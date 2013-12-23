Он - дракон

Он - драконОн удивился что она не видит ветер,
Как это может быть? Ведь он перед тобой.
Сейчас он кружит вальс, летя заре навстречу,
А до того - создал морской прибой.
Закрой глаза, почувствуй кожей солнце,
Впитай всем телом силу красок дня,
Услышь луну, что скрыта ярким светом,
И полагайся только на меня.
И вот она, раскинув руки - крылья,
Услышав ветра меняющий призыв,
Уже парит, в объятиях дракона,
Став с ним одним и обо всем забыв.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:42
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:42 by teksas73Просмотров: 113Комментарии: 1
Ключевые слова: Дракон любовь мистика авторский стих