Полиция ищет покойника,

Полиция ищет покойникаПолиция ищет покойника,
Который с кладбИща сбежал.
Неделю назад ночью знойною.
О трупе поведал сержант.
Приметы: лицо бледно яркое,
А синие губы его
Раскрасили будто фломастером,
Придав лику неестество.
Глаза постоянно закрытые,
Протянуты руки вперëд.
В следах от земли свежевырытой,
Весь грязный мертвец-обормот.
Хромает он медленно на ногу,
Как в старом кассетном кино.
Одетый в пиджак одноразовый,
А брюки - сплошное пятно.
Босой. И на пальце сверкающий
Висит у него нумерок,
Который совсем не читается
(Халтурно работает морг).
От шеи до паха на тулове
Длиннющий виднеется шов.
Короче, кто знает о трупе том,
Звоните!
Сержант Иванов
На связи всегда круглосуточно.
Спасибо вам будет – на хлеб.
Совместно по этому случаю
Доставим усопшего в склеп.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:23
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:23 by johnny-max-cageПросмотров: 58Комментарии: 1
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