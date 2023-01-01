Жертвоприношение

ЖертвоприношениеОна пришла из Мира Тьмы,
Из недр сумрачного ада.
Ждал с нетерпением тебя!
Тебя я звал, и я дождался.
Мне больше нечего терять!
Она была, вся моя ценность.
И жизнь мне стала не нужна,
Утратила она всю ценность.
Вот нож упал мой, на алтарь!
Алтарь, омытый моей кровью.
И страха больше нет во мне,
Ушёл он вместе с моей кровью.
Пришла любимая! Пришла...
Так ждал тебя моя родная!
Любовь моя из Мира Тьмы!
И вот что мне она сказала.
- Любимый мой! Я за тобой!
- Тебя отсюда забираю,
- И ты сейчас пойдёшь со мной,
- В мой тёмный мир в низовьях Ада!
Я покидаю эту жизнь,
Пустую и убогую!
Я отомстил и месть моя,
Была большой жестокостью!
Я всех убил кто виноват,
В кончине моей милой.
И этот жертвенный алтарь,
Всех поглотил их до едина.
Да я последний из всех их,
И виноват я тоже в этом!
И я последний, кто из них.
На алтаре остался этом...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:02
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:02 by СетеПросмотров: 36Комментарии: 0
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