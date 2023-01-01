Не открывайте ночью дверь

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:29

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:29 by

Средь ночи громкий слышен стук.Крадется робкое «кто там?»Но тишина стоит вокруг.Нет ни души. Не верьте снам.Держите ухо начеку.Не закрывайте глаз один.На растревоженном бокуЛикуют шелесты гардин.Разбилась тишь. Взревела дверь.Окно поймало вдруг мандраж.И негде спрятаться теперь.Сломался острый карандаш.За непроглядной темнотойВ окне глаза отражены.Там снова прячется Никто.Обманом душу травят сны.Вот-вот под утро кое-какВсë позже свет несëт покой.И стук опять, оставив знак,Небрежно давит сны рукой.Вставать уже не так легко,Как будто призрак в кандалах.Но вновь за дверью - НикогоИ с ним знакомый, липкий страх.

Ключевые слова: Ночь стук дверь страх авторский стих

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