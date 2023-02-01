Сделка с гробовщиком

Сделка с гробовщикомГробовщик заключил договор с одиноким дедком.
Старичок заплатил всë, что прятал на чëрный денëк.
Мол, когда он помрëт - отслужить панихиду по нëм,
Нарядить в чëрный фрак, сделать гроб из дубовых досОк.
Ведь, родных у него - никого, ни детей, ни зятьëв.
О своëм погребении вынужден сам хлопотать.
В похоронном бюро не обманут его - сто пудов.
Договор заключил, подписал, похоронят, как знать...
Час пробил, помер дед неожиданно, но в свой черëд.
Гробовщик договор после смерти дедка потерял.
То ли чаянно, то ли нечаянно, кто разберëт.
У него в похоронном бюро вечно - адский аврал.
Вместо фрака дедка завернули в большие мешки.
Хоронили его просто так безо всей кутерьмы.
Ни венков, ни цветов и никто не читает псалмы.
Вместо гроба - четыре каких-то прогнивших доски.
Ну а что вы хотели, старик был по жизни - лохом.
И никто не предъявит посля за такой беспредел.
Но пришëл ночью дед из могилы с каким-то чертОм.
Гробовщик - охренел и все деньги отдал, что имел.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:09
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:09 by johnny-max-cageПросмотров: 90Комментарии: 0
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