Трон ночиНочь. Луна укрыта облаками.
Воют псы истошно.
Длань висит над нами.
Сердце ноет, так тревожно.
Протяжный вой, исполненный тоски
В небеса, оставленные Богом.
Мольбы тщетны и пусты
Всех тварей, которым одиноко.
Кто занял трон Отца?
Кто смотрит и молчит?
Чьего не видим мы лица?
Чей шёпот в сумерках звучит?
Кто правит ночью?
Кто на чёрных крыльях мчится?
Кого увидим мы воочию,
Когда оно к нам постучится?
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:56
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 16:56 by Gratia MayorПросмотров: 16Комментарии: 0
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