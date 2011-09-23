Ушедшие на цыпочках слова

Ушедшие на цыпочках словаУшедшие на цыпочках слова
И многоточие возникшее случайно.
И в вечность взор и мудрые глаза
Конца без середины и начала.
И пять минут, как вечности полет,
И чашка кофе что вчера остыла,
Как мало нужно много чтоб понять
Той песне, что в мечте застыла.
Не возвратить утраченные дни,
И не вернуть заплаканные ночи,
И на столе твой карточный расклад,
Как предложение поставить в жизни точку.
Ты куришь воздух, пожирная даль,
И предвкушаешь миг той самой встречи,
Тревожно только сделать первый шаг,
Шаг в вечность, Шаг мечте на встречу.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:51
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:51 by teksas73Просмотров: 172Комментарии: 3
Ключевые слова: Вечность мысли жажда смерти авторский стих