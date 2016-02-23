Кошмар на болоте

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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:56

Александр Трифоев Просмотров: 35 Комментарии: 2 +1 Вчера, 23:53 by

Поздний меловой период. Болото. Дождь. Барионикс возле болота спокойно поедает свою добычу - рыбу. Он не собирается нападать на стадо эдмонтозавров, которое идет мимо него. Но вид барионикса пугает эдмонтозавров, и они начинают гнать его. Барионикс получает удар от хвоста одного из эдмонтозавров, падает в болото и погибает.Старый палеонтолог Виноградов стоит возле столба с надписью "Запретная зона". К нему подходит группа туристов.- Здорово, старик! - говорит Николай палеонтологу. - Как нам пройти на болото?- Здесь нет никакого болота. Это запретная зона. Уходите отсюда!- А почему запретная?И он рассказал им:- Я - палеонтолог. Я изучаю динозавров. Когда-то они ходили и по этим местам. Я однажды стал изучать это место в поисках останков динозавров. И тут я каким-то образом оказался на болоте. Его сначала вовсе не было, но вдруг оно словно возникло из ниоткуда. Я нашел на земле коготь барионикса и взял его с собой. В лесу, недалеко от болота, я увидел яркий свет. Он двигался. Я пошел посмотреть, что это за свет, и я понял, что это не свет, а что-то живое. Мне удалось каким-то образом покинуть болото. Я до сих пор не знаю, где именно оно возникло. Коготь барионикса - это единственное доказательство, что это была реальность. Мой друг - единственный человек, который поверил мне. Он пошел искать болото. Я уговаривал его не делать этого, но он не послушал. Он так и не вернулся. Видно, он все-таки нашел болото, и его убила та тварь.- Какая тварь?- На болоте тварь! Не ходите туда! Бегите отсюда!- Уймись, старик! Рассказывай дальше.- Меня все считают психом и не верят мне, хотят отправить меня в психушку. Но я не псих. Я был там, на болоте. Я видел эту тварь - это сам барионикс!- Кто-кто? Мне жаль, но вы реально псих! Пошли искать это болото!И туристы пошли искать болото. Они прошли на запретную зону. Виноградову не удалось их остановить. Но Владимир и Мария все-таки поверили ученому. Они велели Николаю и Михаилу вернуться, но те были уверены, что ученый спятил, и если они не найдут никакого болота, то будет подтверждено, что ученый - псих.Шли они, шли и тут поняли, что заблудились. Перед ними и позади них стоял лес, а тропинка, по которой они шли, вдруг исчезла. Им стало не по себе. И тут они обнаружили, что находятся на болоте. Болото было точно такое же, как в рассказе Виноградова. Все, кроме Николая, поверили, что ученый прав. Николай сказал:- Болото - это еще не доказательство, что старик псих. Теперь надо ту тварь найти. Как там ее... Барионикса.Долго ждать не пришлось - между деревьями показался яркий свет. Друзья стали рассматривать его и поняли, что это призрак барионикса. Сначала призрак просто постоял, а потом исчез.Николаю стало страшно, он сказал:- Пошли-ка отсюда...Вдруг прямо из болота на него выскочил тот самый Барионикс и одним ударом когтя отрубил Николаю голову. У Владимира было с собой ружье, так как туристы планировали заниматься охотой в лесу. Он открыл по динозавру огонь, и тот замертво упал. Они не стали проверять, жив он или нет, а стали искать выход с болота.Выхода все не было и не было. Было очень темно, так как уже был вечер. Туристы остановились и прислушались. Они услышали громкие шаги. И тут перед ними появился тот самый барионикс. Только он был уже в два раза больше и более ужаснее! Туристы бросились убегать. Владимир стрелял в монстра, но пули его уже не брали. В конце концов патроны кончились, ни одна пуля не сразила барионикса. Но туристы увидели чей-то пятиэтажный дом. Дверь была открыта, они забежали во внутрь и закрылись на все запоры. Тварь прошла мимо дома.В доме не было ни одного хозяина. Туристы решили переночевать там. Ночевали на пятом этаже - самом надежном. В разных комнатах. От пережитого им плохо спалось, но они все равно смогли заснуть, однако ненадолго. Мария ночью позвала Владимира и сказала, что у нее кто-то за окном ходит. Владимир увидел, что за окном в комнате Марии прошел яркий свет. Вдруг в окно пролезли ужасные лапы барионикса, схватили Марию и вытащили из окна! Владимир выбежал на улицу, чтобы помочь ей, но друг Михаил сказал ему:- Ты ей уже не поможешь! Бежим!И они стали убегать от твари, которая, съев Марию, продолжала погоню за ними.Но они увидели маленький старый домик. Постучали. Дверь им открыл какой-то старик. Он знал о бариониксе, поэтому сразу же впустил их. Тварь опять прошла мимо. Дед предложил им переночевать у него. Михаил и Владимир пошли в комнату. На полу сидела какая-то старуха, вероятно, жена деда. Она что-то ела. Владимир глянул, что она ест. Это была сырая рыба, которую бабка подбирала с пола и ела. Она увидела Владимира, вынула изо рта кусок рыбы и предложила ему:- Хочешь?Владимира чуть не стошнило. Они пришли в комнату. Напротив кровати Владимира стоял старый шкаф. Они легли спать.Владимиру ночью снилось, как черный барионикс идет по воде. Сквозь сон он слышал его топот. Вдруг его разбудил скрежет в шкафу. Он встал с кровати и не обнаружил на другой кровати друга. Он услышал собачий лай, доносящийся из шкафа. Он открыл шкаф. Из шкафа выбежала старуха на четвереньках. Она не говорила, а лаяла как собака! Владимир хотел закричать, но понял, что он не может и звука издать! Он выбежал на улицу, бабка за ним. На улице шла гроза, но он все бежал, слыша позади себя собачий лай! Бабка неслась за ним на четвереньках с нереальной скоростью! Владимир забежал в лес, но там сорвался в болото! И в этот момент он проснулся. Это был кошмарный сон.Друг спал по-прежнему на кровати. На улице шла гроза. Вдруг он услышал выстрелы. Стрелял дед. Он влетел к ним и сказал:- Бегите! Тварь здесь!Они выбежали на улицу. Барионикса отвлек дед. На земле лежал растерзанный труп старухи, которая жрала сырую рыбу. Деду не удалось спастись от ужасных когтей - он был разрублен напополам. Два друга, не смотря на грозу, стали убегать. А барионикс вновь за ними!Во время погони жертвой динозавра стал Михаил. Владимир бежал без оглядки. Ему было уже все равно, куда бежать. Из-за грозы он почти не видел, куда бежит. И вот он сорвался с обрыва и потерял сознание.Очнулся он, когда лежал на спине. Дождя уже не было. Жутко несло рыбой. Но Владимир понял, что он не стал жертвой барионикса, однако он увидел прямо перед собой чьи-то зубы. Сначала он не мог понять, что это. Но тут он закричал, поняв, что находится прямо в открытой пасти барионикса, которую тот в этот момент захлопнул!Что касается ученого Виноградова, так его все-таки признали реальным психом и отправили в психушку, потому что он был уверен, что туристов убил барионикс. Но он все равно оказался прав. Ведь один человек рассказывал, что видел призрак спинозавра, который проходил в лесу.

Ключевые слова: Кошмар динозавр болото призраки видения погоня

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