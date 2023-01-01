"Смерть идёт по дороге"

Qusto Просмотров: 177 Комментарии: 0 +3 Вчера, 09:23 by

Смерть идёт по дороге, ведущей вперед,Как прекрасна она, хоть и очень бледна,По пути её вянут цветы, в душе лёд,Так манит её взгляд, в то же время страшна!Горожане с ужасом смотрят из окон,Всюду скорбь, тихий плач и молитвы слышны -Она, как паучиха, попасть в её кокон,Может каждый из них, они страхом пьяны...Её ждут и боятся, но страшно не это!А вопросы: "За что?","Почему?" и "Когда?""Это будет болезненно, быстро, нелепо?""Кто ещё поживет, а кого ждёт беда?"Зарыдала вдруг женщина, встав на колени -Дочку за руку взяв, Смерть обратно идёт,Остальные, сочувствуя? Вышли из тени,Прожит день, завтра новый, но что он несет?Смерть идёт по дороге, ведущей назад,Жизнь летит пред глазами на этом пути,Перед ними развилка: "Рай?" или "Ад?" -Каждый сам для себя ответ сможет найти...

Ключевые слова: Смерть дорога паучиха авторский стих

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