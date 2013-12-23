Почему призраки воют и гремят цепями

Почему призраки воют и гремят цепямиНегр Джим работал в шахте,
И за свой тяжёлый труд
Получал к баланды чашке
Мотивационный кнут!
Как-то Джима завалило,
И пока он умирал,
Он кричал, стонал и плакал.
Но немного хохотал.
От чего смеялся Джим?
Это он подумал,
Что закончив свою жизнь,
Станет страшным духом,
В особняк он полетит,
Господину отомстит.
Вот отмучился наш Джим.
Стал он призраком. Летим!
Над горами и над лесом
В лунносветной темноте
Полетел весёлый призрак
На огромной высоте.
Вот и вилла господина.
В тёмных окнах ни души.
Отдыхать уж лёг, скотина -
Соблюдает свой режим.
Джим оскалился бесплотно
И скорей летит к окну...
Вдруг хватают его плотно
И пинают в головУ...
Сотни призраков вокруг
Знатного поместья!
Начеку, коль скоро вдруг
Прилетят из мести!
Джима сильно отпинали,
И к Хозяину погнали.
А Хозяин, сидя в кресле,
Попивает с ромом кровь.
Смотрит красными глазами.
Ничего ему не вновь!
- Я живу три тыщи лет!
- Говорит Хозяин.
- И таких, как ты, я ем!
Или истязаю...
-Думал, ты - особенный?
Или - твоя смерть?
Было слишком просто бы -
Взять и умереть.
И творить что хочешь
Под покровом ночи...
Нет, порядок - есть порядок.
Ты подох моим рабом!
Будешь дальше надрываться
Под моим лихим кнутом!
Призраки завыли,
Джима обступили.
Сцапали, поволокли...
Джим отчаянно завыл...
Почему же воет призрак?
И гремит цепями?
- От того же, что при жизни.
А то мы не знали!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 02:22
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 02:22 by Почётный святойПросмотров: 115Комментарии: 1
Ключевые слова: Рабство смерть загробная жизнь авторская история