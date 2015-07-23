Неизбежность

НеизбежностьКак ответ отыскать? Жизнь - проклятие? Дар?
Сказка это земная или просто кошмар?
Если время настало, мимо смерть не пройдёт -
От себя не опустит, за собой поведёт.
Что увидеть за гранью впереди предстоит?
Но у вечной души голова не болит.
И с улыбкою скажешь: "Не грустите, друзья!
Ухожу я не первый, и последний - не я"...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:34
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:34 by kusiПросмотров: 59Комментарии: 1
Ключевые слова: Жизнь проклятие дар авторский стих