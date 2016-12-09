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Стихи

Гримёр в похоронном бюро

Искусства хранитель веками,
Я каждую новую ночь
Себя норовлю превозмочь,
Жаль, к этому - не привыкают.
Пульс пулей стреляет – в висок.
Покойники чувствуют всë,
Как правлю я тени на пятнах,
Чтоб смерти был облик – опрятен.
Когда я стою к ним спиной,
Себя ощущаю неловко.
Сквозь веки закрытые, словно
Они наблюдают за мной!
И вся моя прежняя храбрость
Моментом спадает на нет.
Кончина - источник всех бед!
Беспомощности алебарда
Наносит немыслимый вред.
Я знаю, что всë это - бред.
Фантазия хуже, чем правда.
Рассудок укрылся на дне.
Усопших игра - неизменность,
Их низменность и сокровенность
Мучительны наедине.
Как вычурны мëртвых черты
В навязчивой грации смерти!
Здесь ангелы спорят и черти
О душах среди темноты.
Эстетика клонится ниц.
За мрачной помпезностью грима
Уродливость неотвратима
Для самых божественных лиц.

4-05-2023, 09:45 by johnny-max-cageПросмотров: 501Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Смерть похоронное бюро гримёр авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
4 мая 2023 10:17
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 6 318
Очень грустно это Макс, хоть и правда, лучше про секси вампирш и охотников) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#2 написал: johnny-max-cage
4 мая 2023 23:01
0
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Репутация: (248|0)
Публикаций: 373
Комментариев: 3 284
Цитата: Tigger power
Очень грустно это Макс, хоть и правда, лучше про секси вампирш и охотников) +++++

Спасиб, Оля)

А я вот вспомнил, что мне даже снились страшные сны после этого стиха, как будто я прихожу во сне поздно поздно ночью к себе домой, в частный дом, открываю калитку и оставляю ее зачем-то открытой (почему то во сне у меня предчувствие, что мне придется убегать из дома и лучше оставить открытым путь к побегу).
Я подхожу к двери дома, знаю что там никого не может быть, но к удивлению дверь не заперта, а в доме горит свет! Я врываюсь и захожу в комнаты, но в комнатах никого нет абсолютно, только подушка почему то не лежит а стоит вертикально и сверху на ней маленькое покрывало. И больше ничего страшного нет. Всего лишь подушка. Я просыпаюсь. Потом через какое то время засыпаю снова и этот же самый сон повторяется через какое то время!
Вообще, в самых моих страшных снах нету каких то "страшилок" и мертвецов, самое страшное – во сне фигурирует пустой дом. Когда я в темное время суток прихожу во сне домой, мне стоит большой храбрости – открыть дверь, включить свет и т. д. В этих страшных снах не покидает предчувствие, что в доме поджидает меня нечто пугающее! И я наоборот удивляюсь во сне, когда ничего страшного не обнаруживаю. Там все остается практически таким же как наяву, но только чувства совсем другие - чувства переполняющего страха, такие которых наяву никогда я не испытываю.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
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