Тринадцать дней

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:57

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Nimeria Mcevers Просмотров: 34 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:57 by

Шел пятый день зимних каникул, и Кристине решительно было нечем заняться. Ее скука усиливалась тем, что родители решили отметить старый новый год на даче и взяли девушку с собой. В старом поселке не было интернета и единственным развлечением оставались книги. Кристина уселась с ногами в кресло, наблюдая, как за окном сгущаются ранние зимние сумерки, и открыла книгу наугад. Это оказался сборник примет и гаданий, одно из которых девушка и решила испробовать на себе, а чтобы не было так страшно, пригласила подругу, которая жила в этой деревне. Несмотря на то, что девушки были неглупыми и симпатичными, что у одной, что у второй с женихами было как-то негусто. Кристина давно и безнадежно была влюблена в своего одноклассника Вовку, и стремительно приближающийся выпускной только удручал положение: вряд ли они увидятся после окончания школы. Наташа же отзывалась о своих одноклассниках как об «этой гопоте» и пресекала все попытки завязать с ней отношения. Сейчас она сидела в гостях у Кристины и пила чай. Как ни странно, от предложения вместе погадать девушка не отказалась.Подруги отправились в баню, повесили одно зеркало напротив другого, зажгли свечи, и вдруг услышали стук в окно. Более пугливая Наташа вздрогнула.- Небось, местные прикалываются, заняться им нечем, - пожала плечами Кристина.Наташа хотела обидеться, она тоже была из местных, но интерес был сильнее.- Дальше что? – спросила она.- Говоришь три раза «появись, мой суженый».- И все?- Все.- Давай ты первая, - сказала Наташа.- Ладно, подожди меня на улице.- А твои родители не будут ругаться?- Они давно спать легли.Когда подруга вышла, Кристине стало не по себе: за окном завывал ветер, от пламени свечей по углам метались тени.- Появись, мой суженый, - начала девушка, вглядываясь в зеркало. Свечи, стоящие перед ним, стали потрескивать и чадить.- Появись, мой суженый.Внезапно с полки для мытья свалились два веника.Кристина зажмурила глаза и произнесла те же слова в третий раз, а когда открыла их, то увидела в зеркале черную фигуру. Фигура приближалась к девушке и тянула к ней руки, теперь уже можно было рассмотреть странные, абсолютно черные глаза без белка и мертвенную белизну кожи. Рот с тонкими губами скривился в усмешке.- За то, что посмела меня побеспокоить, тебе осталось тринадцать дней, - жуткий, пробирающий до мурашек голос, не мог принадлежать человеческому существу.Стоящая за дверью Наташа услышала визг подруги и тут же вернулась в баню. Кристина лежала на полу без сознания, одно зеркало было разбито, и его осколки были рассыпаны по всему полу. Но больше девушку напугало второе зеркало – на нем проступало число тринадцать, в зеркальном отображении, как будто кто-то писал изнутри.Похлопав Кристину по щекам, подруга привела ее в чувство.- А где он? - девушка испуганно огляделась по сторонам.- Кто он?- Демон, он сказал, что заберет меня через тринадцать дней, - Кристина не выдержала и расплакалась.- Еще чего! – Наташа крепко обняла ее.- Ты это, подруга, брось. А кто тогда будет окучивать Вовку?Несмотря на свое состояние, Кристина улыбнулась.- Если демон тебя заберет, то возле твоего Вовки тут же окажется какая-нибудь фифа.- Он не мой. И что теперь делать?- Для начала ложись спать, а завтра что – нибудь придумаем.Едва девушка легла в кровать и выключила свет, за окном начал сгущаться белый туман и начал заползать в комнату, стелясь по полу.

Ключевые слова: Гадание зеркало некто ужас авторская история

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