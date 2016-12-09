Гримёр в похоронном бюро

johnny-max-cage Просмотров: 501 Комментарии: 2 +3 4-05-2023, 09:45 by

Искусства хранитель веками,Я каждую новую ночьСебя норовлю превозмочь,Жаль, к этому - не привыкают.Пульс пулей стреляет – в висок.Покойники чувствуют всë,Как правлю я тени на пятнах,Чтоб смерти был облик – опрятен.Когда я стою к ним спиной,Себя ощущаю неловко.Сквозь веки закрытые, словноОни наблюдают за мной!И вся моя прежняя храбростьМоментом спадает на нет.Кончина - источник всех бед!Беспомощности алебардаНаносит немыслимый вред.Я знаю, что всë это - бред.Фантазия хуже, чем правда.Рассудок укрылся на дне.Усопших игра - неизменность,Их низменность и сокровенностьМучительны наедине.Как вычурны мëртвых чертыВ навязчивой грации смерти!Здесь ангелы спорят и чертиО душах среди темноты.Эстетика клонится ниц.За мрачной помпезностью гримаУродливость неотвратимаДля самых божественных лиц.

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