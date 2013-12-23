Он - дракон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:42

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

teksas73 Просмотров: 113 Комментарии: 1 +2 Вчера, 18:42 by

Он удивился что она не видит ветер,Как это может быть? Ведь он перед тобой.Сейчас он кружит вальс, летя заре навстречу,А до того - создал морской прибой.Закрой глаза, почувствуй кожей солнце,Впитай всем телом силу красок дня,Услышь луну, что скрыта ярким светом,И полагайся только на меня.И вот она, раскинув руки - крылья,Услышав ветра меняющий призыв,Уже парит, в объятиях дракона,Став с ним одним и обо всем забыв.

Ключевые слова: Дракон любовь мистика авторский стих

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