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Стихи

Чумной доктор

Свирепствует зараза повсеместно,
Смерть вылетает птицей из гнезда.
Грядет на горизонте черный вестник,
И перед ним рыдают города.
Свидетель сатаны над морем трупов,
Безволием спасительных надежд
В молчании звучит его зов трубный.
В глазах его - огонь больных одежд.
Узревшие его, теряют силы
И падают к ногам без лишних слов.
Восходят бесконечные могилы
С последним звонов всех колоколов.
"... И я взглянул, и предо мной - конь бледный.
И всадник на коне, чьë имя - Смерть.
И ад грядет за всадниками следом.
И власть дана им умерщвлять всю твердь... "


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:40
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:40 by johnny-max-cageПросмотров: 101Комментарии: 0
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Ключевые слова: Доктор чумной смерть авторский стих

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