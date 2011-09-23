Ушедшие на цыпочках слова

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:51

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

teksas73 Просмотров: 172 Комментарии: 3 +4 Вчера, 20:51 by

Ушедшие на цыпочках словаИ многоточие возникшее случайно.И в вечность взор и мудрые глазаКонца без середины и начала.И пять минут, как вечности полет,И чашка кофе что вчера остыла,Как мало нужно много чтоб понятьТой песне, что в мечте застыла.Не возвратить утраченные дни,И не вернуть заплаканные ночи,И на столе твой карточный расклад,Как предложение поставить в жизни точку.Ты куришь воздух, пожирная даль,И предвкушаешь миг той самой встречи,Тревожно только сделать первый шаг,Шаг в вечность, Шаг мечте на встречу.

Ключевые слова: Вечность мысли жажда смерти авторский стих

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