Хроники Длиннохвоста: Баллада о мече

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:02

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Почётный святой Просмотров: 49 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:02 by

Отважный рыцарь ДлиннохвостСвой славный путь держал,На перекрёстке трёх дорогБродягу повстречал.Старик в запачканном плаще,С седою бородой,Вскочил на кочку и возделСвой посох над собой:- О рыцарь, мне скорей внемли,Я - очень важный маг!И небеса в моём лицеТебе послали знак!Ты приведён сюда судьбой!Пойдём со мной скорей!Свершим предначертаниеНад судьбами людей!Поехал с магом Длиннохвост.К горе они пришли.Зашли в пещеру,В глубине - чудесный меч нашли.Стоял он, воткнутый в песок.Прекрасен был этот клинок!- Кто вытащит сей славный меч, -Маг шёпотом сказал, -- То предначертано ему...Давай, узнаешь сам!Сэр рыцарь меч рукой схватил,И вытащил легко.Не мудрено: ведь меч в песокБыл вдет неглубоко.- В чём смысл? - Длиннохвост спросил, -- Ведь мог вообще любойВзять эту ценность из пескаНесильною рукой?- Тут, - крикнул, исчезая, маг,- Нет никакой загадки!Ты тронул меч, теперь на нёмТвои есть отпечатки!Вдруг - яркий свет!И рёв сирен!Кидают сверху сеть.И рыцаря сбивают с ног,И отбирают меч.- Ну что, козёл, допрыгался?А ну лежать, не двигаться!Не рыпаться! РаботаетВо времени полиция!

Ключевые слова: Рыцарь волшебник дорога пророчество меч авторский стих

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