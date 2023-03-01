Точил кузнец косу для Смерти...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:39

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Властный Загадочник Просмотров: 166 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:39 by

В одной деревне жил кузнец.Трудился он себе другим на славу.Подковы гнул, точил ножи.Как будто в этом находил себе забаву.Кузнец работал день ото дня,Все дни и ночи проводя на кузне.Творил добро, ковал металл.В селе он был всем очень нужен.И вот однажды поутруСтаруха-смерть пришла с косою.Просила наточить косу,Пока все травы умываются росою.Кузнец мгновенно побледнел.Ведь думал, что за ним пришла старуха.Точил косу, косясь на смерть,Держа в руках оружие разрухи.Смерть прочитала мысли те,Проникнув жалостью к нему,И, еле слышно прошептав,Свой взгляд направила к окну:Я ведь была когда-то молода.Встречала души умерших людей,К местам упокоений провожалаДорогами у скошенных полей.Я не убила ни одной души.Не совершила ни одной расправы.Ведь это вы убийцы своих душ,Рождая войны, ненависть, забавы.Такой ведь люди сделали меня,Что я стара и от крови черны мои одежды.Скрывает капюшон мои заплаканные глаза.Заплаканы от отчаяния, пусты мои надежды.Кузнец, услышав этот сказ, отдал косу,И спросил, утирая крепкую слезу:Скажи, старуха, а зачем тебе коса,Коль набегалась ты уже сполна?Старуха, плавно оглядев точёную косу,расправила её пред собою.И промолвила, глядя тот час в душу кузнецу:Дорога в рай давно поросла уже травою.

Ключевые слова: Стих кузнец Смерть авторский стих

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