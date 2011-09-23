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Стихи

"Ты спишь?"

Ты спишь? Ну спи, а я тихонько посижу, укутавшись в верблюжье одеяло,
Так одиноко, что почти я не дышу, я понял, что для счастья нужно мало...
Мне ноги колет пыльная трава, давно не плакал дождик над погостом,
В твой путь последний капал он едва, всё было, как в тумане, меркли звёзды,
Я помню на тропинке силуэт, такой родной, но кажется далеким,
Как будто не увижу глаз я свет. Лишь голос сожаленья одинокий -
Я не вернулся, не обнял, не захотел предчувствию поверить в этот вечер,
На лучшее надеясь, не успел... Лишь провожал тебя, понурив плечи.
Так одиноко, что почти я не дышу, я понял, что для счастья нужно мало,
И вот ты спишь, а я тихонечко сижу, укутавшись в верблюжье одеяло...

8-06-2023, 19:27 by QustoПросмотров: 408Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Одеяло погост дождь одиночество авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
8 июня 2023 19:34
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 360
Комментариев: 7 546
Стих шикарен! Очень яркие, искренние эмоции тронувшие душу. Спасибо Паш, за это чудесное стихотворение.От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: Qusto
8 июня 2023 19:35
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1010|-2)
Публикаций: 347
Комментариев: 2 660
Цитата: kusi
Стих шикарен! Очень яркие, искренние эмоции тронувшие душу. Спасибо Паш, за это чудесное стихотворение.От меня океанический плюс.


Спасибо большое за тёплые слова! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                     
#3 написал: зелёное яблочко
8 июня 2023 19:58
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 130
Комментариев: 7 069
Очень красиво, Паша
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Qusto
8 июня 2023 20:05
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1010|-2)
Публикаций: 347
Комментариев: 2 660
Цитата: зелёное яблочко
Очень красиво, Паша


Очень приятно, спасибо! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                     
#5 написал: Tigger power
8 июня 2023 22:20
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3037|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 339
Паша, как всегда пронзительно - печально, у многих есть такие моменты, наверняка +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#6 написал: serg-kil-inc
9 июня 2023 00:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 407
Кросивое. )

Напомнило "На заре ты её не буди".
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#7 написал: Qusto
9 июня 2023 09:55
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1010|-2)
Публикаций: 347
Комментариев: 2 660
Спасибо большое за отзывы! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                     
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