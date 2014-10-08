Полиция ищет покойника

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:23

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 58 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:23 by

Полиция ищет покойника,Который с кладбИща сбежал.Неделю назад ночью знойною.О трупе поведал сержант.Приметы: лицо бледно яркое,А синие губы егоРаскрасили будто фломастером,Придав лику неестество.Глаза постоянно закрытые,Протянуты руки вперëд.В следах от земли свежевырытой,Весь грязный мертвец-обормот.Хромает он медленно на ногу,Как в старом кассетном кино.Одетый в пиджак одноразовый,А брюки - сплошное пятно.Босой. И на пальце сверкающийВисит у него нумерок,Который совсем не читается(Халтурно работает морг).От шеи до паха на туловеДлиннющий виднеется шов.Короче, кто знает о трупе том,Звоните!Сержант ИвановНа связи всегда круглосуточно.Спасибо вам будет – на хлеб.Совместно по этому случаюДоставим усопшего в склеп.

Ключевые слова: Полиция покойник склеп авторский стих

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