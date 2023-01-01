ВещдокиВещдоки
Очередное совещанье в РОВД:
Вопрос решали о маньяке
Куда от трупа голову он дел?
И почему след не берут собаки?
Раз в месяц, как по расписанию
Маньяк выходит на охоту
Поэтому всем операм задание:
Быть начеку в эту субботу!
Тем более, что в месяц прошлый
Этот маньяк не объявился
Он, может скрылся, а возможно,
Просто притих и затаился!
И вспомнил тут какой-то оперок
Что рядом там, с последней жертвой
Был при осмотре обнаружен перстенёк,
Мужской! А это след, - конкретный!
Из сейфа вытащил вещдок
И в жопе детство заиграло
Примерив, удержаться он смог,
И этот перстенёк себе оставил
Субботним вечером уснув
Увидел он и символы и руны
Которые по перстню шли вокруг
И кладбища пейзаж угрюмый
Трель телефона оборвала сон
ЧП - все срочно на работу!
Стал быстро собираться он
И тут в кармане обнаружил что-то...
Что это? Старенькая брошь...
И детский крестик... Но, откуда?
Уняв в своих коленках дрожь
Спешит,- а дальше, будь, что будет!
Начальник гром и молнии метал:
"Просрали вы опять мокруху!
Как же меня этот маньяк достал!
Ребёнка замочил он и старуху!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:42
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 18:42 by Александр НемецПросмотров: 146Комментарии: 0
Ключевые слова: Маньяк-убийца перстень полиция авторский стих