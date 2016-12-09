Мне снился гроб

Новость отредактировал Estellan - 25-11-2023, 17:59

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 145 Комментарии: 2 +4 25-11-2023, 17:59 by

Приснился гроб, внутри – покойник,Накрытый белой простыней.Над ним стелился дым церковныйИ звук молитвы неземной.А я стоял в просторном залеИ огляделся: тут и там -Вокруг покойники лежалиНазло моим смиренным снам.Их счëт – напрасные потуги.Их лица я ловил в анфас,В ловушку падая испуга,Роняя взор свой каждый раз.Проснулся утром темным рано,Кошмарных снов сметая след.А за окном небесной маннойБесшумно падал первый снег.

Ключевые слова: Сон покойники гробы авторский стих

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