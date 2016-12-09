Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Ночные похороны

Густеют осенние сумерки.
Гремит катафалк по земле.
Прощание позднее с умершим
Разносится пылью во мгле.
Вокруг, словно цветом покойника,
Синеет раздольная степь.
Над гробом склоняются головы
Итогом, что вечно – нелеп.
Фонарь освещает прискорбия
Своим злато-адским огнëм,
Ликуя на свежем надгробии
И в землю ныряя живьëм.
Причудливо тени сливаются
В загадочно-тëмный триумф,
И ветки деревьев случайные
Вздыхают от ветреных дум.
Кому же пришло это в голову –
Процессию в ночь затевать?
На кладбище страшно и холодно.
Пора всем скорбящим в кровать.
Потише!
Про это - безмолвствуют...
Ночных запросил похорон
Покойник, прости его, Господи.
Желание мëртвых - закон.


Новость отредактировал Estellan - 22-09-2023, 22:23
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
22-09-2023, 22:23 by johnny-max-cageПросмотров: 292Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Ночь похороны катафалк авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:44
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3048|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 388
Как всегда намешал густую палитру, супер!) А чего это он в ночи захотел закопаться иниересно...+++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#2 написал: johnny-max-cage
Вчера, 20:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (254|0)
Публикаций: 381
Комментариев: 3 296
Цитата: Tigger power
Как всегда намешал густую палитру, супер!) А чего это он в ночи захотел закопаться иниересно...+++++

Спасибо большое, Оля! :)
Видимо, он был из тех, кто полуночничает! :)
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.