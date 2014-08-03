Чёрный бред

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:30

Капитан Грег Просмотров: 74 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 06:30 by

День закончился. Ночь настала.Звёзды встали в короткий ряд.Я хотел бы начать сначала,Мой любимый далёкий брат.- Кровь за кровь, - говорит уставшая,Изолгавшаяся земля.И ей верят дети, не спрашивая,И идут умирать зазря.Я хотел бы взлететь над озёрами,Как какой-нибудь майский жук.Но меня назовут фантазёром иЗа такие мечты сожрутТе же дети и те же взрослые,Что любили ещё вчера.Я привык за немыми вопросамиВ темноте коротать вечера:Мёртвый день, полный жизни и радости?День живой, где бесчинствует смерть?Не нужны мне ни плети, ни сладости,Ни стальной полубог-изувер.И мне шепчет слепая пророчицаС голубыми глазами Шивы:"День закончится. Ночь закончится.Все проснутся и будут живы".

Ключевые слова: Жизнь смерть пророчица авторский стих

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