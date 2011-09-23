"Ты спишь?"

Qusto Просмотров: 408 Комментарии: 7 +9 8-06-2023, 19:27 by

Ты спишь? Ну спи, а я тихонько посижу, укутавшись в верблюжье одеяло,Так одиноко, что почти я не дышу, я понял, что для счастья нужно мало...Мне ноги колет пыльная трава, давно не плакал дождик над погостом,В твой путь последний капал он едва, всё было, как в тумане, меркли звёзды,Я помню на тропинке силуэт, такой родной, но кажется далеким,Как будто не увижу глаз я свет. Лишь голос сожаленья одинокий -Я не вернулся, не обнял, не захотел предчувствию поверить в этот вечер,На лучшее надеясь, не успел... Лишь провожал тебя, понурив плечи.Так одиноко, что почти я не дышу, я понял, что для счастья нужно мало,И вот ты спишь, а я тихонечко сижу, укутавшись в верблюжье одеяло...

Ключевые слова: Одеяло погост дождь одиночество авторский стих

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