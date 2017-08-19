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Стихи

Пучина смертной тени

Плывут суда на палубе с гробами.
Вдали остыли крики вечным сном.
Но волны, взбеленившись, мертвецами
Пылают на рассвете за бортом.
И в бездыханной синеве их позы
Ждут помощи с молитвой к небесам.
Чем никогда, пусть лучше - слишком поздно
Весло гребëт к невидящим глазам,
Что разглядели облик смерти лютой,
Оставив бремя жизни позади:
Старик, мужчина, леди и малютка,
Привязанная намертво к груди.
Неспешно тянет вниз могильный камень.
Срезается спасательный жилет,
И в зеркало небес под облаками
Надежда уплывает на сто лет.
Тем, кто не заработал места в лодке,
И смертью гроб себе не заслужил,
Морское дно не запросило подкуп,
И расстелило мягким пухом ил.
Поела всë давно густая «плесень».
Но крик мольбы с годами не затих.
И теплится надежда будто в бездне
О том, что можно всех ещë спасти.


Новость отредактировал Estellan - 1-07-2023, 21:53
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
1-07-2023, 21:53 by johnny-max-cageПросмотров: 210Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Кораблекрушение утопленники океан авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:10
0
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Комментариев: 13 710
Браво! Очень хороший стих! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 00:19
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 6 359
Гибель Титаника, Макс, умеешь ты слезу вышибить, и красиво, и страшно одновременно. +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#3 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 02:08
0
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Репутация: (251|0)
Публикаций: 375
Комментариев: 3 286
Цитата: Сделано_в_СССР
Браво! Очень хороший стих! +++

Михалыч, спасибо Вам огромное.

Цитата: Tigger power
Гибель Титаника, Макс, умеешь ты слезу вышибить, и красиво, и страшно одновременно. +++++++

Огромное спасибо, Оля!

В инете есть статья про корабль Маккей-Беннет, которому была поручена самая страшная работа - доставать сотни погибших тел с Титаника. Там очень жуткая и печальная история.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
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