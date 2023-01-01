Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Не открывайте ночью дверь

Средь ночи громкий слышен стук.
Крадется робкое «кто там?»
Но тишина стоит вокруг.
Нет ни души. Не верьте снам.
Держите ухо начеку.
Не закрывайте глаз один.
На растревоженном боку
Ликуют шелесты гардин.
Разбилась тишь. Взревела дверь.
Окно поймало вдруг мандраж.
И негде спрятаться теперь.
Сломался острый карандаш.
За непроглядной темнотой
В окне глаза отражены.
Там снова прячется Никто.
Обманом душу травят сны.
Вот-вот под утро кое-как
Всë позже свет несëт покой.
И стук опять, оставив знак,
Небрежно давит сны рукой.
Вставать уже не так легко,
Как будто призрак в кандалах.
Но вновь за дверью - Никого
И с ним знакомый, липкий страх.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:29
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 15:29 by johnny-max-cageПросмотров: 8Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Ночь стук дверь страх авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.