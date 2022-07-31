Мишин монстр

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:15

зелёное яблочко Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:15 by

смотрел на звездыБыло с монстром спокойно и радостно ночью поздней.Так повелось – страшный монстр теперь приходит.Когда Мишка болеет, а бабушка в огороде,Он читает сказки, играет с мальчишкой в прятки,По утрам чистит зубы и делает с ним зарядку…………………………………………………………................................Двадцать лет спустя. Снова летнее воскресение.Липы цветут, и в розетках стоит варенье.Михаил качает растящую зубы дочку.Когда еще лезут клыки у малявок? Конечно, ночью!Приходит монстр, берет малышку из рук усталых,Глядит, будто есть Маринку сейчас он станет.И гладит и гладит и гладит большущей лапой,Чем, хоть бы и должен, совсем не пугает папу.И катится ночь. Спит ребенок у монстра тихо.Михаил ест варенье из клюквы и облепихи,Монстр тихо поет в старом доме про страшных монстров,Про их дико-прекрасный, потерянный дивный остров.И укрывает малышку в большие уши,Чтобы ей было теплей его песни слушать.Монстры – они так часто людей добрее.Мишин, как солнце, всем светит и всех согреет.И хоть остров его потерянный и далекий,Монстр никогда не останется одиноким.31 июля 2022 г.Автор - Елена Холодова.

Ключевые слова: Монстр мальчик варенье ночь остров

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