Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Чёрный бред

День закончился. Ночь настала.
Звёзды встали в короткий ряд.
Я хотел бы начать сначала,
Мой любимый далёкий брат.

- Кровь за кровь, - говорит уставшая,
Изолгавшаяся земля.
И ей верят дети, не спрашивая,
И идут умирать зазря.

Я хотел бы взлететь над озёрами,
Как какой-нибудь майский жук.
Но меня назовут фантазёром и
За такие мечты сожрут

Те же дети и те же взрослые,
Что любили ещё вчера.
Я привык за немыми вопросами
В темноте коротать вечера:

Мёртвый день, полный жизни и радости?
День живой, где бесчинствует смерть?
Не нужны мне ни плети, ни сладости,
Ни стальной полубог-изувер.

И мне шепчет слепая пророчица
С голубыми глазами Шивы:
"День закончится. Ночь закончится.
Все проснутся и будут живы".


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:30
Сегодня, 06:30 by Капитан ГрегПросмотров: 74Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Жизнь смерть пророчица авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:04
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (13030|-4)
Публикаций: 1 138
Комментариев: 9 810
Мне всегда очень сложно комментировать стихи.
Но и отделаться просто "плюсом" иной раз не хочется.
Хочу сказать, что мне понравилось.
Мы проснёмся. Выспимся и проснёмся.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Эрри
Сегодня, 13:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Голубые глаза Шивы ..Прослеживается тоска по одиночеству и уюту ..
Зарегистрирован: 29.12.2023
#3 написал: Стигандр
Сегодня, 14:24
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (390|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 73
Ага! Плюс плюс плюс:

И не братом и не пророком сегодня
Деревянный мой страж над схроном!
Чёрное есть одно одиночество
Просыпаться в объятиях гнома...

Как пророчила певучая Пифия
Мне на ухо от Аполлона
Будем живы, а умрём, в Намибии -
Не съезжай на дорогу со склона!

Я хотел без сознания выжить,
Поднимаясь ступенями комы
Паралич мой играл пассатижами
Придушив, в конец чёрного гнома.
Зарегистрирован: 31.10.2017
#4 написал: Капитан Грег
Сегодня, 16:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (103|-1)
Публикаций: 39
Комментариев: 110
Спасибо за отзывы, ребята и девчата. Рад, что нравится. Вот только гнома жалко)
Зарегистрирован: 9.04.2011
 
#5 написал: kusi
Сегодня, 16:46
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 360
Комментариев: 7 553
Такое чувство что перед тем как написать стих томик Есенина прочитал )) Плюсую не смотря на бесконечные "и" не несущие усиления .
Вот в этой строке "и" лишняя
"Но меня назовут фантазёром и
За такие мечты сожрут"
У меня к вам вопрос на засыпку) Вы когда в реале разговариваете тоже постоянно "и" применяете? Поймите, поэты стихами говорят, но если вы и в реале без "и" никуда тогда более менее понятно ваша позиция)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.