"Ты спишь?"Ты спишь? Ну спи, а я тихонько посижу, укутавшись в верблюжье одеяло,
Так одиноко, что почти я не дышу, я понял, что для счастья нужно мало...
Мне ноги колет пыльная трава, давно не плакал дождик над погостом,
В твой путь последний капал он едва, всё было, как в тумане, меркли звёзды,
Я помню на тропинке силуэт, такой родной, но кажется далеким,
Как будто не увижу глаз я свет. Лишь голос сожаленья одинокий -
Я не вернулся, не обнял, не захотел предчувствию поверить в этот вечер,
На лучшее надеясь, не успел... Лишь провожал тебя, понурив плечи.
Так одиноко, что почти я не дышу, я понял, что для счастья нужно мало,
И вот ты спишь, а я тихонечко сижу, укутавшись в верблюжье одеяло...
8-06-2023, 19:27 by QustoПросмотров: 408Комментарии: 7
Ключевые слова: Одеяло погост дождь одиночество авторский стих