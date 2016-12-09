Фатальная бессонница

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:29

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 155 Комментарии: 1 +1 Вчера, 17:29 by

Есть в мире неизведанный недуг -Подобие китайской древней пытки.Представь, однажды ты заметишь вдруг,Что сон твой обрывается, как нитка.И будто бы всем телом ты устал,Смыкаются неимоверно вежды,Но сколько бы "снотворных" не глотал,На сон спасительный мертвы надежды.Там что-то "отключилось" в голове.И ключ для сна потерян безвозвратно.Наркоз и кома не погасят свет.И, как приговорённый к смерти завтра,Ты видишь наяву живые сны.Не дремлет мозг. Он - сторож неустанный.Но дни твои отныне сочтены.Забыться - блажь уже не по карману.Со временем не остаётся силФизических, чтоб выдержать всё это.Ты заживо ложишься в мрак могилИ сходишь вдруг с ума, не как поэты,А позабыв родные имена,В реверсе жизни став опять младенцем.Но наконец приходит время снаС последним звуком трепетного сердца.

Ключевые слова: Фатальная бессонница инсомния наследственная болезнь авторский стих

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