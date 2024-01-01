Стук из гроба

Стук из гробаВ былое время, возле гроба
Сидели родственники в ночь.
На лик покойника суровый
Взирали, не отринув прочь.
Но от Морфеевых объятий
Не спас людей иконостас.
И тот, кого хватил Кондратий,
Один остался в поздний час.
Пробило полночь. Тишь взрывая,
Раздался вдруг нежданный стук.
Примета выпала плохая,
По коже сея льдом испуг.
Внутри костяшками по гробу
Как будто мёртвый бил в набат.
И стук его, подобно грому,
Звучал, как в небе - барабан.
Сердца живых облились кровью.
Накинув дружно по сто грамм,
Родные сразу возле гроба
Опять уселись - до утра.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:36
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 05:36 by johnny-max-cageПросмотров: 27Комментарии: 0
Ключевые слова: Гроб стук примета авторский стих