Чертовщина или мистика

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:28

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 83 Комментарии: 1 +1 Вчера, 17:28 by

Словно ветер басом каменнымРечь ведëт за упокой,Дух мятежный, неприкаянныйВоет где-то за рекой.Сверху, будто от пожарища,Мчатся дымом – облака.Нечисть запахом дурманящимДур манит за берега.Ураган бранится ставнями,Простыни волнует бель,И мне грезится, что ангелыСтелят вот уже постель.Ветки дерева зловещиеПриподнялись на дыбы –Ошалев от стужи лешие,Держат руки у трубы.Зеркала посеребристыеИздают стеклянный стук.Чертовщина-казуистикаОтворяет белый круг.И, раскрывшая под маскоюВечных чар неясный лик,Ночь – утопленница майская,Из глубин старинных книгСуевериями вязкимиПрошагала, и на мигСилуэт еë возник.

Ключевые слова: Чертовщина мистика стих авторский стих

Другие, подобные истории: