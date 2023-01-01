Жертвоприношение

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:02

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Сете Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:02 by

Она пришла из Мира Тьмы,Из недр сумрачного ада.Ждал с нетерпением тебя!Тебя я звал, и я дождался.Мне больше нечего терять!Она была, вся моя ценность.И жизнь мне стала не нужна,Утратила она всю ценность.Вот нож упал мой, на алтарь!Алтарь, омытый моей кровью.И страха больше нет во мне,Ушёл он вместе с моей кровью.Пришла любимая! Пришла...Так ждал тебя моя родная!Любовь моя из Мира Тьмы!И вот что мне она сказала.- Любимый мой! Я за тобой!- Тебя отсюда забираю,- И ты сейчас пойдёшь со мной,- В мой тёмный мир в низовьях Ада!Я покидаю эту жизнь,Пустую и убогую!Я отомстил и месть моя,Была большой жестокостью!Я всех убил кто виноват,В кончине моей милой.И этот жертвенный алтарь,Всех поглотил их до едина.Да я последний из всех их,И виноват я тоже в этом!И я последний, кто из них.На алтаре остался этом...

Ключевые слова: Жертва жертвоприношения алтарь нож убийство любовь тьма авторский стих

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