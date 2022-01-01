Хижина в лесу

Creepy Alexander Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:29 by

Уже стемнело. Ночь окутала своим черным саваном весь мир, и в частности лес, в котором гуляли брат с сестрой, Саша и Алена. Ребята хотели уже выйти из лесу и направится домой, но тут они осознали, что заблудились и не знают как выбраться. Их охватил дикий страх, ребята были не на шутку встревожены и уже близки к отчаянию. Однако, собрав в себе остатки мужества, Саша и Алена решили все-таки попытаться найти выход. Они побрели наугад, в надежде, что им все-таки улыбнется удача и они смогут выбраться. Так они прошли примерно километра 4, прокладывая себе путь сквозь темную лесную чащу.Вдруг они увидели едва различимые во мраке очертания какого-то строения, по всей вероятности это был какой-то домик или хижина, в котором вряд ли мог кто-то жить. Немного посовещавшись между собой, брат с сестрой решили переночевать в заброшенной хижине, а когда рассветет, продолжить свои поиски выхода, ибо во свете дня ориентироваться в лесу будет намного проще.Дверь скрипнула и ребята очутились внутри. Было темно, хоть глаз выколи, Саша достал из кармана мобильный телефон с подсветкой, чтобы хоть что-то можно было разглядеть. По своему внутреннему убранству хижина походила на типичный деревенский домик. Было совершенно очевидно, что она была давным-давно необитаема, здесь никто не жил уже по меньшей мере полвека. Всюду были разбросаны какие-то бесполезные, ненужные вещи, от которых вряд ли мог быть какой-то толк.Посветив немного выше, Саша обнаружил лестницу, ведущую наверх, в доме было 2 этажа. Убедившись, что внизу, кроме холодного пола, нет какого-либо ложа, где можно было расположиться и наконец-то сомкнуть очи, погрузившись в блаженный сон, Саша решил подняться и осмотреть верхний этаж.Очутившись наверху, Саша вдруг услышал, как зазвонил его телефон. Мальчик вынул его из кармана и обнаружил, что звонок был без номера, было не понятно, кто вообще звонил. Да и кто бы это мог быть в столь поздний час? Преодолевая мучительный страх, Саша принял вызов и сказал "алло". В трубке раздался какой-то прерывистый хрип, затем прозвучал тревожный женский голос, который сказал: "уходите отсюда", "вам нельзя здесь быть", "вы погибните здесь", вызов прекратился. Саша сильно испугался, кроме того, зайдя в журнал вызовов, он обнаружил, что звонок в нем не был зафиксирован, будто бы никто не звонил. Все это было очень странно. Ладно, начал он себя успокаивать, возможно ошиблись номером, или какой-то ненормальный шутник звонит по ночам случайным образом и страшит людей.Прийдя в себя Саша решил продолжить осмотр этажа. Пройдя немного вперед по коридору, освещая себе путь во мраке, он вскоре обнаружил, что на этаже было 2 комнаты. Та, что была ближе оказалась закрыта, по всей видимости на ключ. Мальчик подошел и толкнул дверь, но она не поддавалась. Попасть в комнату было невозможно. Он подошел к другой комнате и увидел, что там вообще нет никакой двери и туда можно совершенно спокойно войти, что он и сделал.В комнате, как и на первом этаже, царил беспорядок. На полу были разбросаны какие-то рваные тряпки и ржавые инструменты. На стене висели странные, непонятные картины, содержание которых сложно было разглядеть в таких потемках. В середине комнаты стояло то, что как раз и нужно было ребятам. Там располагалась огромная, просторная кровать, на которой могли совершенно спокойно пометиться минимум 2 человека. Кровать была совершенно голая, не было ни подушки, ни простыни, ни одеяла.Что ж, увы, выбора нет, спать, похоже, придется именно здесь - рассудил про себя Саша.Мальчик спустился вниз к своей сестре и сказал ей: "Пойдем наверх - там есть кровать, будем спать там". Включив подсветку на телефоне Саша увидел, что его сестра Алена была бледная и вся дрожала, очевидно девочка была чем-то напугана.- Знаешь, - заговорила она, - пока ты был наверху, со мной приключилось какое-то жуткое, необъяснимое видение. Я стояла, и вдруг у меня началось состояние наподобие транса, внезапно голова закружилась и я почувствовала как пол уходит из под ног, я как-будто стала проваливаться вниз. Затем все замерло, а на стене я увидела кроваво-красную надпись: "Уходите отсюда, пока не поздно". Затем все исчезло и я вновь оказалась в кромешной темноте.Саша тут же вспомнил про странный звонок, поступивший ему на телефон, однако решил пока промолчать о нем, дабы не будоражить и без того напуганное создание.- Вероятно, тебе просто почудилось, или у тебя слишком сильно разыгралось воображение. Такое бывает, когда слишком себя накручиваешь, тебе начинает мерещиться то, чего на самом деле не существует. Ладно, пошли спать, я устал как собака.Они поднялись и зашли в ту комнату, где была кровать, Пожелав друг другу спокойной ночи и не сказав больше ни слова брат и сестра решили, наконец, лечь и отойти в мир грез.Тревожно было ночевать в таком странном и страшном месте, все было окутано загадочной и жуткой атмосферой. Ребята легли и начали уже постепенно проваливаться в сон, как вдруг они услышали громкий, истошный крик, настолько отчетливый, что было очевидно, что кричал кто-то здесь в этой хижине.Они вскочили как ошпаренные, на лбу у обоих выступила холодная испарина.- Ты слышала? - спросил Саша Алену. - Кто-то кричал, здесь еще кто-то есть помимо нас, похоже.- Когда мы пришли сюда, я была совершенно уверена, что никого не может быть и мы тут совсем одни.- Но ты слышала этот крик - кто это мог кричать здесь? Может уйдем поскорее отсюда, - предложил Саша Алене, - я думаю, нам не стоит тут оставаться.- Но куда мы пойдем? - Возразила сестра. - В лесу темно, мы заблудимся, как ни крути, надо дождаться рассвета, сейчас мы не сможем выбраться, а в лесу ночевать еще страшнее.Саша и Алена вышли из комнаты в коридор и с минуту стояли в раздумьях, не зная, что им делать дальше. Тут Саша достал из кармана телефон и включил подсветку. То, что он увидел, его очень сильно поразило. Дверь в первую комнату, которая доселе была закрыта, теперь оказалась открыта нараспашку.- Сестренка, кажется ты права, с этой хижиной творится что-то неладное, тут происходят какие-то очень странные вещи. Та комната, когда я поднялся сюда - Богом клянусь, дверь была закрыта намертво. Я даже попытался открыть ее, но ничего не получалось. Теперь же кто-то непонятным образом отпер эту дверь. Наверное, ты права - надо скорее уходить отсюда.Хотя ребята были сильно напуганы, все же любопытство в Саше взяло верх и он решился на осмотр ранее закрытой комнаты. Вооружившись телефоном с подсветкой Саша ступил во мрак комнаты. Вдруг он увидел, что из темноты к нему тянется бледная рука, каким-то непонятным образом висевшая в воздухе. Она намеревалась схватить Сашу.Мальчик закричал в испуге и выбежал из комнаты.- Скорее бежим, - скомандовал он.Ребята ринулись к лестнице, ведущей на нижний этаж, и в этот миг во всем доме раздался зловещий смех и зазвучало множество голосов, которые начали повторять: "Вам не выбраться", "Вы здесь навечно", "Теперь вы погибли", "Слишком поздно".Охваченные дикой паникой брат с сестрой что есть мочи побежали вниз к выходу. Оказавшись у двери, через которую они они вошли, ребята с ужасом обнаружили, что та оказалась теперь закрыта. Саша с Аленой начали бешено барабанить в дверь кулаками, пытаясь открыть ее, однако все было тщетно, дверь е открывалась.Тут жуткий смех, смешанный с канонадой голосов внезапно стих. Саша лихорадочно метался по этажу с телефон в руках, в надежде найти какой-то тяжелый предмет, которым можно было бы вышибить дверь. У Алены уже началась истерика, она неистово продолжала барабанить в дверь руками и ногами.Вдруг все озарило какое-то белое сияние, послышались шаги, кто-то явно спускался вниз по лестнице к ним. Спустя пару секунд Саша и Алена увидели женщину с длинными черными волосами. Она была бледна как полотно и более походила на приведение, нежели на человека. Но в ней было еще кое-что, что гораздо сильнее пугало. Ее лицо было пустым как у манекена. На нём не было ни глаз, ни носа, ни рта.Ребята замерли в испуге, душа у них ушла в пятки. "Что же теперь с нами будет?" - эта мысль бешено и ритмично стучала в их мозгу, словно барабанная дробь.Тем временем страшная женщина начала приближаться к ребятам. Оказавшись рядом, она вцепилась руками в горло Алене и начала ее душить. Девочка попыталась освободиться, но напрасно, она не могла этого сделать. Саша судорожно бил руками в дверь, надеясь все-таки ее выбить и открыть тем самым путь к свободе. Он услыхал сдавленный хрип, кто-то плашмя шмякнулся об пол. Он увидел свою сестру, она была уже мертва, на лице у нее застыло леденящее выражение безмерного ужаса.Теперь страшная дама направилась уже к Саше. Осознав, что дверь не откроется и спастись навряд ли возможно, мальчик забился в угол и закрылся руками. Жуткое, инфернальное существо в обличие женщины подходило все ближе и ближе. И вот оно оказалось уже совсем рядом. Руки женщины потянулись к Саше и заключили его шею в свои смертельные объятия.Бледное, пустое лицо женщины, лишенные естественных, структурных, человеческих элементов - было последнее, что видел Саша в своей жизни. У мальчика закружилась голова, он почувствовал, что задыхается. Спустя время в ночной тишине раздался истошный вопль, плавно переходящий в сдавленный хрип. Наконец исчез и он.

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