Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

03:00

Я приподнялся с кровати в темноте. Какой-то шум вырвал меня из объятий сна. Я потянулся к тумбочке, чтобы развернуть будильник. На нем тускло светились цифры: 03:00. Я простонал. Сейчас я должен был сладко спать. Забыв, что заставило меня проснуться, я отвернулся к стене и поудобнее устроился в постели, когда звук раздался вновь — глухое шлепанье шагов на чердаке, прямо надо мной, громкий и намеренный. Как будто кто-то разгуливает по чердаку и хочет заявить о своем присутствии. Я вскочил с постели, сердце мое бешено стучало. Кто-то был в моем доме.

Шаги стихли над моим шкафом. Я стоял посреди темной комнаты, свет от часов освещал только тумбочку, на которой они стояли. Я медленно вышел из комнаты и прошел по коридору в сторону чулана, из которого я достал старую биту. Я снова вышел в коридор и стал наблюдать за лестницей, ведущей на чердак. Кем бы ни был мой незваный гость, ему было не уйти.

Я задержал дыхание, прислушиваясь к шумам. Ничего. Я медленно подошел к лестнице. На чердаке горел свет. Я не помнил, поднимался ли я сегодня в чердак. Может быть, я сам забыл выключить свет. Тихо, насколько это было возможно, я поднялся по лестнице и заглянул в тесный чердак, чтобы увидеть, что там никого нет. Только старый хлам. Я вздохнул с облегчением. Наверное, мне почудилось — когда ты один в темноте, часто мерещатся разные звуки. Усмехнувшись, я выключил свет и вернулся в кровать.

Я едва закрыл глаз, когда снова раздалось шлепанье — такое же громкое, как раньше, но на этот раз ближе к центру комнаты. Я вскочил, скорее злой, чем испуганный, и бросился вверх по лестнице с битой в руке. Пинком я перевернул коробки, ударил по куче старой одежды. Ничего...

Я массировал свои виски, спускаясь по лестнице. Слишком много нервов трачу на работе... Наверное, завтра лучше взять отгул. Подойдя к двери в свою комнату, я почувствовал себя странно. На меня нахлынул страх — я остановился, протянув руку к дверной ручке, но тут же одернул себя. Я веду себя глупо. Надо поспать, и мне станет лучше. Потерев переносицу, я включил свет и лег в кровать.

Шлеп.

Я резко оторвал руки от лица, взглянув на потолок — теперь, при включённом свете, я его увидел. Его тело казалось насмешкой над человеческой формой: оно было согнутое и перекрученное, голова повернута под неестественным углом, пустые провалы на месте глаз. На моих глазах оно шлепнуло ладонью по потолку и подтянулось ближе ко мне.

Шлеп.

У меня вырвался панический смешок, когда оно разбило лампочку на потолке — единственный источник света, погрузив комнату во тьму. Я не сошел с ума. Откуда мне было знать?

Шлеп.

Оно ходило по потолку...

Автор - неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38 by vityammyПросмотров: 22Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Монстр шлепки чердак ночь страх ужас

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:30
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2001|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 8 011
Можно было бы списать на неустойчивую психику, слуховые галлюцинации, или на то что человек обкурился, но если действительно представить себя на месте Гг, то думаю смешки будут неуместны. Страшилка удалась...шлёп....шлёп. fearful +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.