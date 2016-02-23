Кошмар на болоте
Пролог
Поздний меловой период. Болото. Дождь. Барионикс возле болота спокойно поедает свою добычу - рыбу. Он не собирается нападать на стадо эдмонтозавров, которое идет мимо него. Но вид барионикса пугает эдмонтозавров, и они начинают гнать его. Барионикс получает удар от хвоста одного из эдмонтозавров, падает в болото и погибает.
Наше время
Старый палеонтолог Виноградов стоит возле столба с надписью "Запретная зона". К нему подходит группа туристов.
- Здорово, старик! - говорит Николай палеонтологу. - Как нам пройти на болото?
- Здесь нет никакого болота. Это запретная зона. Уходите отсюда!
- А почему запретная?
И он рассказал им:
- Я - палеонтолог. Я изучаю динозавров. Когда-то они ходили и по этим местам. Я однажды стал изучать это место в поисках останков динозавров. И тут я каким-то образом оказался на болоте. Его сначала вовсе не было, но вдруг оно словно возникло из ниоткуда. Я нашел на земле коготь барионикса и взял его с собой. В лесу, недалеко от болота, я увидел яркий свет. Он двигался. Я пошел посмотреть, что это за свет, и я понял, что это не свет, а что-то живое. Мне удалось каким-то образом покинуть болото. Я до сих пор не знаю, где именно оно возникло. Коготь барионикса - это единственное доказательство, что это была реальность. Мой друг - единственный человек, который поверил мне. Он пошел искать болото. Я уговаривал его не делать этого, но он не послушал. Он так и не вернулся. Видно, он все-таки нашел болото, и его убила та тварь.
- Какая тварь?
- На болоте тварь! Не ходите туда! Бегите отсюда!
- Уймись, старик! Рассказывай дальше.
- Меня все считают психом и не верят мне, хотят отправить меня в психушку. Но я не псих. Я был там, на болоте. Я видел эту тварь - это сам барионикс!
- Кто-кто? Мне жаль, но вы реально псих! Пошли искать это болото!
И туристы пошли искать болото. Они прошли на запретную зону. Виноградову не удалось их остановить. Но Владимир и Мария все-таки поверили ученому. Они велели Николаю и Михаилу вернуться, но те были уверены, что ученый спятил, и если они не найдут никакого болота, то будет подтверждено, что ученый - псих.
Шли они, шли и тут поняли, что заблудились. Перед ними и позади них стоял лес, а тропинка, по которой они шли, вдруг исчезла. Им стало не по себе. И тут они обнаружили, что находятся на болоте. Болото было точно такое же, как в рассказе Виноградова. Все, кроме Николая, поверили, что ученый прав. Николай сказал:
- Болото - это еще не доказательство, что старик псих. Теперь надо ту тварь найти. Как там ее... Барионикса.
Долго ждать не пришлось - между деревьями показался яркий свет. Друзья стали рассматривать его и поняли, что это призрак барионикса. Сначала призрак просто постоял, а потом исчез.
Николаю стало страшно, он сказал:
- Пошли-ка отсюда...
Вдруг прямо из болота на него выскочил тот самый Барионикс и одним ударом когтя отрубил Николаю голову. У Владимира было с собой ружье, так как туристы планировали заниматься охотой в лесу. Он открыл по динозавру огонь, и тот замертво упал. Они не стали проверять, жив он или нет, а стали искать выход с болота.
Выхода все не было и не было. Было очень темно, так как уже был вечер. Туристы остановились и прислушались. Они услышали громкие шаги. И тут перед ними появился тот самый барионикс. Только он был уже в два раза больше и более ужаснее! Туристы бросились убегать. Владимир стрелял в монстра, но пули его уже не брали. В конце концов патроны кончились, ни одна пуля не сразила барионикса. Но туристы увидели чей-то пятиэтажный дом. Дверь была открыта, они забежали во внутрь и закрылись на все запоры. Тварь прошла мимо дома.
В доме не было ни одного хозяина. Туристы решили переночевать там. Ночевали на пятом этаже - самом надежном. В разных комнатах. От пережитого им плохо спалось, но они все равно смогли заснуть, однако ненадолго. Мария ночью позвала Владимира и сказала, что у нее кто-то за окном ходит. Владимир увидел, что за окном в комнате Марии прошел яркий свет. Вдруг в окно пролезли ужасные лапы барионикса, схватили Марию и вытащили из окна! Владимир выбежал на улицу, чтобы помочь ей, но друг Михаил сказал ему:
- Ты ей уже не поможешь! Бежим!
И они стали убегать от твари, которая, съев Марию, продолжала погоню за ними.
Но они увидели маленький старый домик. Постучали. Дверь им открыл какой-то старик. Он знал о бариониксе, поэтому сразу же впустил их. Тварь опять прошла мимо. Дед предложил им переночевать у него. Михаил и Владимир пошли в комнату. На полу сидела какая-то старуха, вероятно, жена деда. Она что-то ела. Владимир глянул, что она ест. Это была сырая рыба, которую бабка подбирала с пола и ела. Она увидела Владимира, вынула изо рта кусок рыбы и предложила ему:
- Хочешь?
Владимира чуть не стошнило. Они пришли в комнату. Напротив кровати Владимира стоял старый шкаф. Они легли спать.
Владимиру ночью снилось, как черный барионикс идет по воде. Сквозь сон он слышал его топот. Вдруг его разбудил скрежет в шкафу. Он встал с кровати и не обнаружил на другой кровати друга. Он услышал собачий лай, доносящийся из шкафа. Он открыл шкаф. Из шкафа выбежала старуха на четвереньках. Она не говорила, а лаяла как собака! Владимир хотел закричать, но понял, что он не может и звука издать! Он выбежал на улицу, бабка за ним. На улице шла гроза, но он все бежал, слыша позади себя собачий лай! Бабка неслась за ним на четвереньках с нереальной скоростью! Владимир забежал в лес, но там сорвался в болото! И в этот момент он проснулся. Это был кошмарный сон.
Друг спал по-прежнему на кровати. На улице шла гроза. Вдруг он услышал выстрелы. Стрелял дед. Он влетел к ним и сказал:
- Бегите! Тварь здесь!
Они выбежали на улицу. Барионикса отвлек дед. На земле лежал растерзанный труп старухи, которая жрала сырую рыбу. Деду не удалось спастись от ужасных когтей - он был разрублен напополам. Два друга, не смотря на грозу, стали убегать. А барионикс вновь за ними!
Во время погони жертвой динозавра стал Михаил. Владимир бежал без оглядки. Ему было уже все равно, куда бежать. Из-за грозы он почти не видел, куда бежит. И вот он сорвался с обрыва и потерял сознание.
Очнулся он, когда лежал на спине. Дождя уже не было. Жутко несло рыбой. Но Владимир понял, что он не стал жертвой барионикса, однако он увидел прямо перед собой чьи-то зубы. Сначала он не мог понять, что это. Но тут он закричал, поняв, что находится прямо в открытой пасти барионикса, которую тот в этот момент захлопнул!
Что касается ученого Виноградова, так его все-таки признали реальным психом и отправили в психушку, потому что он был уверен, что туристов убил барионикс. Но он все равно оказался прав. Ведь один человек рассказывал, что видел призрак спинозавра, который проходил в лесу.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:56
Вчера, 23:53 by Александр ТрифоевПросмотров: 35Комментарии: 2
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