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Стихи

Он - дракон

Он удивился что она не видит ветер,
Как это может быть? Ведь он перед тобой.
Сейчас он кружит вальс, летя заре навстречу,
А до того - создал морской прибой.

Закрой глаза, почувствуй кожей солнце,
Впитай всем телом силу красок дня,
Услышь луну, что скрыта ярким светом,
И полагайся только на меня.

И вот она, раскинув руки - крылья,
Услышав ветра меняющий призыв,
Уже парит, в объятиях дракона,
Став с ним одним и обо всем забыв.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:42
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:42 by teksas73Просмотров: 113Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Дракон любовь мистика авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
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Маловато будет, но красиво так звучит
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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