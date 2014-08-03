Чёрный бред

Чёрный бредДень закончился. Ночь настала.
Звёзды встали в короткий ряд.
Я хотел бы начать сначала,
Мой любимый далёкий брат.
- Кровь за кровь, - говорит уставшая,
Изолгавшаяся земля.
И ей верят дети, не спрашивая,
И идут умирать зазря.
Я хотел бы взлететь над озёрами,
Как какой-нибудь майский жук.
Но меня назовут фантазёром и
За такие мечты сожрут
Те же дети и те же взрослые,
Что любили ещё вчера.
Я привык за немыми вопросами
В темноте коротать вечера:
Мёртвый день, полный жизни и радости?
День живой, где бесчинствует смерть?
Не нужны мне ни плети, ни сладости,
Ни стальной полубог-изувер.
И мне шепчет слепая пророчица
С голубыми глазами Шивы:
"День закончится. Ночь закончится.
Все проснутся и будут живы".
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:30
Сегодня, 06:30 by Капитан ГрегПросмотров: 74Комментарии: 5
Ключевые слова: Жизнь смерть пророчица авторский стих