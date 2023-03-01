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Стихи

Точил кузнец косу для Смерти...

В одной деревне жил кузнец.
Трудился он себе другим на славу.
Подковы гнул, точил ножи.
Как будто в этом находил себе забаву.

Кузнец работал день ото дня,
Все дни и ночи проводя на кузне.
Творил добро, ковал металл.
В селе он был всем очень нужен.

И вот однажды поутру
Старуха-смерть пришла с косою.
Просила наточить косу,
Пока все травы умываются росою.

Кузнец мгновенно побледнел.
Ведь думал, что за ним пришла старуха.
Точил косу, косясь на смерть,
Держа в руках оружие разрухи.

Смерть прочитала мысли те,
Проникнув жалостью к нему,
И, еле слышно прошептав,
Свой взгляд направила к окну:

Я ведь была когда-то молода.
Встречала души умерших людей,
К местам упокоений провожала
Дорогами у скошенных полей.

Я не убила ни одной души.
Не совершила ни одной расправы.
Ведь это вы убийцы своих душ,
Рождая войны, ненависть, забавы.

Такой ведь люди сделали меня,
Что я стара и от крови черны мои одежды.
Скрывает капюшон мои заплаканные глаза.
Заплаканы от отчаяния, пусты мои надежды.

Кузнец, услышав этот сказ, отдал косу,
И спросил, утирая крепкую слезу:
Скажи, старуха, а зачем тебе коса,
Коль набегалась ты уже сполна?

Старуха, плавно оглядев точёную косу,
расправила её пред собою.
И промолвила, глядя тот час в душу кузнецу:
Дорога в рай давно поросла уже травою.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:39
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:39 by Властный ЗагадочникПросмотров: 166Комментарии: 0
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Ключевые слова: Стих кузнец Смерть авторский стих

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