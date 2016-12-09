Ночные похороны

Новость отредактировал Estellan - 22-09-2023, 22:23

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 292 Комментарии: 2 +2 22-09-2023, 22:23 by

Густеют осенние сумерки.Гремит катафалк по земле.Прощание позднее с умершимРазносится пылью во мгле.Вокруг, словно цветом покойника,Синеет раздольная степь.Над гробом склоняются головыИтогом, что вечно – нелеп.Фонарь освещает прискорбияСвоим злато-адским огнëм,Ликуя на свежем надгробииИ в землю ныряя живьëм.Причудливо тени сливаютсяВ загадочно-тëмный триумф,И ветки деревьев случайныеВздыхают от ветреных дум.Кому же пришло это в голову –Процессию в ночь затевать?На кладбище страшно и холодно.Пора всем скорбящим в кровать.Потише!Про это - безмолвствуют...Ночных запросил похоронПокойник, прости его, Господи.Желание мëртвых - закон.

Ключевые слова: Ночь похороны катафалк авторский стих

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