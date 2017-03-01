Крокодил

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 21:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Александр Трифоев Просмотров: 35 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 20:08 by

Компания путешественников отправилась в Африку. Они остановились в одной из африканских деревень. Жители деревни встретили их дружелюбно и предложили даже им переночевать.Когда путешественники на следующее утро вышли на улицу, они увидели, что все жители деревни в панике. Когда команда спросила африканцев, что случилось, им сказали:- В нашей и в других соседних деревнях куда-то исчезла вся вода! Все колодцы полностью пусты и в других источниках тоже нет воды! А ещё, ночью какое-то животное сбило с ног нашего единственного быка и убило его!Путешественники предложили им свою помощь. Жители ответили им:- Вам нужно отправиться к реке Нил и принести нам оттуда много воды. Это наше единственное спасение. Вам нужно торопиться, потому что путь отсюда до Нила займёт у вас целых два дня.Путешественники взяли с собой все свои термосы с водой, один из них отдали жителям деревни. Сказали им, чтобы они пили по несколько глотков в день. У команды с собой была карта, по ней они отправились к Нилу, на всякий случай носили с собой ружьё.Они отдалились от деревни и шли уже почти целый день. Вдруг, увидев вдалеке человека, подбежали к нему и попросили подсказать короткую дорогу к реке. Человек согласился. Он сказал им, что его зовут Смит и что он давно проживает в этих местах, знает, где что находится. Но когда Смиту показали карту, он выхватил её из их рук и разорвал.- Ты что, с ума сошёл?! Как мы теперь найдём Нил?!- Успокойтесь. Я ещё ни одному человеку здесь не отказывал в помощи. Благодаря мне вы найдёте его быстрее, чем с помощью карты. Верьте мне.Компания, конечно, ему поверила. Смит стал их проводником к Нилу. Вечером он дал группе отдохнуть, а сам ушёл куда-то, вернулся только утром. На вопрос, куда он ходил, проводник отвечал:- По делам.Какие дела у него могли быть в таком месте, где кроме них и опасных животных никого нет? Смит начал казаться им каким-то странным, но путешественники всё-равно продолжали следовать за ним, т.к. без него у них не было надежды.Днём они забрели в какое-то место, напоминавшее кладбище. Лежали кости животных и даже людей.Проводник сказал:- Их всех убили вараны.- Какой ужас! - воскликнула Барбара.- Да нет. Это, наверное, бараны. - усмехнулся Джек.- Когда вараны нападут на тебя, меня уже рядом не будет! - ответил Смит.- Ладно, я молчу.Наступил вечер, но все так и не нашли Нил, а уже ведь прошло два дня. Они сообщили путеводителю, что что-то не так. Но тот ответил, что всё нормально и опять куда-то ушёл. Вернулся уже утром. Наследующий день он ответил:- На охоте.Какая охота? Даже выстрелов не было слышно! И ружьё Смит не брал с собой - оно всю ночь висело на спине у Алана. На этот раз они ему не поверили. Но убитая им антилопа, заставила их изменить мнение. Она была будто задушена.На третий день путешественники сказали Смиту, что тот может больше их не сопровождать, т.к. из-за него они опаздывают. Услышав спокойное согласие, они пошли искать реку без него.Но без Смита и без карты они в конце концов окончательно заблудились: даже было некого спросить, куда идти. Путешественники уже не помнили, который день идут, т.к. не было ни часов, ни календаря. Однажды вечером, группа, как обычно, остановились отдохнуть. Алан начал жаловаться Барбаре на бывшего путеводителя:- Это он во всём виноват! Сказал, что с ним мы быстро найдём Нил, а в итоге заблудились! Что нам скажут жители деревни, если мы вообще не найдём реку и придём к ним с пустыми руками? Чтоб этого Смита вараны в пустыне сожрали!- Я всё слышу! - услышали голос самого Смита прямо возле себя!Обернувшись, все увидели рядом его. Но ведь догнать их было нереально. Человек так быстро это сделать не мог! Тем более, они сами видели, как Смит после прощания с ними пошёл в другую сторону.- Как ты нас нашёл?- Я же говорил, что никому не отказываю в помощи. Я бы вас всё-равно нашёл, где бы вы ни были. Вы ведь ещё не нашли ваш Нил?- Нет. И всё из-за тебя!Тот улыбнулся и опять куда-то ушёл.Вернулся только утром и повёл людей снова к Нилу.Было такое чувство, что они идут уже несколько недель. За всё это время не было видно ни одного человека. Всюду была только одна пустыня. Было истрачено термоса с водой из семи, что у них были.Однажды, путешественники увидели кобру, которая ползала возле костей животных. Она в любой момент была готова атаковать. Смит подошёл к ней и спросил:- Вы позволите нам пройти?Кобра угрожающе зашипела. Смит взял её в руки. Кобра, которая была готова просто наброситься на них, даже его не укусила. Он отбросил её в сторону и сказал:- Кобра сказала, что можно идти.Вдруг раздался выстрел и кобра лежала уже мёртвая. Это выстрелил Билли, который очень боялся змей. Смит хотел ударить его за это, но его остановил Джек.- Тебя, мой друг, - сказал Джеку Смит, - должны уже съесть вараны!Джек ничего ему не ответил. Смит объяснил, что эту кобру вообще нельзя было убивать, т.к. она уже более ста лет жила в этой пустыне.- А что это тогда за кости, по-твоему, среди которых она ползала? Может, это она кого-то здесь убила?- Я же вам уже говорил, что их всех убили вараны!Путешественники поняли, что они уже были на этом кладбище. А значит, идут по кругу. Хотели сказать об этом Смиту, но он в этот момент сказал:- За мной!И они пошли за ним. Было странно, что он практически не пил у них воду и его совсем почему-то не мучила жажда.Вскоре, люди прибыли на какое-то место, где обнаружили крокодилье гнездо.- Это гнездо нильского Крокодила. Значит, Нил уже рядом.- Крокодильи яйца такие огромные! - сказала Барбара.- Крокодилы в этих местах бывают невероятных размеров.Вдруг они услышали, что одна скорлупа на одном яйце трескается. Вскоре из яйца показалась голова маленького детёныша крокодила. Но его нельзя было назвать маленьким - он был гораздо крупнее обычного. Смит приказал Алану приготовить ружьё. Тот послушал его.- А теперь, стреляй! - сказал ему Смит.- Стрелять? Но зачем?- Я сказал, стреляй!Алан выстрелил в детёныша.- Стрелять в остальных! Уничтожь их всех!- Но зачем?- Их мать больше не вернётся. Она их бросила. Ты ведь не хочешь, чтобы они мучились без неё? Так что, стреляй!Алан начал расстреливать крокодилье гнездо. Все в ужасе смотрели на это, а Смит улыбался. Когда Алан окончил и все детёныши были убиты, Смит сказал:- Пошли-ка отсюда. Пока мамаша не вернулась!- Ты же сказал, что она больше не вернётся!- Да это я так, ляпнул. Она будет нам совсем не рада, когда увидит, что мы сделали с её детёнышами. Пошли отсюда. Она скоро придёт!Нил они все еще не нашли, но были уверены, что он уже рядом. Вечером, когда Смит опять ушёл куда-то, компания стала думать, что им делать. Они боялись, что крокодил уже ищет их. Всю ночь не моли спокойно уснуть, а под утро решили, что Смита надо поскорее прогнать. Вдруг, на Джека откуда-то набросился варан! Он схватил его зубами за ногу и потащил куда-то! Друзья побежали спасать его. Они обнаружили Джека полностью искусанным.На шум прибежал Смит:- Что случилось?Путешественники не стали ничего ему отвечать. Джек успел прошептать им:- Помогите мне...Но яд варана подействовал быстро. Джек скончался. Сначала они долго оплакивали его, потом похоронили. После этого, Барбара обратила внимание, что Смит улыбается! Он всё это время только и делал, что улыбался! И когда все друга оплакивали, и когда похоронили его! Она прошептала:- Мерзавец...Смит услышал это и сказал:- Я же говорил, что его убьют вараны, а он мне не верил. Говорил, что меня не будет рядом, а он мне не верил. Я же не виноват в его смерти.Тут к нему подошли Алан и Питер. Они сказали ему:- Убирайся-ка отсюда, проводник хренов!Барбара тоже ему сказала:- Убирайся! Ты нам здесь не нужен!Тот, как всегда, улыбнулся и спокойно ответил:- Как скажете.Немного успокоившись, люди возобновили поиски Нила. Ещё два дня и они прибыли на место! Перед ними было долгожданная река Нил! Странники сразу побежали черпать из него воду. Они набрали очень много литров воды в термосы и другие банки. Этого бы хватило, чтобы напоить всех жителей деревни. Когда они решили уже повернуть назад, Питер сказал, что хочет зачерпнуть ещё. Он зачерпнул воду и повернулся к Нилу спиной. Вдруг из Нила выпрыгнул гигантский крокодил! Тело Питера мгновенно скрылось в его пасти, он даже понять ничего не успел. К ногам друзей упала лишь его голова! Алан хотел выстрелить в крокодила, но не стал тратить на это время. Бросили термосы с водой и бросились убегать от ужасного крокодила!Они убежали далеко от Нила, но крокодил продолжал погоню! Алан сказал Барбаре, чтобы она убегала, а сам взял ружьё и хотел выстрелить в крокодила. Но он не успел этого сделать: крокодил мгновенно проглотил его! В сторону упало только его ружьё. Барбара подбежала к нему, взяла ружьё в руки и хотела выстрелить в крокодила-мать. Вдруг ружьё схватил Смит и сказал:- Не смей этого делать! Пусть она сожрёт и тебя!Барбара врезала ему ружьём в лицо и бросилась бежать. Крокодилиха неслась за ней! Барбара выронила из рук ружьё, ей было уже некогда подбирать его и она бежала.Она нашла единственное укрытие - кусок какой-то скалы, и спряталась за него. Подождала она за ним несколько минут и вышла проверить, где крокодил. Но вместо крокодила она увидела Смита. Смит медленно шёл к ней и говорил:- Не бойся, будет не больно!Она достала из кармана нож и пригрозила ему им:- Не подходи!Но Смит всё-равно шёл.- Это ты во всём виноват! - сказала ему Барбара. - Ты заманил нас в логово к крокодилу, заставил уничтожить яйца! Ты знал, что самка будет за нами охотиться! Ты всё это время хотел нас убить!Тот неожиданно ответил:- Да не Смит я! Не важно, как меня зовут. Прошлые люди, которых я сопровождал, называли меня Ферсис. Жаль, что они тоже плохо кончили! Но у меня вообще нет имени! Я не человек, я - варан! Варан-оборотень. Обо мне тебе должны были рассказать жители той самой деревни. Или они уже не верят в меня? Это я сбил и убил их быка, я убил Джека! Вот почему я так быстро находил вас! Я давно хотел убить всех! Я убивал тех, кому оказывал услугу! Солнце уже садиться, я сейчас приму свой облик. Ты моя новая жертва!И на глазах у нее путник покрылся чешуёй, глаза стали вараньи, отрос хвост. Перед ней стоял не Смит, а варан на двух ногах!- Ну, как я выгляжу? - это были последние его человеческие слова, дальше вместо речи у него слышалось шипение.Он всё шёл к ней. Барбара ударом ножа отрубила ему нижнюю челюсть. По телу варана потекла его ядовитая слюна и стала медленно разъедать его тело. Но он всё продолжал идти. Девушка не знала, что делать! Вдруг, удар крокодильего хвоста отбросил варана в сторону! Барабаре было всё-равно мёртв он или жив, ей надо было убегать от ужасного крокодила!Убегая от него, она обнаружила, что находится в джунглях. Позади неё ужасный крокодил, впереди - обрыв. Над обрывом были лианы. Барбара прыгнула на ним, крокодилиха за ней, но запуталась в лианах и пыталась их разорвать. Но тут Барбара увидела, что с крокодилихой что-то произошло: её либо разорвало, либо вывернуло лианами наизнанку! Крокодилиха висела на лианах уже мёртвая. Барбара не стала разбираться, что произошло, стала прыгать с одной лианы на другую, пока не оказалась на другой стороне обрыва.Вдруг она обнаружила, что джунгли с обрывом, лианами и крокодилом исчезли, а она опять в пустыне. Оклемавшись, спустя час она пошла искать выход назад.Девушка не помнила, как нашла деревню. Ведь у нее с собой и воды не было. Но это был не мираж, это была та самая деревня. В деревне её никто не встретил: всюду лежали трупы жителей деревни и пустой термос, который они им оставили. Только часть жителей вышла к ней из своих домов. Они были разгневаны:- Где вода из Нила?! Вас как сто лет не было! Вашей воды в термосе хватило лишь на два с половиной дня! А дальше мы стали умирать от жажды! Вы что - нас убить хотите?!Она хотела всё объяснить, но те её не слушали:- Убирайся! Мы не желаем видеть тебя! Как вы появились здесь, так у нас одни несчастья!Она не стала спорить, а ушла.Наутро жители деревни пошли сами искать Нил. Шли по своему пути и нашли его через два дня. На берегу Ннила лежал растерзанный труп Барбары. Они сказали:- Так ей и надо! Давно надо было принести её в жертву!И прошли мимо мертвой странницы.Но не заметили главного - следы ужасных зубов на её теле. Это были следы зубов... гигантского крокодила!

Ключевые слова: Крокодил оборотень варан проводник пустыня африканская деревня

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