ФляжкаПосвящается Богданову Василию Иосифовичу.
. Фляжка
Под Краснодоном, на Донбассе, в 42-м
Фашистов было не остановить
И полк решил оставить там заслон
Чтобы остатки силы сохранить
Лишь бы хоть как-то задержать врага
И отойти с пристрелянных позиций
Немного там оставили солдат
На поле среди техники разбитой
Расставили под два бойца в окоп
Вручили ПТР, 100 грамм, патроны
Приказ такой им дан был, чтоб -
Держали ценой жизни оборону
Артподготовка началась и показались танки
Земля и небо плавились в огне
Враг должен был идти в атаку
И тут вдруг всё застыло в тишине
Надолго ли? Ну сколько ожидать?
Счас долбанут прямой наводкой!
Пришло видать нам время помирать...
Эх, братцы! А осталась у нас водка?
Бойцы вдруг слышат: "Помоги..."
Приполз к ним раненый товарищ
"А где напарник твой?" Тот говорит:
"Да там остался, он землёй завален..."
Обед у фрицев, вот и тишина
У них, педантов всё по расписанию
Так, что на час отсрочена война
Даже не знаю, жив ли мой напарник
Василий, - первый номер, неплохой мужик
А я, - вторым, патроны подающим
Да, - фляжка с водкой где-то там лежит
Ну точно! Он же ведь не пьющий!
Чем чёрт не шутит, время есть
Пошли искать они бойца и флягу
Вот и блиндаж разбитый, где-то здесь
Василий, - первый номер, бедолага
Чуть раскопали и увидели бойца
Он оглушён был и землёй засыпан
Растормошили, - начал он дышать
Живой остался, но осколками побитый
Осталась фляжка на ремне цела
Вот это уж - действительно, везенье!
Теперь, жизнь человека, - ей цена
Ну как же не отметить день Рожденье!
Вот, говорят, что пьянство корень зла
Но не всегда, как видите, ребята
И так случилось, что водка помогла
Спасти совсем не пьющего солдата!
И эту фронтовую быль
Про то, как воевали деды славно
Рассказывал мне его сын, -
Из Темрюка он, - Михаил Богданов
Так и прошёл дорогами войны
Его отец - Василий, до Победы!
Чтобы сегодня все могли мы жить
Так поклонимся же за это Дедам!
Наполним чарки, поминая павших
И выпьем за Победу над врагом
И за здоровье тех, кто жив остался
И чтобы не пришла война в наш дом!
Хочу поздравить всех с Победой!
Пусть враг боится и гордимся мы
Великим Подвигом, отвагой Дедов
Что вынесли все тяготы войны!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:47
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:47 by Александр НемецПросмотров: 77Комментарии: 1
Ключевые слова: Война фляжка. окопы авторский стих