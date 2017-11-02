НЛО

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:33

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

HoLoPeNjO Просмотров: 19 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 12:33 by

Это произошло летом, когда я был в классе втором или первом. Уже давно стемнело, но мы с друзьями все равно продолжали гулять во дворе. Никак не могли придумать, чем всё-таки заняться.Случайно взглянув на небо, я смог разглядеть нечто, напоминающее летающую тарелку. Я видел те самые очертания округлого объекта с выпуклостью сверху и разноцветными огоньками по краям. Сказать, что я был поражён - это ничего не сказать. Это был один из редких случаев, в которых мне удалось почувствовать самый настоящий страх. Впервые за всю жизнь.Летающая тарелка зависла в воздухе на мгновенье и полетела в нашу сторону. Я что есть духу рванул домой. Бегом поднялся на третий этаж, залетел в квартиру, и, не разуваясь, выбежал на балкон. Выглянув во двор, я ничего не увидел. Мои друзья и летающая тарелка пропали.Я рассказал всё это родителям. Не думаю, что они поверили мне.Спросив у друзей на следующий день, что с ними произошло и куда они пропали, я узнал что они просто застыли на месте, а летающая тарелка исчезла на подлете. Скорее всего, включилась защитная маскировка. Но я не уверен, так ли это.Инопланетяне могли улететь домой, но тогда встает вопрос: зачем они прилетали в наш двор? И не были ли мои друзья похищены для невообразимых научных опытов на их корабле а потом возвращены со стертой памятью?С той истории прошло много лет. Я уже не уверен, бы ли прилет НЛО на самом деле, или все это мне показалось.

Ключевые слова: Неопознанный летающий объект друзья похищение авторская история страшилки

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