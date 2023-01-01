Трон ночи

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:56

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Gratia Mayor Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:56 by

Ночь. Луна укрыта облаками.Воют псы истошно.Длань висит над нами.Сердце ноет, так тревожно.Протяжный вой, исполненный тоскиВ небеса, оставленные Богом.Мольбы тщетны и пустыВсех тварей, которым одиноко.Кто занял трон Отца?Кто смотрит и молчит?Чьего не видим мы лица?Чей шёпот в сумерках звучит?Кто правит ночью?Кто на чёрных крыльях мчится?Кого увидим мы воочию,Когда оно к нам постучится?

Ключевые слова: Ночь вой небо луна облака мрак тревога авторский стих

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