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Страшилки

Валентин

Большой старинный особняк, по всей видимости, давно уже не жилой, находился в плачевном состоянии: обветшалая крыша грозила вот-вот обвалиться, а трещины по всему фасаду только подчёркивали его заброшенность. Чёрные окна с разбитыми стёклами не добавляли зданию привлекательности.

Анна стояла в метрах десяти от него, она впервые была здесь и не хотела заходить внутрь дома, который её пугал своим видом. Девушка ждала парня. Молодой человек уже должен был выйти из особняка, куда заглянул из любопытства, но время шло, а Валентин так и не возвращался. Анне показалась, что в одном окне промелькнула его тень, и девушка, не выдержав, крикнула:

— Ну хватит уже прятаться, выходи!

Но никто не отозвался, лишь несколько ворон слетели с крыши и сели на огромную раскидистую ель, росшую рядом с особняком. Почему-то сразу стало жутко, а в голове возникла картинка ужастика, который Анна недавно смотрела; в фильме имелась очень похожая сцена с птицами.

— Валентин, это уже не смешно! Выходи, мне страшно! – снова крикнула девушка, и опять ответа не последовало. Одна ворона спустилась с ели и примостилась возле входной двери.

— О, Боже! Ну точно всё, как в фильме ужасов, — пробормотала Анна. И, словно в подтверждение её слов, невесть откуда взявшийся порыв ветра слегка приподнял девушку над землёй и понёс к особняку.
Вот-вот произойдёт что-то кошмарное, но всё резко прекратилось. Девушка почувствовала под собой твёрдую основу и открыла глаза, и то, что увидела, шокировало её как никогда. Она стояла посреди зала невероятной красоты. Зал поражал своей роскошью и убранством. «Неужели я нахожусь внутри особняка?» — Подумала Анна. — «Да нет, это невозможно, он ведь такой убогий и заброшенный, во всяком случае, снаружи. Но почему тогда здесь так нарядно и красиво?» Размышления прервались внезапно с появлением людей. Они возникли, словно по мановению волшебной палочки. Мужчины и женщины, одетые в старинные нарядные костюмы окружили девушку и стали разглядывать её, словно та явилась из другого мира.

— Кто это? И что она тут делает? – раздавались голоса.

Среди людей она увидела Валентина. Он, как и другие, красовался в старинном красивом костюме. Парень разговаривал с какой-то дамой, совершенно не обращая внимания на Анну.

— Я тебя жду на улице, а ты… Откуда на тебе этот наряд? – не удержалась и спросила его Анна. Но он, словно не замечал её и продолжал беседовать с дамой.

Тут девушка почувствовала, что кто-то грубо схвати её за руку.

— Ну-ка пойдём отсюда, тебе здесь нечего делать, — раздался чей-то голос. И не успела она и глазом моргнуть, как её, в буквальном смысле слова, выволокли на улицу.

Снова она очутилась перед старым особняком. «Что я тут, собственно, делаю? Зачем мне Валентин?» — Забегали мысли, но тут же оборвались с появлением старухи. Она словно привидение возникла из ниоткуда и сразу стала что-то шептать, но что именно, разобрать было сложно. Лицо у старухи показалось знакомым Анне и в то же время настолько страшным и безобразным, что девушка вздрогнула и… проснулась.

— Я не могу тебя постоянно вводить в нужное состояние. Ты плохо поддаёшься моему влиянию и приходишь в себя, потому что чего-то боишься, – сказала старуха-ведунья.

— Страшный сон, — пробурчала Анна.
— Это не просто сон, а то, что ты хотела увидеть. Объяснять я ничего не стану, все равно не поймёшь, ведь до конца провести сеанс не получается. Всё девочки собирайтесь, — Поворчала старуха. Затем обратилась к темноволосой девушке, сидящей рядом на стуле. – Забирай свою подругу, и уходите, все равно она ничего больше не узнает.

— Пойдём, — сказала Лиза Анне, поднимаясь со стула, — ты действительно постоянно просыпаешься.

— Да, уходим, — неуверенно ответила та, медленно поднимаясь с кресла, которое напоминало сиденье из автобуса дальнего следования. Во всяком случае, спинка была настолько опущена, что девушка скорее лежала, чем сидела.

Две подруги вышли из дома ведуньи на улицу и медленно побрели по мостовой.

— Да это полная фигня! – стала возмущаться Анна. – Старуха – чистой воды шарлатанка.

— Ты так думаешь? – спросила Лиза.

— Конечно. Мне всё время снился ужастик, который мы недавно с тобой смотрели. Помнишь, там ещё вороны вокруг замка летали, а люди в маскарадных костюмах веселились?

— Ты часто кричала и звала какого-то Валентина. Кто он?

— Понятия не имею.

— Странно. А может это твой парень из будущего? Ведь ты же хотела туда заглянуть.

— Какое к чёрту будущее?! Говорю тебе, что это просто сон, – вспылила Анна. — Зря только деньги отдала этой шарлатанке, лучше бы на них что-нибудь купила. – Она кивнула в сторону выносной кондитерской лавки. Подруги остановились у неё и стали разглядывать множество разных сладостей, лежащих на стеллаже.

— Что, девушки, сладенького захотели? – спросил их подошедший парень. – Вы не подскажите, как пройти к почте?

— Подскажем, — не растерялась Лиза, — и от пары пирожных не откажемся. Кстати, мы идём в сторону почты, можем провести.

— Ну, для таких красавиц ничего не жалко, — улыбнулся подошедший и обратился к Анне. – Девушка, вы на мне сейчас взглядом дырку протрёте. Мы знакомы?

Но Анна стояла, словно в забытье, и продолжала пристально смотреть на парня.

— Ты чего? Очнись! – дёрнула её за рукав Лиза. Но та не обращала внимания на подругу и продолжала сверлить взглядом молодого человека. Она узнала в нём Валентина из своего сна, а, значит, выходило, что и старуха являлась не такой уж шарлатанкой.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:21
Сегодня, 05:21 by ЫркаПросмотров: 74Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Дом сон птицы зал

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Комментарии

#1 написал: NinaEE
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Ну, ничего так. Плюс.
Зарегистрирован: 15.07.2019
#2 написал: Ksenya078
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Понравилось. Так необычно! Плюс,+.
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#3 написал: Сделано_в_СССР
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Читалась как творческая история, отнюдь не страшилка. +++
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#4 написал: Ырка
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Комментариев: 4
Цитата: Сделано_в_СССР
Читалась как творческая история, отнюдь не страшилка. +++

Я плохо разбираюсь в критериях, по которым определяется раздел истории weary
Зарегистрирован: 21.10.2018
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