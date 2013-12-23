Почему призраки воют и гремят цепями

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 02:22

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Почётный святой Просмотров: 115 Комментарии: 1 +2 Вчера, 02:22 by

Негр Джим работал в шахте,И за свой тяжёлый трудПолучал к баланды чашкеМотивационный кнут!Как-то Джима завалило,И пока он умирал,Он кричал, стонал и плакал.Но немного хохотал.От чего смеялся Джим?Это он подумал,Что закончив свою жизнь,Станет страшным духом,В особняк он полетит,Господину отомстит.Вот отмучился наш Джим.Стал он призраком. Летим!Над горами и над лесомВ лунносветной темнотеПолетел весёлый призракНа огромной высоте.Вот и вилла господина.В тёмных окнах ни души.Отдыхать уж лёг, скотина -Соблюдает свой режим.Джим оскалился бесплотноИ скорей летит к окну...Вдруг хватают его плотноИ пинают в головУ...Сотни призраков вокругЗнатного поместья!Начеку, коль скоро вдругПрилетят из мести!Джима сильно отпинали,И к Хозяину погнали.А Хозяин, сидя в кресле,Попивает с ромом кровь.Смотрит красными глазами.Ничего ему не вновь!- Я живу три тыщи лет!- Говорит Хозяин.- И таких, как ты, я ем!Или истязаю...-Думал, ты - особенный?Или - твоя смерть?Было слишком просто бы -Взять и умереть.И творить что хочешьПод покровом ночи...Нет, порядок - есть порядок.Ты подох моим рабом!Будешь дальше надрыватьсяПод моим лихим кнутом!Призраки завыли,Джима обступили.Сцапали, поволокли...Джим отчаянно завыл...Почему же воет призрак?И гремит цепями?- От того же, что при жизни.А то мы не знали!

Ключевые слова: Рабство смерть загробная жизнь авторская история

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