Полк

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:49

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Александр Немец Просмотров: 101 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:49 by

По рассказу ветерана ВОВ Стуконог Г. П."Бессмертному Полку" посвящается. ПолкВраг наступал и шли тяжёлые боиСтояли насмерть из последних сил солдатыКак в мясорубке гибли целые полкиЦеною жизни защитив наш Мир когда-тоНе все известны имена геройски павшихОт ран погибших и в полях сраженийА сколько их и без вести пропавшихНаверно в памяти остались поколенийВот был однажды случай фронтовойЗнамя полка бойцу доверил командирПока полк принимал последний бойПриказ бойцу, спасая знамя чтоб, - уйтиИ командир сказал ему с надеждой:" В живых останься и своих найдиА Знамя, - спрячешь под одеждойПрощай браток... Счастливого пути! "Был долог путь и нелегка дорогаК своим солдат добрался наконецТогда закон для всех был строгийВ Отдел Особый зашагал боец" Да что с ним говорить, - он дезертир! "Сказал суровый особист нахмурив бровиБоец устало скинул гимнастёрку и штаныИ все увидели тут Знамя цвета кровиВ молчании застыли все в землянкеПотрескивало в керосинке-гильзе пламяИ павших поминая сняли шапкиСмотрели на развёрнутое Знамя...Все, до последнего солдата зналиУстав и воинских традиций силу:Полк существует пока цело ЗнамяИ Знамя берегут, чтоб ни случилось!В живых из сотен оставались единицы" Бессмертный Полк " сейчас по улицам идётИз тех военных лет мы видим лицаИ в них " Бессмертный Полк " - живёт!

Ключевые слова: Война знамя полк авторский стих

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