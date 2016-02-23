Существо в кустах

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:54

Причина: Стилистика автора сохранена

Александр Трифоев Просмотров: 26 Комментарии: 2 +1 Вчера, 23:54 by

Михаил стоит около кустов и кого-то ждёт. Он помнит, что с ним однажды произошло около этих кустов.Когда-то давно он возвращался вечером с работы. Вдруг он услышал шуршание в этих кустах. Он подумал, что это собака, решил посмотреть. Но вдруг из кустов на него выскочило какое-то существо. Как оно выглядело, Михаил не понял. Он запомнил только, что оно было чёрного цвета, а тело было в чешуе.Ему удалось убежать от существа. Но когда он всем рассказывал о нём, ему никто не верил. В результате его уволили с работы и стали считать сумасшедшим.Прошло уже много лет, а он всё равно каждый день ожидал, что существо снова нападёт на него, потому что он был уверен, что оно его запомнило.Но в этот раз он решительно стоял у этих кустов и ждал существо, потому что он решил ему отомстить.И вот зашуршали кусты. Михаил сразу засунул руку в карман и хотел что-то достать. Но он не успел - из кустов на него бросилось жуткое существо! Тело у него было как у крокодила, но лицо напоминало человеческий череп. Михаил успел отбежать от существа на несколько шагов. И тут существо полностью превратилось в чёрного крокодила.- Давно я хочу отомстить тебе! - сказал ему Михаил.Но тут крокодил сам ему отвечает:- Я сам тебя с того дня всё жду-жду, но ты так и не появляешься! Я давно хочу тебя сожрать!Михаил начал убегать от него, но крокодил начал его преследовать!Михаил по дороге не обнаружил ни одного человека. Когда ему удалось убежать от крокодила на какую-то неизвестную ему улицу, он увидел ещё одно жуткое существо - чёрного волка с человеческим лицом. Волк посмотрел на Михаила, и его лицо стало волчьим. Волк подошёл к Михаилу и сказал ему:- Не бойся, я всего лишь хочу помочь! Когда я тебя съем, ты не достанешься крокодилу!И волк хотел броситься на Михаила. Но тот взял палку и ударил волка по морде. Волк упал, и Михаилу удалось убежать от него, но тут он наткнулся на крокодила! И ему пришлось бежать назад. Но с другой стороны его ждал голодный волк. Волк медленно шёл к нему и говорил одну и ту же фразу:- Я хочу тебя съесть!Михаил не знал, что ему делать.Но тут волк и крокодил стали драться друг с другом! Волк говорит:- Я его съем!А крокодил говорит:- Нет, я его съем!Пока они дрались, Михаилу удалось убежать. Он убежал как можно дальше и спрятался за заброшенным домом, чтобы передохнуть. Но волк и крокодил заметили, что он убежал.- За ним! - сказал волку крокодил. И они стали искать Михаила. Волк побежал искать в одну сторону, а крокодил в другую. Когда Михаил передохнул, он решил пойти дальше, но было уже поздно - волк и крокодил нашли его! Крокодил ударил Михаила хвостом, и тот потерял сознание.Очнулся он в какой-то пещере. Как он туда попал, Михаил не понял. Он находился на краю какого-то обрыва, а внизу была лава. Когда Михаил оглянулся, он увидел сзади себя волка и крокодила. Они спорили, кто первый его съест. Михаил не мог оттуда убежать - с одной стороны были крокодил и волк, а с другой - обрыв с лавой! Но Михаилу удалось найти какую-то палку. Волк не выдержал и первый хотел прыгнуть на Михаила, но крокодил поймал его в зубы и поставил на место. И они продолжили свой спор.- Чего вы ждёте?! - сказал вдруг Михаил.И волк бросился на него! Но получил палкой по морде, однако он не сдался - он снова бросился на Михаила, и тот упал с обрыва. Но успел удержаться. Волк подошёл к нему и хотел что-то сделать - либо вытащить его обратно зубами и съесть, либо сбросить вниз в лаву. Михаил не стал ждать, схватил волка за лапу и сбросил вниз. Но волк схватился зубами за ногу Михаила! Михаилу было тяжело, и он мог сорваться вниз. Но он стал бить волка по морде другой ногой, тот отпустил его и полетел в лаву!Михаил поднялся наверх, но там его ждал разгневанный крокодил! Он бросился на Михаила, схватил его в лапы и вместе с ним бросился вниз! Когда они падали в лаву, крокодил вдруг сказал ему:- С того дня ты даже не изменился - как был трусом, так им и остался!Но Михаил ответил:- Зато с тех пор я всегда ношу в кармане нож!С этими словами он быстро вынул из кармана нож и вонзил крокодилу в лапу! Крокодил от боли отпустил его, Михаил прыгнул и удержался за какую-то скалу. А крокодил полетел в лаву!Михаилу удалось подняться наверх, он отдышался, затем вышел из пещеры и пошёл искать свой дом.

Ключевые слова: Чудовище крокодил волк лава месть авторская история

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