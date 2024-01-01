Стук из гроба

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:36

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:36 by

В былое время, возле гробаСидели родственники в ночь.На лик покойника суровыйВзирали, не отринув прочь.Но от Морфеевых объятийНе спас людей иконостас.И тот, кого хватил Кондратий,Один остался в поздний час.Пробило полночь. Тишь взрывая,Раздался вдруг нежданный стук.Примета выпала плохая,По коже сея льдом испуг.Внутри костяшками по гробуКак будто мёртвый бил в набат.И стук его, подобно грому,Звучал, как в небе - барабан.Сердца живых облились кровью.Накинув дружно по сто грамм,Родные сразу возле гробаОпять уселись - до утра.

Ключевые слова: Гроб стук примета авторский стих

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