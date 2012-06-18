ПолкПо рассказу ветерана ВОВ Стуконог Г. П.
"Бессмертному Полку" посвящается
. Полк
Враг наступал и шли тяжёлые бои
Стояли насмерть из последних сил солдаты
Как в мясорубке гибли целые полки
Ценою жизни защитив наш Мир когда-то
Не все известны имена геройски павших
От ран погибших и в полях сражений
А сколько их и без вести пропавших
Наверно в памяти остались поколений
Вот был однажды случай фронтовой
Знамя полка бойцу доверил командир
Пока полк принимал последний бой
Приказ бойцу, спасая знамя чтоб, - уйти
И командир сказал ему с надеждой:
" В живых останься и своих найди
А Знамя, - спрячешь под одеждой
Прощай браток... Счастливого пути! "
Был долог путь и нелегка дорога
К своим солдат добрался наконец
Тогда закон для всех был строгий
В Отдел Особый зашагал боец
" Да что с ним говорить, - он дезертир! "
Сказал суровый особист нахмурив брови
Боец устало скинул гимнастёрку и штаны
И все увидели тут Знамя цвета крови
В молчании застыли все в землянке
Потрескивало в керосинке-гильзе пламя
И павших поминая сняли шапки
Смотрели на развёрнутое Знамя...
Все, до последнего солдата знали
Устав и воинских традиций силу:
Полк существует пока цело Знамя
И Знамя берегут, чтоб ни случилось!
В живых из сотен оставались единицы
" Бессмертный Полк " сейчас по улицам идёт
Из тех военных лет мы видим лица
И в них " Бессмертный Полк " - живёт!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:49
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:49 by Александр НемецПросмотров: 101Комментарии: 1
Ключевые слова: Война знамя полк авторский стих