Гримёр в похоронном бюро

Гримёр в похоронном бюроИскусства хранитель веками,
Я каждую новую ночь
Себя норовлю превозмочь,
Жаль, к этому - не привыкают.
Пульс пулей стреляет – в висок.
Покойники чувствуют всë,
Как правлю я тени на пятнах,
Чтоб смерти был облик – опрятен.
Когда я стою к ним спиной,
Себя ощущаю неловко.
Сквозь веки закрытые, словно
Они наблюдают за мной!
И вся моя прежняя храбрость
Моментом спадает на нет.
Кончина - источник всех бед!
Беспомощности алебарда
Наносит немыслимый вред.
Я знаю, что всë это - бред.
Фантазия хуже, чем правда.
Рассудок укрылся на дне.
Усопших игра - неизменность,
Их низменность и сокровенность
Мучительны наедине.
Как вычурны мëртвых черты
В навязчивой грации смерти!
Здесь ангелы спорят и черти
О душах среди темноты.
Эстетика клонится ниц.
За мрачной помпезностью грима
Уродливость неотвратима
Для самых божественных лиц.
4-05-2023, 09:45 by johnny-max-cageПросмотров: 501Комментарии: 2
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