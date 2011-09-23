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Стихи

Ушедшие на цыпочках слова

Ушедшие на цыпочках слова
И многоточие возникшее случайно.
И в вечность взор и мудрые глаза
Конца без середины и начала.

И пять минут, как вечности полет,
И чашка кофе что вчера остыла,
Как мало нужно много чтоб понять
Той песне, что в мечте застыла.

Не возвратить утраченные дни,
И не вернуть заплаканные ночи,
И на столе твой карточный расклад,
Как предложение поставить в жизни точку.

Ты куришь воздух, пожирная даль,
И предвкушаешь миг той самой встречи,
Тревожно только сделать первый шаг,
Шаг в вечность, Шаг мечте на встречу.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:51
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:51 by teksas73Просмотров: 172Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Вечность мысли жажда смерти авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 06:29
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 537
Шикарный стих моя хорошая, проникновенно. Тронул до глубины души ,аж мурашки по телу.
От меня океанический плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: awesome-man
Сегодня, 06:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|-1)
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Комментариев: 431
Что-то в этом есть
Зарегистрирован: 18.06.2012
 
#3 написал: teksas73
Сегодня, 07:30
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (45|-2)
Публикаций: 28
Комментариев: 1 561
Цитата: kusi
Шикарный стих моя хорошая, проникновенно. Тронул до глубины души ,аж мурашки по телу.
От меня океанический плюс

Благодарю, моя хорошая. Давненько я не брала в руки шашку stuck_out_tongue_winking_eye

Цитата: awesome-man
Что-то в этом есть

Однозначно.
Благодарю
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
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