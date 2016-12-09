Фатальная бессонница

Фатальная бессонницаЕсть в мире неизведанный недуг -
Подобие китайской древней пытки.
Представь, однажды ты заметишь вдруг,
Что сон твой обрывается, как нитка.
И будто бы всем телом ты устал,
Смыкаются неимоверно вежды,
Но сколько бы "снотворных" не глотал,
На сон спасительный мертвы надежды.
Там что-то "отключилось" в голове.
И ключ для сна потерян безвозвратно.
Наркоз и кома не погасят свет.
И, как приговорённый к смерти завтра,
Ты видишь наяву живые сны.
Не дремлет мозг. Он - сторож неустанный.
Но дни твои отныне сочтены.
Забыться - блажь уже не по карману.
Со временем не остаётся сил
Физических, чтоб выдержать всё это.
Ты заживо ложишься в мрак могил
И сходишь вдруг с ума, не как поэты,
А позабыв родные имена,
В реверсе жизни став опять младенцем.
Но наконец приходит время сна
С последним звуком трепетного сердца.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:29
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:29 by johnny-max-cageПросмотров: 155Комментарии: 1
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