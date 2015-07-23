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Стихи

Неизбежность

Как ответ отыскать? Жизнь - проклятие? Дар?
Сказка это земная или просто кошмар?

Если время настало, мимо смерть не пройдёт -
От себя не опустит, за собой поведёт.

Что увидеть за гранью впереди предстоит?
Но у вечной души голова не болит.

И с улыбкою скажешь: "Не грустите, друзья!
Ухожу я не первый, и последний - не я"...

Неизбежность


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:34
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:34 by kusiПросмотров: 59Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Жизнь проклятие дар авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 18:40
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2280|0)
Публикаций: 302
Комментариев: 3 175
Голова - не болит. А вод душа болит, это - да.
Плюсанул))
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
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