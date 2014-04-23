Левитация во сне

Левитация во снеЧтобы левитировать во сне,
Нужно оторвать от пола ноги.
Передать привет немой луне,
По воздушной топая дороге.
Там нет гравитации совсем.
Физика заснула тихим сапом.
Веса нет и вместе с ним - проблем.
Можно высоту достичь нахрапом,
Главное при этом - не храпеть,
Чтобы не проснуться раньше срока.
Из-под ног уходит плавно твердь
И несут куда-то ненароком
Тело сновидения опять.
Дух уходит в пятки, то есть - кверху.
Как же раньше я не мог летать,
Кандалы оков земных отвергнув?
Новость отредактировал Estellan - 11-12-2023, 17:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
11-12-2023, 17:35 by johnny-max-cageПросмотров: 336Комментарии: 3
Ключевые слова: Сон левитация полет авторский стих