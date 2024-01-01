Драка на похоронахНа прощальном ритуале
Люди были все - в слезах.
Вдруг нежданно завязалась
Драка на похоронах.
Мордобитие - не к месту
Меж родными. Стыд и срам.
Несогласные с наследством
Бить решили - по мордам.
Но покойник молвил слово:
«Что за тварьский беспредел?»
Стал из бледного - багровым.
Он такого не хотел.
Встал из гроба и лопатой
По башкам огрел двоих.
Прекратился тут же драка.
Буйства шорох поутих.
Двое брякнулись в могилу.
Подымать проблемно их.
Так и быть. Похоронили
Сразу вместе всех троих.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:55
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 20:55 by johnny-max-cageПросмотров: 4Комментарии: 0
Ключевые слова: Драка похороны земля авторский стих