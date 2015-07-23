Неизбежность

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:34

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

kusi Просмотров: 59 Комментарии: 1 +1 Вчера, 18:34 by

Как ответ отыскать? Жизнь - проклятие? Дар?Сказка это земная или просто кошмар?Если время настало, мимо смерть не пройдёт -От себя не опустит, за собой поведёт.Что увидеть за гранью впереди предстоит?Но у вечной души голова не болит.И с улыбкою скажешь: "Не грустите, друзья!Ухожу я не первый, и последний - не я"...

Ключевые слова: Жизнь проклятие дар авторский стих

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