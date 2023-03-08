Фляжка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:47

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Александр Немец Просмотров: 77 Комментарии: 1 +3 Вчера, 20:47 by

Посвящается Богданову Василию Иосифовичу.. ФляжкаПод Краснодоном, на Донбассе, в 42-мФашистов было не остановитьИ полк решил оставить там заслонЧтобы остатки силы сохранитьЛишь бы хоть как-то задержать врагаИ отойти с пристрелянных позицийНемного там оставили солдатНа поле среди техники разбитойРасставили под два бойца в окопВручили ПТР, 100 грамм, патроныПриказ такой им дан был, чтоб -Держали ценой жизни оборонуАртподготовка началась и показались танкиЗемля и небо плавились в огнеВраг должен был идти в атакуИ тут вдруг всё застыло в тишинеНадолго ли? Ну сколько ожидать?Счас долбанут прямой наводкой!Пришло видать нам время помирать...Эх, братцы! А осталась у нас водка?Бойцы вдруг слышат: "Помоги..."Приполз к ним раненый товарищ"А где напарник твой?" Тот говорит:"Да там остался, он землёй завален..."Обед у фрицев, вот и тишинаУ них, педантов всё по расписаниюТак, что на час отсрочена войнаДаже не знаю, жив ли мой напарникВасилий, - первый номер, неплохой мужикА я, - вторым, патроны подающимДа, - фляжка с водкой где-то там лежитНу точно! Он же ведь не пьющий!Чем чёрт не шутит, время естьПошли искать они бойца и флягуВот и блиндаж разбитый, где-то здесьВасилий, - первый номер, бедолагаЧуть раскопали и увидели бойцаОн оглушён был и землёй засыпанРастормошили, - начал он дышатьЖивой остался, но осколками побитыйОсталась фляжка на ремне целаВот это уж - действительно, везенье!Теперь, жизнь человека, - ей ценаНу как же не отметить день Рожденье!Вот, говорят, что пьянство корень злаНо не всегда, как видите, ребятаИ так случилось, что водка помоглаСпасти совсем не пьющего солдата!И эту фронтовую быльПро то, как воевали деды славноРассказывал мне его сын, -Из Темрюка он, - Михаил БогдановТак и прошёл дорогами войныЕго отец - Василий, до Победы!Чтобы сегодня все могли мы житьТак поклонимся же за это Дедам!Наполним чарки, поминая павшихИ выпьем за Победу над врагомИ за здоровье тех, кто жив осталсяИ чтобы не пришла война в наш дом!Хочу поздравить всех с Победой!Пусть враг боится и гордимся мыВеликим Подвигом, отвагой ДедовЧто вынесли все тяготы войны!

Ключевые слова: Война фляжка. окопы авторский стих

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