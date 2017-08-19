Пучина смертной тени

Пучина смертной тениПлывут суда на палубе с гробами.
Вдали остыли крики вечным сном.
Но волны, взбеленившись, мертвецами
Пылают на рассвете за бортом.
И в бездыханной синеве их позы
Ждут помощи с молитвой к небесам.
Чем никогда, пусть лучше - слишком поздно
Весло гребëт к невидящим глазам,
Что разглядели облик смерти лютой,
Оставив бремя жизни позади:
Старик, мужчина, леди и малютка,
Привязанная намертво к груди.
Неспешно тянет вниз могильный камень.
Срезается спасательный жилет,
И в зеркало небес под облаками
Надежда уплывает на сто лет.
Тем, кто не заработал места в лодке,
И смертью гроб себе не заслужил,
Морское дно не запросило подкуп,
И расстелило мягким пухом ил.
Поела всë давно густая «плесень».
Но крик мольбы с годами не затих.
И теплится надежда будто в бездне
О том, что можно всех ещë спасти.
Новость отредактировал Estellan - 1-07-2023, 21:53
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
1-07-2023, 21:53 by johnny-max-cageПросмотров: 210Комментарии: 3
Ключевые слова: Кораблекрушение утопленники океан авторский стих