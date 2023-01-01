Чумной доктор

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:40

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 101 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:40 by

Свирепствует зараза повсеместно,Смерть вылетает птицей из гнезда.Грядет на горизонте черный вестник,И перед ним рыдают города.Свидетель сатаны над морем трупов,Безволием спасительных надеждВ молчании звучит его зов трубный.В глазах его - огонь больных одежд.Узревшие его, теряют силыИ падают к ногам без лишних слов.Восходят бесконечные могилыС последним звонов всех колоколов."... И я взглянул, и предо мной - конь бледный.И всадник на коне, чьë имя - Смерть.И ад грядет за всадниками следом.И власть дана им умерщвлять всю твердь... "

Ключевые слова: Доктор чумной смерть авторский стих

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