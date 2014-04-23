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Стихи

Левитация во сне

Чтобы левитировать во сне,
Нужно оторвать от пола ноги.
Передать привет немой луне,
По воздушной топая дороге.
Там нет гравитации совсем.
Физика заснула тихим сапом.
Веса нет и вместе с ним - проблем.
Можно высоту достичь нахрапом,
Главное при этом - не храпеть,
Чтобы не проснуться раньше срока.
Из-под ног уходит плавно твердь
И несут куда-то ненароком
Тело сновидения опять.
Дух уходит в пятки, то есть - кверху.
Как же раньше я не мог летать,
Кандалы оков земных отвергнув?


Новость отредактировал Estellan - 11-12-2023, 17:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
11-12-2023, 17:35 by johnny-max-cageПросмотров: 336Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Сон левитация полет авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Почётный святой
11 декабря 2023 19:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1830|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 1 141
Лепота-то какая! Левита...
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
#2 написал: johnny-max-cage
Вчера, 19:34
+1
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Комментариев: 3 305
Цитата: Почётный святой
Лепота-то какая! Левита...

Спасибо!))
Кстати, если человек святой, то говорят, что научиться левитировать он может и в реальности!
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#3 написал: Почётный святой
Сегодня, 13:19
0
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Публикаций: 30
Комментариев: 1 141
Цитата: johnny-max-cage
Цитата: Почётный святой
Лепота-то какая! Левита...

Спасибо!))
Кстати, если человек святой, то говорят, что научиться левитировать он может и в реальности!

Опасаюсь... Когда в последний раз левитировал, налетели пчёлы и начали жалить, а какая-то свинья стала снизу из ружья палить.
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
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