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Страшилки

Превращение в птицу

Всё начиналось с маленького городка, где жил мальчик сирота по имени Тони.

Он любил гулять по лесу и слушать пение птиц. Но больше всего он не любил дятлов, из-за этого, когда он видел этих птиц, сразу пытался им навредить или даже убить.

В один прекрасный день он снова пошел гулять по лесу и увидел дятла, который сидел на дереве. Тони взял с земли горсть камней и начал кидать в него до тех пор, пока не убил его. Когда же он убил дятла тут же начал его уродовать: выдрал ему все перья, разорвал клюв, вытащил внутренности и воткнул в него палку. Это было ужасное зрелище.

Когда Тони пришел домой, через некоторое время он лёг спать. Во сне он видел этого дятла, он его очень сильно напугал, да так что Тони вскочил и начал кричать, что есть мочи. На следующий день он сразу пошел к тому месту, где он убил птицу. Дятла там не оказалось, но были остатки его перьев. И тут Тони понял, что эта птица будет его преследовать всегда. Тони начал всеми способами пытаться избавиться от этого проклятого скримера.

Прошел год. У Тони не получалось избавиться он кошмара. Но в один прекрасный день он наткнулся на статью в интернете, где было написано, как избавится от самого страшного кошмара. Он сделал всё, как было написано.

Тони сделал маску дятла из тех самых перьев, которые он выдрал с дятла. После он начал проводить обряд в лесу. После обряда яму явился тот дятел, который сказал ему, что теперь эта маска у него пожизненно. Тони очень сильно испугался и со всех сил хотел снять маску, у него это получилось, но вместе со всей кожей на лице. После Тони скончался от потери крови. Его нашла полиция всего побитого и без внутренностей. Но труп пропал из морга, весь город поднял панику.

После этого случая Тони в маске видел охотник, который выжил после нападения Тони. Оказывается, теперь он охраняет всех птиц в этом лесу, и кто тронет хоть одну птицу, Тони его заклюёт, а внутренности съест.


Автор: Ильчибаев Сергей.
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Сегодня, 09:46 by Nik_dkПросмотров: 22Комментарии: 3
-2

Ключевые слова: Птица мальчик смерть месть превращение дятел

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 10:20
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Жирный минус! Как это вообще пропустили?
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#2 написал: зелёное яблочко
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Комментариев: 4 581
Ужасное описание смерти птицы.

А вот про труп Тони рассмешило.
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#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:56
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Комментариев: 528
Зачем я ЭТО прочитала? Как это все теперь развидеть?
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