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Стихи

Фатальная бессонница

Есть в мире неизведанный недуг -
Подобие китайской древней пытки.
Представь, однажды ты заметишь вдруг,
Что сон твой обрывается, как нитка.
И будто бы всем телом ты устал,
Смыкаются неимоверно вежды,
Но сколько бы "снотворных" не глотал,
На сон спасительный мертвы надежды.
Там что-то "отключилось" в голове.
И ключ для сна потерян безвозвратно.
Наркоз и кома не погасят свет.
И, как приговорённый к смерти завтра,
Ты видишь наяву живые сны.
Не дремлет мозг. Он - сторож неустанный.
Но дни твои отныне сочтены.
Забыться - блажь уже не по карману.
Со временем не остаётся сил
Физических, чтоб выдержать всё это.
Ты заживо ложишься в мрак могил
И сходишь вдруг с ума, не как поэты,
А позабыв родные имена,
В реверсе жизни став опять младенцем.
Но наконец приходит время сна
С последним звуком трепетного сердца.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:29
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:29 by johnny-max-cageПросмотров: 155Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Фатальная бессонница инсомния наследственная болезнь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 10:35
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Есть такая бяка, это ещё и семейное. Короче, прежде чем жениться/выходить замуж нужно всю подноготную избранника узнавать. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
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