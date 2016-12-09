Мне снился гроб

Мне снился гробПриснился гроб, внутри – покойник,
Накрытый белой простыней.
Над ним стелился дым церковный
И звук молитвы неземной.
А я стоял в просторном зале
И огляделся: тут и там -
Вокруг покойники лежали
Назло моим смиренным снам.
Их счëт – напрасные потуги.
Их лица я ловил в анфас,
В ловушку падая испуга,
Роняя взор свой каждый раз.
Проснулся утром темным рано,
Кошмарных снов сметая след.
А за окном небесной манной
Бесшумно падал первый снег.
Новость отредактировал Estellan - 25-11-2023, 17:59
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
25-11-2023, 17:59 by johnny-max-cageПросмотров: 145Комментарии: 2
Ключевые слова: Сон покойники гробы авторский стих