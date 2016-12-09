Чертовщина или мистика

Чертовщина или мистикаСловно ветер басом каменным
Речь ведëт за упокой,
Дух мятежный, неприкаянный
Воет где-то за рекой.
Сверху, будто от пожарища,
Мчатся дымом – облака.
Нечисть запахом дурманящим
Дур манит за берега.
Ураган бранится ставнями,
Простыни волнует бель,
И мне грезится, что ангелы
Стелят вот уже постель.
Ветки дерева зловещие
Приподнялись на дыбы –
Ошалев от стужи лешие,
Держат руки у трубы.
Зеркала посеребристые
Издают стеклянный стук.
Чертовщина-казуистика
Отворяет белый круг.
И, раскрывшая под маскою
Вечных чар неясный лик,
Ночь – утопленница майская,
Из глубин старинных книг
Суевериями вязкими
Прошагала, и на миг
Силуэт еë возник.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:28
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:28 by johnny-max-cageПросмотров: 83Комментарии: 1
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