Кома

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 13:11

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

qqq666 Просмотров: 10 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:11 by

Эта жуткая и одновременно печальная история произошла с моим давним другом Игорем. Мы знакомы с ним еще со школьной скамьи и всегда дружили и ладили. После школы наши дорожки разошлись, разные вузы, разная работа, разные города. Но мы всегда поддерживали связь, переписывались в соц. сетях, разговаривали по телефону и т. д. и т. п. Через несколько лет он пригласил меня к себе на свадьбу. Познакомил со своей избранницей Ириной, он в ней просто души не чаял, так сильно любил. Еще года через полтора у них родилось двое ребятишек, две миленькие девчушки. С тех пор прошло пять лет, мы с Игорем продолжали так же общаться, как и общались, звонили друг другу и переписывались. Но в один прекрасный день он просто пропал, перестал отвечать на звонки и на свою страничку в контакте давно не выходил. Так продолжалось целых два года, я уже и стал забывать про него, мало ли у товарища какие дела появились, в конце концов это его личная жизнь. Но в один прекрасный день, как снег на голову, мне лично позвонил Игорь, голос его был каким-то тревожным. Мы назначили с Игорем встречу в местном ресторанчике. Когда я пришел, Игорь уже ждал меня за ближайшим столиком, вид у него был мрачнее тучи.- Ну что, по пивку, - весело хлопнув его по плечу сказал я, пытаясь хоть как-то подбодрить друга.- Да нет, наверное, по водке, - зло буркнул Игорь.После очередной стопки водки Игорь помрачнел еще больше и сказал:- Знаешь, Виктор, а мы ведь развелись с Ириной.Я был просто ошарашен.- А что так? - спросил я.Игорь сказал:- Два года назад я попал в крупное ДТП и впал в кому, я не знаю, либо подсознание, либо мое сознание, но я все видел, я как будто жил без тела, я всех видел, слышал, а меня нет. Я видел тебя, видел, как ты звонил мне, как ты переживал за меня, в отличие от моей жены Ирины. Она изменяла мне с моим коллегой по работе, изменяла мне уже на протяжении многих, как я узнал, лет. Она изменяла мне даже в моей палате и хотела, просила врача отключить меня от аппаратуры жизнедеятельности. Произошло чудо, я очнулся во время, я устроил жене полный допрос и разнос, я высказал все, что я видел, и знаю, пока якобы лежал в коме, на что та могла только, открыв рот, сказать:- КАК?- Конечно же, после такого подлого предательства, я уже просто не мог жить с этой женщиной, - ответил Игорь.Мы еще немного посидели, после чего Игорь встал из-за стола и ушел. После этого случая прошло уже несколько лет, но меня тоже мучает вопрос: как. И что это вообще было с моим другом?

Ключевые слова: Кома подсознание страх неизвестность авторская история

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