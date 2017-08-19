Пучина смертной тени

Новость отредактировал Estellan - 1-07-2023, 21:53

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 210 Комментарии: 3 +3 1-07-2023, 21:53 by

Плывут суда на палубе с гробами.Вдали остыли крики вечным сном.Но волны, взбеленившись, мертвецамиПылают на рассвете за бортом.И в бездыханной синеве их позыЖдут помощи с молитвой к небесам.Чем никогда, пусть лучше - слишком поздноВесло гребëт к невидящим глазам,Что разглядели облик смерти лютой,Оставив бремя жизни позади:Старик, мужчина, леди и малютка,Привязанная намертво к груди.Неспешно тянет вниз могильный камень.Срезается спасательный жилет,И в зеркало небес под облакамиНадежда уплывает на сто лет.Тем, кто не заработал места в лодке,И смертью гроб себе не заслужил,Морское дно не запросило подкуп,И расстелило мягким пухом ил.Поела всë давно густая «плесень».Но крик мольбы с годами не затих.И теплится надежда будто в безднеО том, что можно всех ещë спасти.

Ключевые слова: Кораблекрушение утопленники океан авторский стих

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