спросил Роджер.- Ну, допустим, триста долларов, - сказал продавец.Роджера такая цена вполне устраивала – он согласился.- Давайте только немного отойдем, чтобы камеры нас не зафиксировали, - сказал продавец. Они сделали пару шагов в сторону и Роджер сунул ему триста долларов, тот быстро сунул свой гонорар в карман пиджака и протянул куклу Мистеру Аткинсу.Довольный своим приобретением, Роджер Аткинс вышел из магазина, сел в машину, кинул куклу на заднее сидение и уже мчался домой, дабы обрадовать свою дочку чудным подарком.И вот он переступил порог своего дома и стал ласково звать Милену.- Миленочка, солнышко мое – смотри, что папа тебе купил.Милена вышла из комнаты и папа вручил ей куклу. Милена радостно ахнула увидев подарок. Она нежно обвила руками шею отца и поцеловала ее в щечку, сказав нежно:- Спасибо тебе, папочка.- С днём рожденья, моя дорогая, - поздравил ее отец.Подаренная кукла безумно понравилась Милене и весь остаток дня девочка с ней не разлучалась. И вот уже стемнело, вечер сменила ночь – пора было уже всем спать. Родители уже легли, и девочка, еще некоторое время поигравшись с куклой, решила наконец тоже отходить ко сну. Она поставила куклу на пол, легла на кровать и заснула.Вдруг ей приснился страшный, кошмарный сон, причем ощущения были такие, что будто бы все происходит наяву. Во сне она находилась в своей комнате, на полу лежала та самая кукла и множество голосов в унисон шептали: "Избавься от неё, тебе нельзя держать её, выкинь быстрее, избавься, она приносит вред, она тебя погубит, выкинь её скорее."И вдруг внезапно все закружилось у нее перед глазами и проснулась Милена в холодном поту с громким криком на устах. Услышав крик, родители встали и поспешили к ней.- Что случилось, доченька, - спросил отец.Милена рассказала увиденный сон во всех деталях.- Ерунда, - усмехнулся отец, – это всего лишь сон, не нужно относиться к этому серьезно, это сон, просто сон, верно, Полли?- Конечно, - отозвалась мама, - всем нам иногда снятся страшные сны.Милену такое объяснение несколько успокоило, она сказала:– Да, наверное, вы правы, это просто сон – бояться нечего.- Конечно, нечего, - сказал папа, - если что, мы ведь рядом.Он поцеловал Милену в лобик и оба родителя удалились в свою комнату спать.На следующий день Милена как ни в чем не бывало пошла в школу, затем, когда уроки закончились, вернулась домой и стала вновь играться с её любимой куклой. Она убедила себя, что это был всего лишь сон и потихоньку уже стала приходить в себя. И вот новый день близился к концу, пора было спать. Милена легла и заснула. И вновь ей привиделся кошмар. Стояла она посредине комнаты, на полу лежала кукла, и опять множество голосов начало шептать : "Выкинь её, избавься, она тебя погубит, её нельзя у себя держать". Вдруг внезапно голоса умолкли и девочка посмотрела на куклу. На лице куклы была неестественно жуткая, страшная улыбка, от которой бросало в дрожь. Спустя пару секунд кукла ожила, вцепилась в руку Милены и начала очень больно сжимать. И всё внезапно закружилось у Милены перед глазами, она проснулась, до смерти напуганная.Было утро, пора было снова в школу. Родители посмотрели на Милену и поняли, что что-то не так.- Что с тобой? - спросил отец, - Опять кошмары?- Да, - ответила Милена и рассказала про новый сон.- Дочка, это же просто сон, – начал Роджер, - тебе нечего бояться.- Ей часто стали сниться кошмары, - сказала Полли, мама девочки, – я думаю, может, отвести её к врачу.- Возможно, - ответил Роджер, - но это потом, сейчас, доченька, ступай в школу".Милена пошла в школу, по дороге, она посмотрела на свою руку и обнаружила, что на ней были синяки и отметины, будто бы ей кто-то наяву сильно сжимал руку. Милене стало дико страшно. Вернувшись из школы она показала родителям свою руку со следами физического воздействия. Она еще раз пересказала родителям увиденный сон и акцентировалась на том, что во сне кукла сильно сжимала ей руку.- Точно у тебя этих синяков раньше не было? – скептическим произнес отец. - Может, это кто-то из школы так постарался?Милена сказала, что абсолютно точно у нее не было этих отметин на руке до того момента, как ей приснился жуткий сон. Поли и Роджер Аткинс в недоумении переглянулись друг с другом, не зная что и сказать.- Ладно, - сказала мама девочки, – вот, что - нам с папой надо съездить в город кое-что закупить, ближе к ночи мы вернемся. Сегодня ты будешь спать вместе со мной в одной комнате, а папа будет спать отдельно.- Хорошо, - сказала Милена.Это ее немного успокоило. И вот новый день подходил к концу, Милена с куклой уже не играла, даже не подходила к ней. Настала ночь и Милену сморила сильная усталость, но ложиться спать она боялась, поэтому боролась с собой, чтобы только ей не заснуть до прихода мамы и папы. Однако сон все больше и больше на нее накатывал и ,наконец, она и вовсе задремала.И вновь она увидела страшный сон. Снова она была в своей комнате, на полу лежала все та же кукла, и снова раздалось множество голосов: "Избавься от неё, выкинь, она погубит и тебя, и твоих родителей, она приносит людям несчастья, избавься – это последний шанс, потом будет поздно".Вдруг голоса утихли и картина поменялась. Теперь Милена вновь увидела жуткую улыбку на лице куклы, а на полу лежали труппы мамы, папы и ее самой, очевидно, что все были мертвы. А кукла начала танцевать возле трех мертвых тел и что-то жуткое напевать на непонятном языке. И снова все закружилась перед глазами и проснулась Милена теперь окончательно напуганная.Было уже раннее утро и из соседней комнаты она услышала голоса мамы и папы. Она встала и быстро пошла к ним.- А, доченька наша, - ласково сказала мама, – мы вот с папой только пришли недавно. Машина у нас сломалось, когда ехали домой, пришлось ее оставить, добираться пешком.- Мама, папа, - заговорила Милена дрожащим голосом, – надо срочно избавиться от этой куклы, мы в большой опасности пока она здесь, если этого не сделать, мы все умрём.И Милена поведала родителя о новом увиденном кошмаре. Родители уже отчетливо осознавали, что с этой куклой явно что-то не так.- Да, - произнес отец, – когда я её увидел в магазине, то сразу почувствовал, что с куклой что-то не так, но я тогда особо не придал значения, а вот теперь понимаю. Ладно, - сказал он, - иди, позавтракай и иди в школу. А мы обещаем, что избавимся от этой чертовой куклы, ты её больше никогда здесь не увидишь больше, я знаю, что с ней сделать.Когда уроки закончились, Милена пришла домой, зашла в свою комнату и увидела, что той куклы там больше нет. Вернувшийся вечером домой отец сказал, что отнес ей ближайший лес, развел там костер и бросил эту инфернальную куклу туда. Пламя моментально поглотило её, превратив в бесформенную, безликую, пластмассовую массу. Она сгинула в небытие. С тех пора Милене больше не снились кошмары, она спала мирно, спокойно и безмятежно. "Что б мне провалится! - Думал про себя Роджер Аткинс, – ни за что на свете не подарю я ей больше куклу на день рождения – лучше что-нибудь полезное и развивающее".

Ключевые слова: Кукла подарок кошмары авторская история

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