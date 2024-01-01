Драка на похоронах

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:55

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:55 by

На прощальном ритуалеЛюди были все - в слезах.Вдруг нежданно завязаласьДрака на похоронах.Мордобитие - не к местуМеж родными. Стыд и срам.Несогласные с наследствомБить решили - по мордам.Но покойник молвил слово:«Что за тварьский беспредел?»Стал из бледного - багровым.Он такого не хотел.Встал из гроба и лопатойПо башкам огрел двоих.Прекратился тут же драка.Буйства шорох поутих.Двое брякнулись в могилу.Подымать проблемно их.Так и быть. ПохоронилиСразу вместе всех троих.

Ключевые слова: Драка похороны земля авторский стих

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