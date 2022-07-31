Мишин монстр

Мишин монстрсмотрел на звезды
Было с монстром спокойно и радостно ночью поздней.
Так повелось – страшный монстр теперь приходит.
Когда Мишка болеет, а бабушка в огороде,
Он читает сказки, играет с мальчишкой в прятки,
По утрам чистит зубы и делает с ним зарядку…
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Двадцать лет спустя. Снова летнее воскресение.
Липы цветут, и в розетках стоит варенье.
Михаил качает растящую зубы дочку.
Когда еще лезут клыки у малявок? Конечно, ночью!
Приходит монстр, берет малышку из рук усталых,
Глядит, будто есть Маринку сейчас он станет.
И гладит и гладит и гладит большущей лапой,
Чем, хоть бы и должен, совсем не пугает папу.
И катится ночь. Спит ребенок у монстра тихо.
Михаил ест варенье из клюквы и облепихи,
Монстр тихо поет в старом доме про страшных монстров,
Про их дико-прекрасный, потерянный дивный остров.
И укрывает малышку в большие уши,
Чтобы ей было теплей его песни слушать.
Монстры – они так часто людей добрее.
Мишин, как солнце, всем светит и всех согреет.
И хоть остров его потерянный и далекий,
Монстр никогда не останется одиноким.
31 июля 2022 г.
Автор - Елена Холодова.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15 by зелёное яблочкоПросмотров: 40Комментарии: 0
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