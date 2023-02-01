Сделка с гробовщиком

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:09

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 90 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:09 by

Гробовщик заключил договор с одиноким дедком.Старичок заплатил всë, что прятал на чëрный денëк.Мол, когда он помрëт - отслужить панихиду по нëм,Нарядить в чëрный фрак, сделать гроб из дубовых досОк.Ведь, родных у него - никого, ни детей, ни зятьëв.О своëм погребении вынужден сам хлопотать.В похоронном бюро не обманут его - сто пудов.Договор заключил, подписал, похоронят, как знать...Час пробил, помер дед неожиданно, но в свой черëд.Гробовщик договор после смерти дедка потерял.То ли чаянно, то ли нечаянно, кто разберëт.У него в похоронном бюро вечно - адский аврал.Вместо фрака дедка завернули в большие мешки.Хоронили его просто так безо всей кутерьмы.Ни венков, ни цветов и никто не читает псалмы.Вместо гроба - четыре каких-то прогнивших доски.Ну а что вы хотели, старик был по жизни - лохом.И никто не предъявит посля за такой беспредел.Но пришëл ночью дед из могилы с каким-то чертОм.Гробовщик - охренел и все деньги отдал, что имел.

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