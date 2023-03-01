Хроники Длиннохвоста: Баллада о мече

Хроники Длиннохвоста: Баллада о мечеОтважный рыцарь Длиннохвост
Свой славный путь держал,
На перекрёстке трёх дорог
Бродягу повстречал.
Старик в запачканном плаще,
С седою бородой,
Вскочил на кочку и воздел
Свой посох над собой:
- О рыцарь, мне скорей внемли,
Я - очень важный маг!
И небеса в моём лице
Тебе послали знак!
Ты приведён сюда судьбой!
Пойдём со мной скорей!
Свершим предначертание
Над судьбами людей!
Поехал с магом Длиннохвост.
К горе они пришли.
Зашли в пещеру,
В глубине - чудесный меч нашли.
Стоял он, воткнутый в песок.
Прекрасен был этот клинок!
- Кто вытащит сей славный меч, -
Маг шёпотом сказал, -
- То предначертано ему...
Давай, узнаешь сам!
Сэр рыцарь меч рукой схватил,
И вытащил легко.
Не мудрено: ведь меч в песок
Был вдет неглубоко.
- В чём смысл? - Длиннохвост спросил, -
- Ведь мог вообще любой
Взять эту ценность из песка
Несильною рукой?
- Тут, - крикнул, исчезая, маг,
- Нет никакой загадки!
Ты тронул меч, теперь на нём
Твои есть отпечатки!
Вдруг - яркий свет!
И рёв сирен!
Кидают сверху сеть.
И рыцаря сбивают с ног,
И отбирают меч.
- Ну что, козёл, допрыгался?
А ну лежать, не двигаться!
Не рыпаться! Работает
Во времени полиция!
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:02
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 19:02 by Почётный святойПросмотров: 49Комментарии: 0
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