Сегодня я видел осознанный сон.

Сегодня я видел осознанный сонСегодня я видел осознанный сон.
Пройти в нëм решил я сквозь стену.
Однако, я был, скажем так, удивлëн.
Во сне это стало – проблемой.
Я руку пытался просунуть сквозь дверь. Ударился - не получилось.
Я знал, что я сплю, но какая-то херь
Лишила «магической» силы.
Но тут я стал медленно руку тянуть,
Как призрак из старого фильма.
И сразу преграда дала слабину.
Я втиснулся наполовину
В материю твëрдую, словно - в песок.
И с той стороны что-то щупал.
Пытался протиснуться, как только мог.
Но действовал спешно и грубо.
От натисков резких сквозь дверь не прошëл.
Сквозь двери ходить - это тяжко!
Тогда я подумал, ну что ж: «Хорошо,
Не сделаю снова промашку...»
Про Машку во сне ничего не видал.
Об этом – в других измереньях.
Пытался просунуть лицо – не попал
Сквозь дверь и лишился терпенья.
Тогда я с разбегу вдруг прыгнул сквозь дверь.
Удачно! Победное чувство!
На улице я оказался теперь
Во сне. Но боялся проснуться...
Зима и пейзаж небывалых картин
Сквозь ночь озарил меня светом.
Я эти видения предвосхитил,
На крышу взлетая корветом.
Завис колобком где-то в воздухе я,
И медленно «спрыгнул» куда-то.
Всë было как будто бы вне бытия.
И небо всë было – звездато.
8/12/2023
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:16
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:16 by johnny-max-cageПросмотров: 71Комментарии: 2
Ключевые слова: Сон осознанный дверь авторский стих