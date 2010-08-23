Ты не видишь меня

Пробили часы,

Восходит луна,

И мысли грустны,

И так тщетны слова...

Я знаю, ты здесь.

Я вижу тебя.

"Прости" - я молю, ты не слышишь меня...



Ведь я не герой,

Не в силах терпеть...

Страданья и боль...

Их прервёт только смерть.

Увидимся вновь!

Я буду с тобой!

Я крепко стянул свою шею петлёй...



И тело моё

Качает петля,

Я вижу его,

Но не вижу тебя!

Блуждаю один,

Как пуст этот мир,

Тебя не найти – что же я натворил!



Ушли те года.

Заброшен тот дом.

Но всё ж иногда

Люди видят как в нём:

Блуждает она,

Не видит где он...

И он без неё

Так блуждать обречён...

Так он и она

Блуждают одни,

Веками не в силах покой обрести...

Новость отредактировал Estellan - 10-11-2023, 20:40

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Volad Просмотров: 90 Комментарии: 1 +2 10-11-2023, 20:40 by

Ключевые слова: Призрак проклятие смерть авторский стих

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