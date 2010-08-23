Ты не видишь меня
Пробили часы,
Восходит луна,
И мысли грустны,
И так тщетны слова...
Я знаю, ты здесь.
Я вижу тебя.
"Прости" - я молю, ты не слышишь меня...
Ведь я не герой,
Не в силах терпеть...
Страданья и боль...
Их прервёт только смерть.
Увидимся вновь!
Я буду с тобой!
Я крепко стянул свою шею петлёй...
И тело моё
Качает петля,
Я вижу его,
Но не вижу тебя!
Блуждаю один,
Как пуст этот мир,
Тебя не найти – что же я натворил!
Ушли те года.
Заброшен тот дом.
Но всё ж иногда
Люди видят как в нём:
Блуждает она,
Не видит где он...
И он без неё
Так блуждать обречён...
Так он и она
Блуждают одни,
Веками не в силах покой обрести...
Восходит луна,
И мысли грустны,
И так тщетны слова...
Я знаю, ты здесь.
Я вижу тебя.
"Прости" - я молю, ты не слышишь меня...
Ведь я не герой,
Не в силах терпеть...
Страданья и боль...
Их прервёт только смерть.
Увидимся вновь!
Я буду с тобой!
Я крепко стянул свою шею петлёй...
И тело моё
Качает петля,
Я вижу его,
Но не вижу тебя!
Блуждаю один,
Как пуст этот мир,
Тебя не найти – что же я натворил!
Ушли те года.
Заброшен тот дом.
Но всё ж иногда
Люди видят как в нём:
Блуждает она,
Не видит где он...
И он без неё
Так блуждать обречён...
Так он и она
Блуждают одни,
Веками не в силах покой обрести...
Новость отредактировал Estellan - 10-11-2023, 20:40
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
10-11-2023, 20:40 by VoladПросмотров: 90Комментарии: 1
Ключевые слова: Призрак проклятие смерть авторский стих