Левитация во сне

Новость отредактировал Estellan - 11-12-2023, 17:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 336 Комментарии: 3 +3 11-12-2023, 17:35 by

Чтобы левитировать во сне,Нужно оторвать от пола ноги.Передать привет немой луне,По воздушной топая дороге.Там нет гравитации совсем.Физика заснула тихим сапом.Веса нет и вместе с ним - проблем.Можно высоту достичь нахрапом,Главное при этом - не храпеть,Чтобы не проснуться раньше срока.Из-под ног уходит плавно твердьИ несут куда-то ненарокомТело сновидения опять.Дух уходит в пятки, то есть - кверху.Как же раньше я не мог летать,Кандалы оков земных отвергнув?

Ключевые слова: Сон левитация полет авторский стих

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