Богатырская сила

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 00:14

Причина: Стилистика автора сохранена..

Александр Трифоев Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:14 by

Четверо туристов собрались в поход. Поход должен был занять у них неделю. Когда они шли уже второй день, начался сильный дождь. Путешественники обнаружили, что забыли взять зонтики и куртки, потому что Иванов, который предложил им идти в поход, всё время торопил собирать вещи.Туристы сразу начали бранить своего предводителя. Но Петрович увидел, что неподалёку стоит какой-то замок. Все сразу пошли к замку и стали просить, чтобы их впустили. Открыл дверь какой-то человек. На нем был плащ, на голове был надет шлем. Незнакомец представился богатырем. Но ему никто из туристов не поверил. Тогда он сказал им, что есть бывшим начальником Иванова. Но последний не помнил, чтобы у него на работе был такой начальник. Богатырь предложил им переночевать у него.Для каждого туриста была приготовлена отдельная комната. Дождь шёл всю ночь. Даже началась гроза. Когда Дубов хотел лечь спать, он увидел в окне человека в капюшоне, который куда-то шёл. Дубов испугался, что человека убьёт молния, надел куртку, которою ему приготовил богатырь, и вышел на улицу предупредить человека. Когда он подошёл к страннику и сказал тому, чтобы тот вернулся в замок, Дубов ужаснулся: на него смотрел не человек, а лиса.Утром Петрович проснулся и пошёл будить остальных. Но он никого не обнаружил. Даже богатыря. Подумал, что все ушли без него. Но никто бы не ушел, не предупредив его. Петрович понял, что случилось что-то неладное, и пошёл их искать. Спустился вниз и заглянул в ванную. Увидел, что за занавеской кто-то отражается. Подумал, что это человек. Но когда он отодвинул занавеску, увидел моющегося моржа.Вдруг, в ванную вошёл какой-то лысый мужик. Он сказал Петровичу: "Отстань от него!". Затем взял ухват и погнался за ним. Петрович выбежал на улицу, а мужик всё гнался и гнался за ним. Сумасшедший бросился на него. В ужасе Петрович побежал куда глаза глядят.Он увидел дом и хотел попросить помощь у хозяина. Вдруг его остановил дед: "Стой! Попался!". Затем тот крикнул в дом: "Эй, бабка, выходи!". Из дома послышалось: "Иду, старый!". И тут из дома вышла уродливая старуха. У неё был длинный нос и зелёная кожа. Это была кикимора. Она пошла прямо к Петровичу. Но тот взял камень и бросил его в старую крышу дома. Крыша так и рухнула на кикимору. Турист стал убегать, но дед с ножом погнался за ним и хотел убить за кикимору. Но прилетевший вертолёт, который бросил ему лестницу, спас его: Петрович схватился за лестницу и начал лезть в вертолёт. Дед тоже успел схватиться за лестницу и уже лез с ножом. Но турист отнял у него нож и отрезал половину лестницы, за которую держался старик. Когда Петрович залез в вертолёт, он увидел, что вместо пилота там сидит уродливый носатый человек. Путешественник взял парашют, а вертолёт направили вниз. Сам успел выпрыгнуть, его парашют раскрылся, вертолёт упал и взорвался.Приземлившись на землю, Петрович снял с себя парашют, взял с собой нож и пошёл искать друзей. Вдруг он увидел того самого богатыря. Богатырь стоял около какого-то здания. Петрович ему всё рассказал. Тогда богатырь сказал: "Я знаю, где твои друзья. Они здесь". Он открыл дверь здания, Петров вошёл и увидел связанных трёх своих друзей. "Что это значит?!" - спросил он у богатыря. Тот рассказал ему, что это он их всех поймал. Затем он ударил Петровича, и тот потерял сознание.Очнулся он связанным вместе со своими друзьями. Они ему рассказали, что это их богатырь связал. Петрович достал свой нож и разрезал себе верёвки, потом освободил Дубова и Савельева. Когда он хотел освободить Иванова, тот ему сказал: "Уходи отсюда! Здесь какой-то ненормальный моряк есть, который всех убивает!". И в этот миг Иванов был пронзён чьим-то ножом. Его пронзил мужик в костюме моряка. Петрович за это запустил в моряка ножом и убил его. Затем вытащил из него свой нож и убрал в карман. А умирающий Иванов перед смертью сказал Петрову: "Прости меня за то, что заставил вас пойти в поход...". Сказав это, он умер. А остальные пошли дальше.Дубов рассказал Петровичу про встречу с человеком-лисом. И тут они увидели этого человека-лиса. В руках он держал пистолет. И он выстрелил прямо в Дубова. Петрович бросил в человека - лиса свой нож и убил. А Дубов скончался. Осталось только двое туристов: Петрович и Савельев.Начали они искать выход из этого здания. Вдруг видят, что идут к ним какие-то носатые существа, похожие на людей. Потом они увидели человека, который поразил их из огнемёта. Туристы хотели его поблагодарить, но не успели: тот уже сам почему-то был в огне. Они не смогли ему помочь - он сгорел. Друзья пошли дальше и повстречали богатыря. Богатырь рассказал им, что у него была богатырская сила, которую он стал использовать во имя зла. И своей силой он вызвал нечистую силу. Друзья стали убегать от него. Богатырь догонял их. Он бежал даже по стенам и по потолку. Туристы забежали на рельсы, богатырь за ними. И тут на полной скорости из тоннеля выехал поезд. Им управлял какой-то сумасшедший. Поезд врезался в богатыря и разлетелся на куски, а богатырь, как ни в чём не бывало, продолжил погоню за туристами.Туристы устали убегать от него. Богатырь догнал их, ударил, и они потеряли сознание. Очнулись они опять связанными. Богатырь был рядом. Он кого-то ждал. Петров сказал ему: "Что Вы себе позволяете?! Это возмутительно!". Но тот крикнул: "Приведите Слона!". Ведут лося. Пока слуги кормили лося виноградом, туристы смогли развязаться. Стали они убегать. Но богатырь и лось стали их догонять. Туристы нашли огнемёт и поразили огнём лося и богатыря.Решив, что они их убили, он пошли искать выход. Но погиб только лось. Богатырь благодаря своей богатырской силе снова вырос из огня и пошёл искать туристов. Те зашли в какую-то комнату. Там они видят огромную кровать. Савельев решил посмотреть, кто там спит. Но Петрович уже понял, что это Слон. И тут Слон схватил Савельева хоботом. Петрович хотел ему помочь, но пришёл богатырь. Он сказал Петровичу, что богатырская сила теперь у него, а сам богатырь без богатырской силы стал смертным. А чтобы избавиться от этой силы, её нужно было использовать на чём-то. Петров увидел, что Слон уже хочет убить Савельева, схватил Слона, поднял и бросил прямо на богатыря. Слон погиб, раздавив богатыря.Туристы нашли выход из того здания и вышли на улицу. Там они нашли лодку и стали уплывать оттуда. Но Петрову казалось, что за ними кто-то следит...

Ключевые слова: Мистика богатырь кикимора туристы лес сила

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