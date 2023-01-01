Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Жертвоприношение

Она пришла из Мира Тьмы,
Из недр сумрачного ада.
Ждал с нетерпением тебя!
Тебя я звал, и я дождался.

Мне больше нечего терять!
Она была, вся моя ценность.
И жизнь мне стала не нужна,
Утратила она всю ценность.

Вот нож упал мой, на алтарь!
Алтарь, омытый моей кровью.
И страха больше нет во мне,
Ушёл он вместе с моей кровью.

Пришла любимая! Пришла...
Так ждал тебя моя родная!
Любовь моя из Мира Тьмы!
И вот что мне она сказала.

- Любимый мой! Я за тобой!
- Тебя отсюда забираю,
- И ты сейчас пойдёшь со мной,
- В мой тёмный мир в низовьях Ада!

Я покидаю эту жизнь,
Пустую и убогую!
Я отомстил и месть моя,
Была большой жестокостью!

Я всех убил кто виноват,
В кончине моей милой.
И этот жертвенный алтарь,
Всех поглотил их до едина.

Да я последний из всех их,
И виноват я тоже в этом!
И я последний, кто из них.
На алтаре остался этом...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:02
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:02 by СетеПросмотров: 36Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Жертва жертвоприношения алтарь нож убийство любовь тьма авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.