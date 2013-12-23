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Стихи

Почему призраки воют и гремят цепями

Негр Джим работал в шахте,
И за свой тяжёлый труд
Получал к баланды чашке
Мотивационный кнут!

Как-то Джима завалило,
И пока он умирал,
Он кричал, стонал и плакал.
Но немного хохотал.

От чего смеялся Джим?
Это он подумал,
Что закончив свою жизнь,
Станет страшным духом,
В особняк он полетит,
Господину отомстит.

Вот отмучился наш Джим.
Стал он призраком. Летим!

Над горами и над лесом
В лунносветной темноте
Полетел весёлый призрак
На огромной высоте.

Вот и вилла господина.
В тёмных окнах ни души.
Отдыхать уж лёг, скотина -
Соблюдает свой режим.

Джим оскалился бесплотно
И скорей летит к окну...
Вдруг хватают его плотно
И пинают в головУ...

Сотни призраков вокруг
Знатного поместья!
Начеку, коль скоро вдруг
Прилетят из мести!

Джима сильно отпинали,
И к Хозяину погнали.

А Хозяин, сидя в кресле,
Попивает с ромом кровь.
Смотрит красными глазами.
Ничего ему не вновь!

- Я живу три тыщи лет!
- Говорит Хозяин.
- И таких, как ты, я ем!
Или истязаю...

-Думал, ты - особенный?
Или - твоя смерть?
Было слишком просто бы -
Взять и умереть.

И творить что хочешь
Под покровом ночи...

Нет, порядок - есть порядок.
Ты подох моим рабом!
Будешь дальше надрываться
Под моим лихим кнутом!

Призраки завыли,
Джима обступили.
Сцапали, поволокли...
Джим отчаянно завыл...

Почему же воет призрак?
И гремит цепями?
- От того же, что при жизни.
А то мы не знали!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 02:22
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 02:22 by Почётный святойПросмотров: 115Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Рабство смерть загробная жизнь авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 06:52
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 131
Комментариев: 7 112
Какой ужас. Какая печальная перспектива
И рада, что автора вновь посещает муза
Зарегистрирован: 23.12.2013
                
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