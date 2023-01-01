Не открывайте ночью дверь

Не открывайте ночью дверьСредь ночи громкий слышен стук.
Крадется робкое «кто там?»
Но тишина стоит вокруг.
Нет ни души. Не верьте снам.
Держите ухо начеку.
Не закрывайте глаз один.
На растревоженном боку
Ликуют шелесты гардин.
Разбилась тишь. Взревела дверь.
Окно поймало вдруг мандраж.
И негде спрятаться теперь.
Сломался острый карандаш.
За непроглядной темнотой
В окне глаза отражены.
Там снова прячется Никто.
Обманом душу травят сны.
Вот-вот под утро кое-как
Всë позже свет несëт покой.
И стук опять, оставив знак,
Небрежно давит сны рукой.
Вставать уже не так легко,
Как будто призрак в кандалах.
Но вновь за дверью - Никого
И с ним знакомый, липкий страх.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:29
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 15:29 by johnny-max-cageПросмотров: 8Комментарии: 0
Ключевые слова: Ночь стук дверь страх авторский стих