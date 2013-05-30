Сегодня я видел осознанный сон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:16

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 71 Комментарии: 2 +2 Вчера, 21:16 by

Сегодня я видел осознанный сон.Пройти в нëм решил я сквозь стену.Однако, я был, скажем так, удивлëн.Во сне это стало – проблемой.Я руку пытался просунуть сквозь дверь. Ударился - не получилось.Я знал, что я сплю, но какая-то херьЛишила «магической» силы.Но тут я стал медленно руку тянуть,Как призрак из старого фильма.И сразу преграда дала слабину.Я втиснулся наполовинуВ материю твëрдую, словно - в песок.И с той стороны что-то щупал.Пытался протиснуться, как только мог.Но действовал спешно и грубо.От натисков резких сквозь дверь не прошëл.Сквозь двери ходить - это тяжко!Тогда я подумал, ну что ж: «Хорошо,Не сделаю снова промашку...»Про Машку во сне ничего не видал.Об этом – в других измереньях.Пытался просунуть лицо – не попалСквозь дверь и лишился терпенья.Тогда я с разбегу вдруг прыгнул сквозь дверь.Удачно! Победное чувство!На улице я оказался теперьВо сне. Но боялся проснуться...Зима и пейзаж небывалых картинСквозь ночь озарил меня светом.Я эти видения предвосхитил,На крышу взлетая корветом.Завис колобком где-то в воздухе я,И медленно «спрыгнул» куда-то.Всë было как будто бы вне бытия.И небо всë было – звездато.8/12/2023

Ключевые слова: Сон осознанный дверь авторский стих

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