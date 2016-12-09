Ночные похороны

Ночные похороныГустеют осенние сумерки.
Гремит катафалк по земле.
Прощание позднее с умершим
Разносится пылью во мгле.
Вокруг, словно цветом покойника,
Синеет раздольная степь.
Над гробом склоняются головы
Итогом, что вечно – нелеп.
Фонарь освещает прискорбия
Своим злато-адским огнëм,
Ликуя на свежем надгробии
И в землю ныряя живьëм.
Причудливо тени сливаются
В загадочно-тëмный триумф,
И ветки деревьев случайные
Вздыхают от ветреных дум.
Кому же пришло это в голову –
Процессию в ночь затевать?
На кладбище страшно и холодно.
Пора всем скорбящим в кровать.
Потише!
Про это - безмолвствуют...
Ночных запросил похорон
Покойник, прости его, Господи.
Желание мëртвых - закон.
Новость отредактировал Estellan - 22-09-2023, 22:23
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
22-09-2023, 22:23 by johnny-max-cageПросмотров: 292Комментарии: 2
Ключевые слова: Ночь похороны катафалк авторский стих