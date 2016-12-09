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Стихи

Мне снился гроб

Приснился гроб, внутри – покойник,
Накрытый белой простыней.
Над ним стелился дым церковный
И звук молитвы неземной.
А я стоял в просторном зале
И огляделся: тут и там -
Вокруг покойники лежали
Назло моим смиренным снам.
Их счëт – напрасные потуги.
Их лица я ловил в анфас,
В ловушку падая испуга,
Роняя взор свой каждый раз.
Проснулся утром темным рано,
Кошмарных снов сметая след.
А за окном небесной манной
Бесшумно падал первый снег.


Новость отредактировал Estellan - 25-11-2023, 17:59
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
25-11-2023, 17:59 by johnny-max-cageПросмотров: 145Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Сон покойники гробы авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 00:26
+1
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Ну, да, покойник к перемене погоды снится+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#2 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 10:08
0
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Комментариев: 3 298
Цитата: Tigger power
Ну, да, покойник к перемене погоды снится+++

Точно! Так и случилось!
Спасибо, Оля! :)
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
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