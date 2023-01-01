Вещдоки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:42

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Александр Немец Просмотров: 146 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:42 by

ВещдокиОчередное совещанье в РОВД:Вопрос решали о маньякеКуда от трупа голову он дел?И почему след не берут собаки?Раз в месяц, как по расписаниюМаньяк выходит на охотуПоэтому всем операм задание:Быть начеку в эту субботу!Тем более, что в месяц прошлыйЭтот маньяк не объявилсяОн, может скрылся, а возможно,Просто притих и затаился!И вспомнил тут какой-то оперокЧто рядом там, с последней жертвойБыл при осмотре обнаружен перстенёк,Мужской! А это след, - конкретный!Из сейфа вытащил вещдокИ в жопе детство заигралоПримерив, удержаться он смог,И этот перстенёк себе оставилСубботним вечером уснувУвидел он и символы и руныКоторые по перстню шли вокругИ кладбища пейзаж угрюмыйТрель телефона оборвала сонЧП - все срочно на работу!Стал быстро собираться онИ тут в кармане обнаружил что-то...Что это? Старенькая брошь...И детский крестик... Но, откуда?Уняв в своих коленках дрожьСпешит,- а дальше, будь, что будет!Начальник гром и молнии метал:"Просрали вы опять мокруху!Как же меня этот маньяк достал!Ребёнка замочил он и старуху!

Ключевые слова: Маньяк-убийца перстень полиция авторский стих

Другие, подобные истории: